Wasmiddelen, shampoo, ijs en zeep: Unilever maakt alles duurder

Inflatie? Nou, die is er. Kijk naar de resultaten van Unilever, dat onder meer wasmiddelen, zeep, shampoo, ijs, soepen, sauzen en vleesvervangers maakt. Het concern verkocht in het eerste kwartaal wereldwijd iets minder producten dan in de eerste drie maanden van 2021, maar zag zijn omzet toch met 7,3 procent stijgen. Dat kon omdat Unilever zijn prijzen fors verhoogde.

Unilever kampt met veel hogere kosten dan vorig jaar. Grondstoffen, zoals graan, suiker en zonnebloemolie, transport en energie zijn flink duurder geworden en dan zijn er ook nog de gevolgen van de pandemie en de lockdowns en restricties die daar in sommige landen, zoals China, nog altijd bij horen. De oorlog in Oekraïne heeft de toch al hoge inflatie nog verder opgejaagd, meldde Unilever in een persbericht over de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van dit jaar. Unilever importeert niet meer uit, en exporteert niet meer naar Rusland, maar verkoopt er nog wel producten die in Rusland zelf worden gemaakt. Er werken zo’n duizend mensen voor Unilever in Rusland.

De omzet van Unilever, bekend van merken als Dove, Axe, Omo, Knorr, Hellmann's, Magnum en Ben & Jerry's kwam uit op bijna 13,8 miljard euro: 11,8 procent hoger uit dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat lijkt heel wat, maar de stijging was grotendeels (8,3 procentpunt) het gevolg van hogere prijzen die Unilever voor zijn producten rekende en in mindere mate (3,5 procentpunt) van valutaschommelingen. Exclusief die twee effecten daalde Unilevers omzet met 1 procent. Bestuursvoorzitter Alan Jope verwacht dat de prijzen, onder meer van grondstoffen, dit jaar verder zullen stijgen. Dat betekent ook dat Unilever zijn prijzen verder zal verhogen.

De prijsstijgingen varieerden nogal per product en per regio. Producten als wasmiddelen stegen gemiddeld meer (12,5 procent) in prijs dan de voedingsmiddelen (7,1 procent) die Unilever maakt. In Latijns-Amerika (16,4 procent) gingen de prijzen harder omhoog dan in Europa en de VS (5,7 procent). In Europa verkocht Unilever, mede door de prijsstijgingen, beduidend minder producten dan vorig jaar. In dat werelddeel is Unilever lang niet altijd in staat om hogere kosten meteen door te berekenen aan zijn klanten. Dat komt doordat het concern in Europa met veel concurrentie kampt. Jope liet eerder dit jaar al weten dat het minstens een jaar, en soms nog langer zal duren voordat alle kostenstijgingen aan klanten zullen zijn doorberekend.

Wat de kostenstijgingen en de prijsverhogingen voor de winst van Unilever betekenen, is nog niet bekend. Nadat Jope’s voorganger Paul Polman in 2009 bestuursvoorzitter bij Unilever werd, geeft het bedrijf alleen nog per half jaar aan hoeveel winst er is gemaakt. Na het eerste en derde kwartaal geeft Unilever alleen een overzicht van de omzet, de ontwikkeling van de verkopen en de prijzen. Unilever moest, volgens Polman vooral gericht zijn op de lange termijn. Uitgebreide kwartaaloverzichten leiden volgens Polman tot te veel focus van het management op de kortetermijnresultaten. Die opstelling is, voor een bedrijf met de omvang van Unilever, uitzonderlijk, nog altijd. Veel grote beursgenoteerde komen elk kwartaal wel met uitgebreide overzichten, inclusief gegevens over de ontwikkeling van de winst.

