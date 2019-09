Wat moet er in de plaats komen van Hudson's Bay? 'Begin een nieuwe V&D!’

Nu warenhuisketen Hudson’s Bay zich eind dit jaar uit Nederland terugtrekt, vallen er vijftien nieuwe gaten in belangrijke winkelsteden. De Canadese formule heeft het dan iets meer dan twee jaar uitgehouden in de voormalige panden van Vroom & Dreesmann. Daarmee is het Nederlandse avontuur van de warenhuisketen uitgelopen op een fiasco. Voor de winkelgebieden waar Hudson’s Bay verdwijnt is de situatie niet per se dramatisch, meent Sonny Duijn, sectoreconoom Retail en Leisure bij ABN Amro.

“Sommige panden zullen moeilijker in te vullen zijn dan andere, maar toen V&D verdween kregen veel van die winkelruimtes sneller een nieuwe bestemming dan verwacht. Slecht gaat het bovendien niet: de retailsector groeit in de eerste helft van dit jaar met 2 procent. Veel zal afhangen van hoe ondernemers en gemeenten samenwerken in gebieden die door de leegstand zijn getroffen.”

Gedoemd te falen

De mislukte missie van Hudson’s Bay hing al een tijd in de lucht. Wie een kijkje nam in een van de vijftien Nederlandse vestigingen trof dikwijls meer medewerkers dan klanten. Het oordeel van het publiek leek vooral te zijn: Hudson’s Bay is te duur en heeft niet wat ik zoek.

Toen in april dit jaar bekend werd dat het er niet goed uitzag voor de Europese tak van het Canadese bedrijf, zei merkendeskundige Mary Hoogerbrugge in Trouw: “Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid. Ik vind niet dat Hudson’s Bay zich duidelijk aan mij heeft voorgesteld. Ik weet niet wie ze zijn en waar ze voor staan. Dat het er zo stil is, verbaast me dan ook niks. Hoe kan ik mij er immers thuis voelen?”

Dat zal deels liggen aan de valse verwachtingen die de term ‘warenhuis’ oproept. Dat is Hudson’s Bay strikt genomen namelijk niet. Het assortiment van de grote winkels bestaat voor veruit het grootste deel uit kleding. Het is niet zo dat je er, zoals bij V&D in zijn beste jaren, voor alles terecht kunt. Voor zo’n klassiek ‘alles onder één dak’ concept, waar je een koelkast kunt kopen, maar ook een iglotent of de nieuwste cd van Pink, is tegenwoordig geen ruimte meer. Een warenhuis? Dat overleeft alleen online, is de heersende overtuiging van iedereen die er een mening over heeft.

Inzetten op ‘de Middenlander’

Hans van Tellingen, winkelcentrumonderzoeker bij marktonderzoeksbureau Strabo, gaat niet mee in die aanname. Sterker: hij vindt dat het omvallen van Hudson’s Bay Nederland juist dé kans is om doodleuk een fysiek warenhuis te beginnen. “Die panden kunnen zo worden overgenomen. De consument is nog steeds op zoek naar een V&D. Ik denk dat er in Nederland plaats is voor zeker 25 succesvolle warenhuizen in het segment dat tussen de Hema en de Bijenkorf in zit.”

Van Tellingen noemt de doelgroep voor zulke warenhuizen ‘de Middenlander’. Dat is een grote groep consumenten met een inkomen van modaal tot wel vier keer modaal. Leeftijd: 40 plus. In meerderheid vrouw. “Daar zit voor zo’n warenhuis het meeste geld. Het is niet de grachtengordel-consument, ze willen niet super hipperdehip, nee, ze willen gewoon een goeie deal.”

Roland Kahn

Wie straks in de dan leegstaande panden van Hudson’s Bay moeten trekken weet Van Tellingen ook al. En laat dat nu precies het merk zijn waarmee de ellende allemaal begonnen is: “Vroom & Dreesmann! Natuurlijk, waarom niet? Ondernemer Roland Kahn heeft de merkrechten, er is een website, V&D bestaat formeel gewoon nog. Als hij de formule aanpast en alleen op plekken gaat zitten die winstgevend zijn, dan is zo’n warenhuis levensvatbaar.”

En als V&D het niet doet, zo adviseert de onderzoeker, dan moeten andere webwarenhuizen zonder fysieke vestiging erin springen. Van Tellingen: “Bol.com of Wehkamp. Het fysieke warenhuis heeft de toekomst. Sterker nog: met een webwinkel lijd je per definitie heel veel verlies. Met een fysieke winkel kun je alsnog winst gaan schrijven.”

