Wachtende reizigers op station Utrecht proberen er het beste van te maken. ‘Op dit kratje zit ik nu al een paar uur te werken’

Voor het eerst in vijfentwintig jaar pakte de 77-jarige Ans Smidt maandag weer eens in haar eentje de trein. Van Vriezenveen naar Heemstede met haar rode koffer, waarvan het voorwieltje is afgebroken. “Ik ben eindelijk gevaccineerd en dat zou ik vieren door een weekje bij mijn zus te logeren. Daar had ik zin in na dit lastige coronajaar”, zegt ze vanachter haar mondkapje waar slakken op staan. Maar nu staat haar trein stil op Utrecht Centraal en niemand weet wanneer het toestel weer gaat rijden.

In de opening van de treindeur schiet ze een conductrice aan. “Sorry mevrouw, in principe ligt alles plat, meer weten we op dit moment niet”, krijgt ze te horen. Ze mag wel in de trein wachten maar daar staat de airconditioning uit, dus voor frisse lucht kan ze maar beter uitstappen. “Ga ik ook eens met de trein”, zegt ze lachend terwijl ze haar koffer uit het toestel sleept. Maar opgeven zit niet in haar bloed. “Niemand kan er iets aan doen. En ik ga hoe dan ook naar mijn zus. Ook al kom ik vanavond pas laat aan.”

Oefening in geduld

Het is een oefening in geduld op de Utrechtse stationshal, waar bijna alle treinen uit het land samenkomen. Sommige reizigers maken zich niet druk, eten een patatje en kijken een serie op hun telefoon. Anderen bellen hun afspraak van die middag maar vast af, of zeggen dat ze later komen. Een jongen die zit op de stationstrap naar buiten vat de situatie samen als ‘een kansloze teringzooi’. Een meisje die dat hoort zegt “echt hè”.

Andere reizigers verliezen de digitale informatieborden geen seconde uit het oog, in de hoop dat de vertrektijd van hun trein er op verschijnt. Maar rond 15.00 uur is de enige informatie die er op staat, dat er geen actuele informatie is.

Ans Smidt maakte net deze maandag voor het eerst in vijfentwintig jaar weer eens een ritje met de trein. Beeld Werry Crone

Om alle vragen te kunnen beantwoorden staan veel meer NS-medewerkers dan normaal om het informatiepunt in het midden van de hal, de ene na de andere reizigersvraag te beantwoorden terwijl ze via hun walkietalkie updates krijgen. Bij de incheckpunten staan handhavers, ook meer dan normaal, ook vragen te beantwoorden.

Onderuitgezakt

Pricious Asiimwe (33) heeft zich er al bij neergelegd. In haar Adidas trainingsjasje zit ze een beetje onderuitgezakt aan het hoofd van een lange stationsbank. “Mijn shift begon dertig minuten geleden”, zegt ze terwijl ze haar telefoon, waarop de tijd te zien is, omhoog houdt. “Ik heb mijn manager laten weten dat ik het niet ging halen en hij zei dat ik niet de enige was.”

Asiimwe werkt in Zwolle als orderpicker bij een bedrijf dat pakketten bezorgt. Haar manager kwam al met een oplossing. “Waarschijnlijk moeten we tot 03.00 of 04.00 uur vannacht doorwerken, normaal werk ik tot 01.00 uur. Het is wat het is”, zegt ze. Ze probeert de wachttijd nuttig te besteden. “Ik volg een cursus Nederlands online.”

Houten kratje

Ook de 24-jarige studente Eva Sievers probeert er het beste van te maken, ook al is ze om 06.30 uur al vertrokken uit Leipzig, waar ze vandaan komt. “Ik was er bijna”, zegt ze over haar reis naar Leiden, waar ze studeert. Ze heeft een grote rugtas mee en zit naast de roltrappen op een houten kratje dat ze bij zich heeft en nu goed van pas komt. “Op dit kratje zit ik nu al een paar uur te werken”, zegt ze terwijl ze met een laptop op haar schoot een studieopdracht maakt.

Eva Sievers gebruikt de extra tijd op station Utrecht Centraal om aan haar studie te werken. Beeld Werry Crone

Verlossende woorden

Om 16.40 komen er verlossende woorden. Ook op de schermen zijn weer vertrektijden te zien. Conducteurs maken drukke gebaren, er gaan verschillende duimen omhoog. Mevrouw Smidt laat haar zoon uit Almelo weten dat hij haar echt niet hoeft op te komen halen. “Het gaat lukken”, zegt ze opgetogen. Haar minivakantie bij haar zus gaat door, net zoals de meeste gestrande reizigers – al dan niet met een omweg – hun weg naar huis, naar werk of naar vrienden en familie vinden.

De door het samen wachten ontstane kennismakingen komen met een ‘doei hè’ abrupt ten einde. Twee NS-medewerkers geven elkaar een stoot met hun ellenboog en een meisje sleurt haar moeder mee het perron op. Nog geen vijf minuten later is de rust op het station wedergekeerd. De treinen rijden weer.

