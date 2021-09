Waterstof, aardgas, veel overheidssteun: hoe haalbaar zijn de groene plannen van Tata Steel?

Tata Steel gaat zijn productieproces veranderen. Het bedrijf gaat staal maken met behulp van aardgas en later met groene waterstof. Dat betekent dat de staalfabrikant, nu de grootste CO2-uitstoter van Nederland, op termijn veel schoner gaat werken. Van plannen om CO2 op te vangen en op te slaan in de Noordzeebodem, ziet het bedrijf af.

Hans van den Berg, voorman van Tata Steel Nederland, maakte dat woensdagmiddag onverwachts bekend, een week nadat de Tweede Kamer over Tata had gedebatteerd en een dag voordat de Kamer dat debat vervolgt. De Kamer uitte zich kritisch over het bedrijf: vanwege zijn hoge uitstoot van broeikasgassen en kankerverwekkende stoffen. Blijf staal maken, maar ga snel schoner werken, luidde het advies vanuit Den Haag.

In 2030 op aardgas (nog altijd een broeikasgas)

Dat zei Van den Berg ook te willen. Hoogovens, de naam waaronder het bedrijf vroeger bekend stond, wil bij de staalproductie kolen vervangen door aardgas en dat aardgas, zodra het kan, door waterstof die is gemaakt van duurzaam opgewekte stroom. Een van de twee hoogovens en de cokesfabriek kunnen dan dicht. Van den Berg denkt dat ‘IJmuiden’ in 2030 op aardgas (nog altijd een broeikasgas) kan produceren.

Het volgende hoofdstuk heet waterstof. Daarvoor moet er onder meer een grote waterstoffabriek verrijzen. Waterstof wordt door velen als schoon alternatief voor kolen, olie en gas gezien, maar de techniek is nog weinig beproefd, en zeker niet op de schaal zoals Tata Steel die in IJmuiden beoogt. Ook moet er voldoende windenergie beschikbaar zijn.

Van de opvang en opslag van CO2 ziet Tata af, omdat dat volgens Van den Berg maatschappelijk omstreden is en er meer nadelen aan kleven dan eerder gedacht. Dat laatste bleek uit een recente studie van het RIVM. Daarin stond dat die methode kan leiden tot meer uitstoot van stikstof, zwavel en fijnstof in IJmuiden en omgeving.

FNV schat de kosten op 1,4 miljard

Van den Berg hoopt op overheidssteun voor de omvorming die Tata Steel wil bewerkstelligen. Daarvoor zijn nieuwe installaties nodig en veel infrastructuur. Als Tata die zelf moet bekostigen, zouden zijn producten te duur worden.

Van den Berg kon niet zeggen hoeveel subsidie hij nodig heeft. Het is nog onduidelijk wat de hele operatie kost. Daarbij is niet te zeggen wat de prijzen voor kolen, gas en, in de verre toekomst, waterstof zullen zijn. Dat geldt ook voor de hoogte van de heffingen op de uitstoot van CO2. Vakbond FNV, die in mei een milieuplan voor Hoogovens uitbracht (waarvoor Van den Berg veel waardering had; zijn plan lijkt er veel op), schatte de kosten voor installaties en infrastructuur op 1,4 miljard euro. Van den Berg hoopt ook op de medewerking van overheden bij het verlenen van alle benodigde vergunningen.

Volgens Van den Berg staat het Indiase moederbedrijf van Tata Steel Nederland achter de plannen. Dat wilde van zijn Nederlandse bezit af, maar een verkoop aan het Zweedse SSAB strandde. Volgens Van den Berg staat de Nederlandse poot nu ‘niet actief te koop’. Er werken daar ongeveer 11.000 mensen, waarvan zo’n 9000 in IJmuiden.

De aanpak waarvoor Hoogovens kiest, kan een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. De kunstmestfabrieken van Yara en OCI, de raffinaderijen van Shell, Esso en BP en de chemische installaties van Dow en de bedrijven op het chemiepark Chemelot horen tot de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Ook zij moeten afscheid nemen van fossiele brandstoffen. In hun plannen daarvoor spelen waterstof en/of de opvang en opslag van CO2 ook een grote rol, zo ook het verkrijgen van (forse) subsidies.

