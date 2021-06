Wapenstilstand Boeing en Airbus symbool voor nieuwe relatie tussen Washington en Brussel

Het bezoek van president Joe Biden aan Brussel en diens ‘America is back’-boodschap zijn dinsdag aangegrepen om de slepende ruzie over vliegtuigbouwers Airbus (Europees) en Boeing (Amerikaans) te beëindigen.

De grootste twee economieën van de wereld beschuldigden elkaar al die tijd ervan hun vliegtuigfabrikanten de hand boven het hoofd te houden met overheidssubsidies, waardoor er van eerlijke concurrentie geen sprake zou zijn. Strafmaatregelen in de vorm van onder meer importtarieven op producten zoals Franse wijn en Amerikaanse sterke drank buitelden sindsdien over elkaar heen.

“Deze ontmoeting (met Biden) is begonnen met een doorbraak over vliegtuigen”, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, kort nadat de Amerikaanse president in het EU-raadsgebouw was gearriveerd. “Hiermee begint echt een nieuw hoofdstuk in onze relatie, want we gaan van rechtszaken naar samenwerking.”

Al sinds Bidens inauguratie in januari wordt gesproken van een nieuwe vriendschap tussen Brussel en Washington, na vier moeizame jaren onder Donald Trump, die de EU een ‘vijand’ noemde. Maar concreet was er tot nu toe nog niet veel van die betere relatie te merken. Amerikaanse en EU-onderhandelaars hebben de afgelopen dagen koortsachtig aan het akkoord gewerkt. Daarvoor moesten ook Airbus-fabrikanten in Duitsland, Frankrijk en Spanje worden overtuigd.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze de komende vijf jaar geen strafmaatregelen in dit dispuut zullen nemen. Intussen praten experts van beide kanten door over nieuwe afspraken over subsidiëring: wat mag nog wel, en wat niet meer?

Langstlopende handelsconflict

In maart was al een soort staakt-het-vuren afgesproken, voor de duur van vier maanden. Zowel de Amerikanen als de Europeanen hadden al een tijdje de buik vol van het vliegtuigenconflict, een van de langste ooit in de geschiedenis van de Wereldhandelsorganisatie. De ruzie heeft drie Amerikaanse presidenten en zes EU-handelscommissarissen beziggehouden. In oktober 2019 sloeg Washington nog hard toe, met tarieven op Europese exportproducten ter waarde van 7,5 miljard dollar, gevolgd door een EU-tegenzet van 4 miljard, vorig jaar.

Vooral de EU was er veel aan gelegen om dit akkoord te kunnen presenteren tijdens Bidens bezoek aan Brussel. Er was wel op meer gehoopt. Want de Amerikaanse tarieven op Europees aluminium (10 procent) en staal (25 procent), drie jaar geleden ingesteld door Trump, zijn nog steeds van kracht. Biden heeft laten weten daarvoor meer bedenktijd nodig te hebben. Hij staat in eigen land onder grote druk van de staal- en aluminiumsector om de tarieven te handhaven.

In grote lijnen zijn er nu wel grotere Amerikaans-Europese inspanningen om de onderlinge wedijver uit de wereld te helpen, en om vervolgens samen op te trekken tegen China. Alleen al wat de staal- en aluminiumkwestie betreft wordt dat land als grootste boosdoener gezien op het gebied van oneerlijke concurrentie, door producten onder de kostprijs op de wereldmarkt te dumpen.

Trans-Atlantische meningsverschillen zijn er overigens nog genoeg. Een heikel punt zijn bijvoorbeeld de digitale belastingen die veel EU-landen willen heffen op internetreuzen als Google en Apple, allemaal Amerikaanse bedrijven.

