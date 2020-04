Wat nou crisis? Plots tonen beleggers zijn weer optimistisch

Is er nog hoop? Is er nog uitzicht op betere tijden nu de halve wereld, en misschien wel een groter deel, noodgedwongen thuis zit? Ja, toch wel. Kijk maar eens naar de effectenbeurzen.

Het zijn roerige tijden op die beurzen, van Tokio tot New York en alles daar tussen in. Het begon begin februari in China toen de koersen als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus op één dag met gemiddeld tien procent daalden. Ruim drie weken later volgden de westerse beurzen. En jongens, wat ging het hard. Tussen 23 februari en 18 maart daalde de AEX-index, de belangrijkste graadmeter voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, van 617 naar 404 punten, dat is een min van 34,5 procent. Zelfs in het crisisjaar 2008 ging het niet zo hard. Banken als ING en ABN Amro en verzekeraars als Aegon verloren in ruim drie weken meer dan de helft van hun beurswaarde. Oliegigant Shell bijna de helft. Op de beurzen van veel andere landen ging het net zo.

Inmiddels zijn we in de zevende coronaweek aanbeland. Op het lijstje met de grootste verliezers hebben de banken, de verzekeraars en de luchtvaartmaatschappijen gezelschap gekregen van, of zijn ze ingehaald door, de vastgoedfondsen: de eigenaars van winkelcentra, zoals Unibail Rodamco, Wereldhave en Eurocommercial Properties. De AEX-index bivakkeerde woensdag rond de 495 punten. Dat is nog altijd fors lager (20 procent) dan de 617 punten van eind februari, een daling die vergelijkbaar is met die van oktober 2008.

Steunmaatregelen wekken vertrouwen

Sombermakend? Pak een andere bril en kijk daar eens door. Sinds het dieptepunt op 18 maart is de AEX-index met zo’n 22 procent gestegen. Het aandeel Shell steeg in die periode met 60 procent, het aandeel ING met ruim 20 procent. Op de beurzen van veel andere landen ging het net zo. De steunmaatregelen die overheden en centrale banken wereldwijd in maart en april aankondigden, hebben hun uitwerking op de beurzen niet gemist. Door de astronomische bedragen die zij ter beschikking willen stellen, lijkt de angst bij beleggers voor een langdurige mondiale supercrisis voorbij.

Natuurlijk, een daling van 20 procent in zeven (corona)weken is veel. Maar is 20 procent ook veel voor een crisis die al ‘de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog’ of ‘de diepste sinds 1929’ is genoemd? Is 20 procent veel als je bedenkt dat de aandelenkoersen eind februari nogal hoog waren? Is 20 procent veel in de wetenschap dat veel bedrijven zijn gestopt met de inkoop van eigen aandelen en dat rissen bedrijven dit jaar geen dividend uitbetalen - of dat later in het jaar zullen doen?

En is 20 procent eigenlijk niet weinig, nu veel bedrijven hun prognoses voor dit jaar hebben bijgesteld en op een enkele uitzondering (supermarktconcern Ahold) na de verwachting uitspreken dat hun omzet en winst zullen dalen door de coronacrisis, maar dat ze geen idee hebben met hoeveel? Onzekerheid over de toekomst. Als er iets is waar beleggers allergisch voor zijn en waar koersen van dalen, is het onzekerheid.

Tijdelijke optater

Een koersdaling van 20 procent? Dat kan maar op een ding wijzen. De beleggingsfondsen, grote investeerders, pensioenfondsen en vermogensbeheerders die het koersverloop op de beurzen bepalen, gaan er vanuit dat de mondiale economie wel een optater krijgt, maar dat het herstel daarna snel (eind tweede , begin derde kwartaal?) zal komen. Hun analyses, en de analyses van de analisten en de zakenbanken, wijzen daar ook op.

Of ze gelijk hebben? Ook in hun analyses beginnen ze rekening te houden met de mogelijkheid dat de coronacrisis langer zal duren dan een paar weken en dus dieper zal ingrijpen dan eerder gedacht. Garanties dat het koersverlies tot een procent of twintig beperkt zal blijven? Die reiken niet verder dan het einde van de beursdag van vandaag.

