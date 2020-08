Wanneer gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hun geld krijgen? De staatssecretaris heeft geen idee

De Belastingdienst is in augustus volledig gestopt met het uitbetalen van schadevergoedingen aan gedupeerden in de toeslagenaffaire. In juli werden de eerste ruim 100 gedupeerden gecompenseerd, maar volgens staatssecretaris van financiën Alexandra van Huffelen is de organisatie die is opgericht om de affaire op te lossen vooralsnog ‘onvoldoende robuust’ om schadevergoedingen te hervatten. Zicht op een termijn waarin ouders wel geholpen worden is er nog niet.

Van Huffelen moest zich donderdag verantwoorden tegenover een kritische Tweede Kamer, die tijdens het reces een debat had gepland om de vertraging aan te kaarten. Maar de staatssecretaris kon de Kamerleden weinig wijzer maken over de voortgang. Op de herhaaldelijke vraag vanuit de Kamer wanneer ouders schadevergoeding kunnen verwachten, was het antwoord steevast ‘zo snel mogelijk’. Pas half september verwacht Van Huffelen met een planning te komen over de verdere afhandeling en uitbetaling van compensatie.

“Waar is de urgentie?”

Ook ouders die in acute problemen zitten vanwege onterecht teruggevorderde toeslagen zullen moeten afwachten wanneer zij geholpen kunnen worden, tot zichtbare irritatie van veel Kamerleden. “Het is zo makkelijk om tegen ouders te zeggen: wacht maar af”, verzuchtte Renske Leijten (SP) aan het einde van het debat. “Deze staatssecretaris is ingevlogen om het op te lossen maar is na al die maanden nog geen stap verder. Waar is de urgentie?”

Tijdens het debat ontstond verwarring over hoeveel ouders nu in acute problemen verkeren als gevolg van onterecht teruggevorderde toeslagen. Trouw en ‘RTL Nieuws’ berichtten woensdag dat het gaat om 400 tot 500 ouders, maar volgens Van Huffelen is dat een inschatting. “We hebben nu zicht op 70 mensen die in schrijnende situaties zitten.” Mensen die onder bewind staan vanwege schulden, of in de schuldsanering vallen daar volgens de staatssecretaris niet zomaar onder. “Dat zijn niet altijd urgente gevallen. Met het weinige wat zij hebben kunnen ze wel gewoon hun leven leiden.”

Maar ook de zeventig schrijnende gevallen die wel in beeld zijn kunnen nog niet direct op hulp rekenen. Van Huffelen bevestigde dat er met veertig gevallen een start wordt gemaakt om vervolgens te leren van de ervaringen die daarbij worden opgedaan. In de tussentijd gaat de aandacht vooral uit naar het werven van personeel voor de uitvoering, en het bepalen binnen welke kaders de schadevergoedingen moeten blijven.

Leefgeld

Onder druk van Pieter Omtzigt (CDA) beloofde Van Huffelen te onderzoeken hoe mensen die in financiële nood zitten in de tussentijd geholpen kunnen worden. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan leefgeld van 150 of 200 euro per week, zodat mensen wel gewoon boodschappen kunnen doen tot ze aan de beurt komen bij de Belastingdienst.” Zowel Omtzigt als Henk Nijboer (PvdA) denken dat de groep schrijnende gevallen veel groter is dan de Belastingdienst inschat: van de naar schatting 26.000 gedupeerden heeft de dienst pas met 1300 mensen contact.

Van Huffelen ontkende in het debat dat de uitvoering stil ligt omdat de Belastingdienst bang is dat er bij al te ruime schadevergoeding precedentwerking ontstaat, zodat de groep gedupeerden nog groter wordt. “Het belang van de ouders staat voorop. Het klopt echt niet dat we ouders minder willen uitkeren of dat er een vast budget is waar we binnen moeten blijven. Integendeel, we willen heel graag en heel ruimhartig compenseren.”

Schrijnende gevallen toeslagenaffaire in de kou gezet door Belastingdienst

Gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire moeten nog zeker maanden wachten op compensatie. De Belastingdienst heeft zicht op honderden ouders in ernstige financiële problemen, maar helpt hen niet.

De Toeslagenaffaire

Trouw bracht samen met RTL Nieuws de toeslagenaffaire aan het licht: duizenden ouders bij wie onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet en teruggevorderd, met alle gevolgen van dien.Via deze link vindt u alle verhalen van de afgelopen twee jaar.