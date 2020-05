Wacht met aanleg van 5G tot gezondheidsrisico's duidelijk zijn, zegt belangengroep

“Met de volksgezondheid gok je niet”, zegt advocaat Thom Beukers namens Stop5GNL in de rechtbank van Den Haag. De stichting eist in een kort geding een verbod op 5G-technologie, omdat niet vaststaat dat deze nieuwe standaard voor mobiele communicatie veilig is. Beukers noemt de aanleg van 5G een experiment. “Als die gok verkeerd uitvalt, heeft dat in potentie ernstige gevolgen.”

De advocaat maakt een vergelijking met medicijnen. Die worden voor de introductie uitvoerig getest. “En patiënten hebben dan zelfs de keuze of zij wel of niet een nieuw medicijn innemen. Bij 5G is het straks anders, als het aan de staat ligt. Bij een landelijk dekkend netwerk krijg je een opgedrongen blootstelling.”

Zolang onzeker is of 5G bijvoorbeeld kanker veroorzaakt, moet de overheid wachten met de aanleg ervan, vindt de belangengroep.

Op verzoek van de Tweede Kamer onderzoekt de Gezondheidsraad de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G-technologie. Maar het onderzoek is vertraagd. In juni worden de telecomfrequenties voor 5G geveild, het onderzoeksverslag komt pas eind juli.

Selectief selecteren uit de wetenschappelijke literatuur

Stop5GNL memoreert in de rechtbank dat de voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad kritisch is op de snelheid waarmee Nederland het 5G-netwerk wil optuigen. Hoogleraar Hans Kromhout zei namelijk dat de beoordeling van 5G vanwege het economische belang haaks staat op de zorgvuldige manier waarop we omgaan met chemische stoffen, bestrijdingsmiddelen en medicijnen. Maar volgens de landsadvocaat zegt die uitspraak weer weinig over de uitkomst van het onderzoek.

Beide partijen verwijten elkaar selectief te selecteren uit de wetenschappelijke literatuur over elektromagnetische straling. Gedegen onderzoek biedt geen bewijs voor gezondheidsschade, zegt de landsadvocaat. Straling is veilig zolang die onder bepaalde normen blijft.

Ook als telecombedrijven straks 5G aanbieden, moeten zij onder die maximumstraling blijven. Mochten de regels in toekomst strenger worden door voortschrijdend inzicht dan moeten de telecomaanbieders zich daarbij neerleggen, zegt de landsadvocaat op een vraag van de rechter. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een hoge boete krijgen.

Blootstelling aan radiogolven is veiliger dan het verkeer, zegt landsadvocaat Edward Brans. “Autorijden wordt ook niet verboden. Ook al staat vast dat het elk jaar leidt tot ongelukken.” Voorzorgsmaatregelen moeten redelijk zijn, betoogt hij.

In de Urgendazaak moest de overheid van de rechter de bevolking beschermen tegen klimaatverandering. Maar een verschil met die kwestie is volgens de landsadvocaat dat wetenschappers het vrijwel eens zijn over de risico’s van klimaatverandering. Die eensgezindheid is er niet bij 5G, zegt hij. De uitspraak volgt op 25 mei.

