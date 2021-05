Was Michael Jackson bij zijn overlijden 2105 dollar waard, ‘als een oude Honda Civic’?

Hoeveel waren de naam en de beeltenis van de Amerikaanse popster Michael Jackson waard bij zijn overlijden in 2009? Op het belastingformulier over dat jaar vulden de erfgenamen een bedrag in van 2105 dollar. De Amerikaanse belastingdienst kwam tot een heel andere waardering, namelijk 434 miljoen dollar. Films, theatervoorstellingen, boeken, T-shirts, reclamespotjes, pretparken ... Zo’n beroemde artiest moet toch veel geld kunnen opleveren na zijn dood?

Beschuldigingen hadden dramatisch effect

Wie heeft er gelijk, de belastingdienst of het Michael Jackson Estate? 2105 dollar, dat betaal je voor een twintig jaar oude Honda Civic, schrijft rechter Mark Holmes van de Amerikaanse rechtbank voor belastingzaken in zijn oordeel over dit vraagstuk.

Toch begrijpt hij wel hoe de erfgenamen bij dat bedrag kwamen. Het Michael Jackson Estate had accountantsbedrijf Moss Adams onderzoek laten doen en dat ontdekte dat Jackson in 2006, 2007 en 2008 vrijwel niets aan zijn imago en beeltenis had verdiend. Dat kwam doordat Jacksons reputatie grote schade had opgelopen.

Dit kan geen verrassing zijn, zegt de rechter. Wie wil er een contract sluiten met een beroemdheid die beschuldigd wordt van seksueel misbruik van kleine jongetjes, vraagt hij zich af. “Die beschuldigingen hadden een dramatisch effect op Jacksons vermogen om sponsors te vinden en merchandisecontracten te sluiten.”

Toen Jackson in 2009 zijn afscheidsconcerten wilde geven in Londen, was er inderdaad geen sponsor en ook geen contract voor de verkoop van T-shirtjes. Hoewel de concertkaartjes snel waren uitverkocht, durfden bedrijven Jackson niet te sponsoren omdat ze bang waren voor hun eigen reputatie, staat in het vonnis.

450 miljoen dollar schuld

Sinds 1993 had Jackson te maken met beschuldigingen van kindermisbruik. In 2005 werd hij vrijgesproken in een rechtszaak hierover. Maar tot aan zijn dood bleef dit aan hem plakken. Als voorbeeld noemt de rechter een producent van kinderfilms die niet met Jackson in zee durfde te gaan voor een animatieproject rond de hit Thriller. Jacksons beeltenis in een kinderfilm was een giftige combinatie, schreef deze Andy Heyward.

In 2005 sneed de Bank of America de banden door met Jackson uit angst voor reputatieschade, en verkocht ze Jacksons schuld aan hedgefonds Fortress Capital. Jarenlang gaf Jackson veel meer geld uit dan hij binnenkreeg. Bij zijn overlijden had hij minstens 450 miljoen dollar aan schulden. Zijn faillissement naderde, zegt de rechter.

Rekening nog onduidelijk

Het overlijden van een artiest kan voor een piek zorgen in de publieke belangstelling. Maar die is tijdelijk, zeggen deskundigen, afgaande op de populariteit van soulzanger Ray Charles en andere overleden muzikanten. Binnen enkele jaren lopen de inkomsten jaarlijks met 10 tot 17 procent terug.

Al rekenend komt de rechter tot een waarde van Jacksons naam en beeltenis van 4,1 miljoen dollar. Voor de wet gaat het om de verwachtingen op het moment van overlijden. De honderden miljoenen dollars die het Michael Jackson Estate sindsdien daadwerkelijk heeft verdiend, moet de rechter buiten beschouwing laten.

Deze zaak over de belasting die de erfgenamen over de nalatenschap moeten betalen, ging ook over Jacksons belangen in een muziekbibliotheek. Die is volgens de rechter 107 miljoen dollar waard, iets minder dan de belastingdienst beweerde. Hoeveel geld de erfgenamen aan de Amerikaanse schatkist moeten afdragen, moet nog blijken.

Lees ook:

Hoe is het eigenlijk met de kinderen van Michael Jackson?

De kinderen van Michael Jackson hebben al veel voor hun kiezen gehad. De nieuwe beschuldigingen aan het adres van hun vader in de documentaire ‘Leaving Neverland’ hakken er stevig in.