Wat blijkt: robots leveren juist meer banen op

Werknemers in Amerikaanse fabrieken krijgen er hoe langer hoe meer collega’s bij, die niet van vlees en bloed zijn. In de eerste helft van dit jaar bestelden Noord-Amerikaanse bedrijven 16.488 robots met een waarde van 869 miljoen dollar. Dat is een groei van 7,2 procent ten opzichte van vorig jaar en over het tweede kwartaal zelfs een toename van 19,2 procent in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Robotic Industries Association (Ria).

“We ervaren momenteel de grootste periode van robotuitbreiding in de geschiedenis”, zegt Jeff Burnstein, voorzitter van de Association for Advancing Automation (A3), waar de RIA deel van uitmaakt. Volgens Burnstein hebben Amerikaanse bedrijven sinds 2010 zo’n 180.000 robots gekocht. De grote vraag naar de machines maakt ze goedkoper in aanschaf en dat maakt het voor bedrijven weer aantrekkelijker om op geavanceerdere productietechnologie over te gaan.

Autofabriek

Een deel van de robots bemant de werkvloer voor de productie van halfgeleiders en elektronica (12 procent). Andere robots gaan aan de slag bij ondernemingen die zich bezighouden met biowetenschappen (8 procent) of voedingsmiddelen en consumentengoederen (3 procent). Veruit de meeste machines krijgen een taak in een autofabriek. Liefst 83 procent van de robots werd besteld door bedrijven in de automobielindustrie.

Daar voeren ze taken uit als het lassen en spuiten van de carrosserie en het plaatsen van ruiten en dashboards. Autofabrikanten lopen al lang voorop met de inzet van robots. In sommige fabriekshallen, zoals die waar de eerste laklaag op de carrosserie wordt aangebracht, is geen mens meer te bekennen.

Toch gaat de komst van robots niet per se ten koste van banen voor mensen. Sterker nog, volgens de RIA zijn er door de komst van robots sinds 2010 meer dan 1,2 miljoen nieuwe productietaken bijgekomen in de Verenigde Staten. De brancheorganisatie constateert dat in de afgelopen 22 jaar, in elke periode dat de verkoop van robots omhoog ging, de werkloosheid in de VS daalde. Omgekeerd steeg de werkloosheid wanneer de verkoop van robots ­daalde.

Personeelsbestand gestegen

Het auto-onderdelenbedrijf Vickers Engineering uit New Troy in ­Michigan kocht in 2006 zijn eerste robot en heeft er inmiddels 37. Van een uittocht van personeel was in die periode geen sprake: “Ons per­soneelsbestand is de afgelopen tien jaar gestegen van 160 tot 190 werknemers”, zegt eigenaar en topman Matt Tyler tegen persbureau Reuters.

Halfjaarcijfers VDL De VDL Groep voelt de pro­blemen in de mondiale auto-industrie in de resultaten, zo maakte het bedrijf vrijdag bekend. De omzet liep met ongeveer 5 procent terug tot 2,9 miljard euro. Bij VDL Nedcar in Born, onderdeel van de VDL Groep, liepen de opbrengsten met een kleine 14 procent terug tot 1,6 miljard euro. De nettowinst van het ­auto-assemblagebedrijf steeg wel tot 76 miljoen euro. Dat is 7 miljoen meer dan het jaar ervoor.

“Iedereen roept wel altijd dat robots onze banen inpikken, maar dat is helemaal niet zo”, zegt woordvoerder Miel Timmers van VDL Groep, dat met 104 bedrijven voornamelijk actief is in de autobranche. Bij de fabriek van VDL Nedcar in Born zetten 1400 robots drie types van de Mini en de BMW X1 in elkaar. Samen met zo’n 5600 werknemers bouwen de machines jaarlijks ongeveer 169.000 auto’s. “Toen we de fabriek in 2014 openden, werkten hier 1450 mensen. Inmiddels zijn we op piekmomenten goed voor 7000 banen. Terwijl er alleen maar robots zijn bijgekomen.” Op de website van VDL worden verse arbeidskrachten geworven met een uitspraak van een ­engineer, die enthousiast beweert: ‘Zonder robots had ik geen werk gehad’.

Mens en machine

Volgens Timmers scheppen robots banen, omdat mens en machine samenwerken: “Dat gaat hand in hand. Samen leveren ze hoogwaardig werk af, waar ze in andere delen van Europa niet tegenop kunnen. Door ervoor te zorgen dat we hoogwaardig vakmanschap leveren dat én complex is én te automatiseren, zijn wij concurrerend en groeien wij.”

En groei levert meer banen op, in de hele organisatie, van de salarisadministratie tot op de afdeling ontwikkeling of werktuigbouwkunde. Robots moeten bovendien worden onderhouden en verder worden ­ontwikkeld.

Soms is de robot zélf de extra medewerker. In de winkels van de Belgische elektronicaketen Auva komen steeds meer robots als collega. De machines gaan klanten verwelkomen, wegwijs maken in het assortiment en medewerkers assisteren, zo meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. En niemand hoeft weg.

