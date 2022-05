Wat als de NS nog zo’n technische storing krijgen? Zo kunnen sommige treinen toch rijden, volgens deze onderzoeker

Met grote letters staat er ‘geen toegang’ op het rood met witte lint dat strak om de NS-kaartautomaat is gebonden. Het is zondagmiddag 3 april en door een technische storing rijden er in het hele land geen treinen. Perrons worden afgesloten en kaartjes mogen niet meer verkocht. Met gestrande reizigers en verkeerschaos tot gevolg.

Wat gek voelt, is dat op het perron treinstellen stilstaan waar niks aan mankeert. Ook was er die dag voldoende personeel beschikbaar. NS-personeel en experts zeggen dat een aantal treinen gewoon had kunnen blijven rijden. Bijvoorbeeld door de treinen tussen stations op en neer te laten pendelen.

Inmiddels zijn de NS bezig met een onderzoek naar de grote treinstoring. De resultaten daarvan hopen ze in juli te presenteren. Rolf van Lieshout promoveerde aan de Erasmus School of Economics op onderzoek naar een alternatief systeem dat kan worden ingezet wanneer massale treinuitval dreigt. Zijn conclusie: “Ook zonder centrale bijsturing kunnen treinen toch op grote schaal rijden.”

In een normale situatie worden treinen en personeel aangestuurd vanuit een centraal bijsturingscentrum in Utrecht. Als verstoringen zich opstapelen, kan het systeem gaan achterlopen op de werkelijkheid, waardoor bijstuurders het overzicht kwijtraken. Op 3 april lag het systeem er zelfs helemaal uit. “Dat is nooit eerder gebeurd”, stelt Van Lieshout.

Decentraal beslissen

Zonder dat centrale systeem weten de NS niet waar alle treinen zich bevinden. Van Lieshout heeft onderzocht of het mogelijk is om tijdens zo’n crisissituatie over te schakelen naar een ander systeem: decentraal beslissen.

In dat geval is op elk eindstation een stationschef verantwoordelijk om te bepalen wanneer en in welke richting een trein vertrekt. De landelijke dienstregeling komt dan te vervallen. Dankzij de stationschef kunnen zowel de intercity’s als de stoptreinen blijven rijden, zij het met een lagere frequentie. Om ongelukken te voorkomen, is een voorwaarde dat de seinen nog bediend kunnen worden.

Voorafgaand aan zijn onderzoek had Van Lieshout verwacht dat er grote opstoppingen zouden ontstaan doordat er vanaf meerdere stations, verschillende treinen tegelijkertijd zouden gaan rijden. “Dan kan het bijvoorbeeld dat er op Utrecht Centraal ineens te veel treinen zijn voor slechts een beperkt aantal perrons.”

Het alternatieve systeem werd met behulp van een computerprogramma getest. Daaruit blijkt dat het erg meevalt met de opstoppingen: “Er ontstaan wel vertragingen, maar het blijft binnen de perken.” Wel blijven reizigers enige hinder ervaren omdat zij hun reis niet meer kunnen plannen en er minder treinen per uur rijden.

Van theorie naar praktijk

Ondanks de positieve onderzoeksresultaten kan het nieuwe systeem nog niet direct worden toegepast bij een eerstvolgende storing. Tot op heden is het systeem alleen met een computerprogramma getest en alleen voor delen van het Nederlandse spoornetwerk. “Je wil de simulaties eigenlijk uitvoeren op het volledige Nederlandse netwerk”, legt Van Lieshout uit.

Daarnaast bestaat een functie zoals stationschef niet meer binnen de NS. “Daarvoor moet een draaiboek komen en trainingen aan het personeel worden gegeven”, denkt Van Lieshout. Of de NS bereid zijn die investering te doen, weet Van Lieshout niet. Gemiddeld vinden grote storingen slechts één keer per jaar plaats.

De NS zijn op de hoogte van de resultaten van het onderzoek van Van Lieshout, laat een woordvoerder weten. “Maar voor nu is het nog een theoretisch model, wat niet direct te kopiëren is naar de praktijk.” Daarbij willen de NS eerst het eigen onderzoek afwachten. “Waarbij we zeker kijken naar wat we in de toekomst beter kunnen doen.”

