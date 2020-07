Wc-papier en kopjes koffie: thuiswerken kost geld

Wc-papier, kopjes koffie en de afschrijving van een bureau of bureaustoel. Thuiswerken tikt aan, blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het kost een gemiddelde medewerker 1,99 euro per dag.

Bij een vijfdaagse werkweek kost thuiswerken 43,30 euro in de maand. Per jaar gaat het om 440 euro aan thuiswerkkosten. “Per werkdag 2 euro lijkt een klein bedrag, maar op jaarbasis gaat het toch om veel geld”, zegt Nanne Houtsma, wetenschappelijk medewerker bij het instituut.

Het Nibud heeft alleen gekeken naar de extra kosten die specifiek horen bij thuis-zijn. “Lunchkosten tellen bijvoorbeeld niet mee, omdat je op kantoor ook een boterham zou eten”, zegt een woordvoerder. Ook kosten die al door werkgevers worden betaald, zoals computerapparatuur en telefoonkosten, zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Wel is gekeken naar de kosten van het extra gebruik van water, gas en elektriciteit. “Natuurlijk is het gasverbruik in een villa anders dan in een eenkamerappartement, we hebben daarom het gemiddelde uitgerekend”, zegt de woordvoerder. Daarvoor zijn data van het Centraal Bureau voor Statistiek gebruikt.

VGZ kent de hart-onder-de-riemtoeslag

Het Nibud adviseert werknemers om met hun baas in gesprek te gaan over de mogelijkheid om deze extra kosten vergoed te krijgen. Sommige bedrijven zijn daar nu al mee bezig. Bij zorgverzekeraar VGZ hebben ze van de reiskostenvergoeding tijdelijk een ‘hart-onder-de-riemtoeslag’ gemaakt. “Sinds maart werken onze 2250 medewerkers (waarvan zo’n 350 flexkrachten) volledig thuis. Toen we er in april achterkwamen dat dit nog wel even gaat duren, hebben we een thuiswerkvergoeding bedacht”, zegt Michel Hoes, verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden bij de zorgverzekeraar.

Alle 2250 personeelsleden krijgen iedere maand 75 euro bovenop het loon. “Dat is voor onkosten die mensen maken tijdens het thuiswerken. Het bedrag mogen ze vrij besteden”, zegt hij. Eerder kregen medewerkers van de zorgverzekeraar eenmalig 150 euro om de werkplek thuis te verbeteren.

Volgens Hoes zit er één nadeel aan de vergoeding. “De Belastingdienst werkt nog niet echt mee in dit soort situaties. We moeten het daarom als bruto bedrag aan medewerkers betalen, het nadeel daarvan is dat we er loonheffing op moeten inhouden.” Het Nibud erkent dit probleem. Bij de belastingaangifte kunnen deze kosten niet worden afgetrokken.

Volgens werkgeversvereniging AWVN zou het werkgevers helpen als de thuiswerkplek – ook fiscaal – wordt aangemerkt als een officiële werkplek. “Dan kunnen de thuiswerkvergoedingen gewoon als bedrijfskosten worden aangemerkt, en hoeven werkgevers daar geen extra belasting over te betalen”, zegt een woordvoerder.

1681 miljard euro besparen met 1 dag thuiswerken

Vorige week maakte het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bekend dat Nederlanders ook na de coronacrisis verwachten vaker te blijven thuiswerken. Van de thuiswerkers geeft 45 procent aan hier graag mee door te gaan.

Uit onderzoek van accountantsbedrijf PricewaterhouseCoopers blijkt dat werkgevers al 1681 miljard euro per jaar kunnen besparen, als alle werknemers die kunnen thuiswerken, dat één dag per week extra zouden doen. De besparingen zitten dan vooral in de huurkosten voor kantoorruimtes, gas, elektriciteit en catering.

Lees ook:

Thuiswerken in de hitte: met deze tips hou je het hoofd koel

De hitte komt eraan, wat moeten thuiswerkers doen? De zon buiten houden, werktijden aanpassen en veel water drinken.