Wat is er aan de hand in de wasserijen? En waar blijft de cao?

Na bijna dertig jaar werken in grote wasserijen heeft Monique Tiethof (51) uit Enschede last, veel last van haar knieën en soms van haar rug. Slijtageklachten die zijn ontstaan door lange dagen op haar benen staan, zware natte lakens lostrekken en met de hand containers met schone kledingstukken voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen volduwen.

Ze is niet de enige met klachten, blijkt uit een nieuwe enquête van vakbond FNV, waarvoor ruim 250 medewerkers van 59 grote wasserijen zijn ondervraagd. Van de ondervraagden voelt bijna 70 procent zich moe of doodmoe na een werkdag. Ruim 40 procent heeft last aan polsen, knieën en schouders en een kwart kampt met rugklachten. Het zorgt er voor dat 75 procent niet gezond de AOW haalt. “Dat zijn geen misselijke cijfers”, zegt Durk Brouwer (62), al jaren productieleider bij wasserij Rentex. Maar ze verrassen hem ook niet. “Het werk is zwaar. Dat ik veel sport helpt me om het beter vol te houden”, zegt hij.

Tot hun pensioen

Maar hoe zwaar het werk ook is, van de 7000 medewerkers die de sector telt werken de meeste er tot aan hun pensioen, zegt Yolanda Reus, bestuurder productie-industrie bij FNV. Dat komt enerzijds omdat de gemiddelde leeftijd waarop mensen aan het werk in de wasserij beginnen hoog ligt, rond de dertig.

Anderzijds hebben de meeste werknemers weinig andere carrièreopties, zegt de vakbondsvrouw. “In de wasserijen werken overwegend mensen die laagopgeleid zijn, een deel heeft een migratieachtergrond en is de Nederlandse taal niet machtig. Zij blijven in de wasserijen werken omdat er in Nederland nog weinig ander productiewerk is waarvoor geen hoge kwalificaties nodig zijn.”

Waarom Tiethof er werkt? “Ik denk niet dat ik na dertig jaar nog ander werk ga vinden. Bovendien zou ik de collega’s missen.” De nadelen zijn dus echt fysiek. “Door overbelasting van mijn knieën kreeg ik een slijmbeursontsteking. Dan ga je wel nadenken: hoe ga ik gezond mijn pensioen halen?”

Vakbond FNV en CNV krijgen die vraag vaker en pleiten daarom in de onderhandelingen over een nieuw cao voor een zwaarwerkregeling. Via zo’n regeling is het mogelijk werknemers die zwaar werk doen drie jaar eerder met pensioen te laten gaan, zonder dat werkgevers hier een boete over betalen.

Federatie Textielvereniging Nederland (FTN), waarin alle vooraanstaande wasserijen en linnenverwerkers zijn verenigd, snapt de eis niet helemaal. “Wij zijn al sinds het begin van de onderhandelingen voor het invoeren van zo’n regeling, daar zouden we zo voor tekenen. Alleen willen de bonden ook een fikse loonsverhoging”, zegt woordvoerder van FTN, Peter Wennekes.

Niet altijd makkelijk rondkomen

Volgens Tiethof mag er, gekeken naar het werk, ook best wat bovenop. “Ik zit nu in de hoogste salarisschaal en ik verdien nog lang geen 14 euro per uur. Als alleenstaande is het niet altijd makkelijk rondkomen van dat geld. Ik moet mijn vakantiegeld steeds opsparen om mijn autokosten te kunnen betalen, autokosten die ik maak om naar mijn werk te komen.”

Maar een loonsverhoging van 2 procent, zoals de bonden willen, vinden de werkgevers te veel. “We moeten rekening houden met de bedrijven die door de crisis op omvallen staan doordat ze bijvoorbeeld alleen wassen voor horecazaken. Die zijn nu dicht.” FNV wil voor die werkgevers aparte afspraken maken. Wennekes noemt dat ‘een beetje raar’, “Een collectief cao moet gelden voor het hele collectief”.

Voor een zinnige zwaarwerkregeling is flink wat geld nodig, denken de medewerkers. Tiethof: “Het probleem is dat veel mensen in de wasserij zo weinig verdienen dat ze het zich helemaal niet kunnen veroorloven om eerder te stoppen met werken, ook als er een regeling zou komen.”

Tot nu toe komen de vakbonden en de werkgevers geen stap verder terwijl de vorige cao al in juli vorig jaar is verlopen. FNV gaat de komende tijd actievergaderingen houden voor de deur van achttien grote wasserijen door het hele land. “Als genoeg leden instemmen om andere acties te starten zullen we dat doen, in het ergste geval moeten we overgaan tot stakingen”, zegt Reus.

