Wanbeleid rond Funda? Sommige aandeelhouders vinden van wel

In het reclamespotje dat dezer dagen op televisie te zien is, ziet de wereld van Funda er zonnig uit. Maar in het echt dondert en bliksemt het. De populaire huizensite is de inzet van een hoog oplopende ruzie tussen groepen aandeelhouders. Een van die groepen, verenigd in FundaBelang, kondigde deze week aan naar de Ondernemingskamer te stappen om het ‘wanbeleid’ van de grootste aandeelhouder aan de kaak te stellen.

Die grootaandeelhouder is de vereniging van makelaars, de NVM, nauw betrokken bij het opzetten van Funda in 2001. Ze heeft met haar aandelen 90 procent van het stemrecht in handen en krijgt 70 procent van de winst uitgekeerd. De rest van die winst gaat naar certificaathouders en die hebben slechts 10 procent van het stemrecht.

De belangen zijn groot, want Funda is buitengewoon winstgevend. De onderneming boekte in 2020 een winst van 13 miljoen euro over een omzet van ruim 36 miljoen. De site is zo goed als monopolist, 98 procent van de Nederlanders kent de naam Funda en een huis kopen of verkopen buiten Funda om is bijna uitzonderlijk. Investeerders genoeg die ervan willen meeprofiteren.

Flink geld verdienen

Precies daarover gaat het conflict. Een deel van die certificaathouders, meest oud-makelaars die in 2001 geld in de toen nieuwe site hebben gestoken, wil iets anders met Funda dan de NVM. Hun vereniging FundaBelang wil dat het bedrijf naar de beurs gaat of een nieuwe, grote investeerder binnenhaalt. Dan kunnen zij flink geld verdienen aan de verkoop van hun eigen certificaten.

Belangrijker nog dan hun eigen gewin, zeggen deze certificaathouders, is dat Funda zelf er ook beter van wordt. Want om marktleider te blijven, moet de website vernieuwen, bijvoorbeeld door ook hypotheken en energiecontracten aan te bieden. Een nieuwe aandeelhouder kan daarbij helpen.

De NVM ziet dat anders. Die houdt liever het grootste deel van de aandelen in eigen hand – niet vreemd, want dat levert de NVM-leden een gestage stroom inkomsten op. Wel zoekt ze een strategische partner die kan helpen met het toevoegen van nieuwe functies, maar die partner mag hoogstens een minderheidsaandeel krijgen. Beslissingen daarover worden in het najaar genomen, zegt een NVM-woordvoerder. “We doen het zorgvuldig, we zitten erin voor de lange termijn.”

Topman stapt op

FundaBelang wacht daar niet op. De vereniging had in april al aangekondigd dat ze naar de Ondernemingskamer zou stappen, maar stelde dat uit omdat de NVM nog bezig was met het uitstippelen van een nieuwe strategie. Nu duidelijk is dat die koers, ook al is die nog niet officieel vastgesteld, in de verste verte niet gaat lijken op wat zij voor ogen heeft, zet de vereniging die stap alsnog.

De ruzie heeft al geleid tot het vertrek van bestuursvoorzitter Quintin Schevernels. Die trad drie jaar geleden als CEO aan, maar kondigde vorige maand aan op te stappen ‘omdat de onrust onder de aandeelhouders de uitvoering van de strategie in de weg zit’. Dat klinkt nog vrij vaag. “Maar het leidt geen twijfel dat wij qua filosofie over de toekomst van Funda op één lijn zitten met de CEO”, zei Timo Smit van de Stichting FundaBelang in het Financieele Dagblad.

En die reclamespotjes? Die zijn toch nergens voor nodig? Nee, niet om de naamsbekendheid te vergroten, zegt een woordvoerster. “Maar we willen wel beter over het voetlicht brengen wat we precies te bieden hebben.”

