Waarom zou Trouw-uitgever DPG Media RTL Nederland willen hebben?

Het lijkt een logische stap voor DPG Media om de zenders en websites van RTL Nederland te willen kopen. In België bezit het concern al een sterke televisietak met de vier kanalen van VTM, die bijvoorbeeld Boer zoekt vrouw en het Champions League-voetbal uitzenden. Hoewel DPG Media in Nederland tientallen mediatitels bezit, is televisie nog een braakliggend terrein.

De internationale RTL Groep heeft bedrijfsonderdelen in België en Nederland in de etalage gezet. In Nederland hebben DPG Media en telecombedrijf VodafoneZiggo interesse in de zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z, meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Geïnteresseerden konden vorige week een bod uitbrengen.

DPG Media vindt het logisch dat het wordt genoemd als er ergens tv-zenders te koop staan, maar geeft verder geen commentaar. “We gaan niet in op speculaties in de markt”, is de reactie van VodafoneZiggo.

Meten met techgiganten

Waarom zou DPG op RTL Nederland azen? Bij het van oorsprong Belgische mediabedrijf is de ambitie gegroeid om zich te meten met de internationale techgiganten, die veel reclame-inkomsten van uitgeverijen hebben weggekaapt. Als uitgever van onder meer Trouw, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, regionale kranten en Nu.nl wil DPG een ‘modern media-techbedrijf’ worden en daarom investeert het dit jaar 120 miljoen euro in digitale plannen. De nettowinst bedroeg vorig jaar 178 miljoen euro.

Voor adverteerders is het prettig als een mediabedrijf over zo compleet mogelijke profielen van consumenten beschikt. Daarom is het handig om die consument op zoveel mogelijk platforms te kunnen volgen. Om te zien dat die consument eerst een artikel over wandelen op Trouw.nl leest en daarna Buienradar.nl bezoekt, een website die nu eigendom is van RTL Nederland. En hup daar is die advertentie voor wandelschoenen of regenjassen. Ook DPG is de voordelen gaan zien van schaalvergroting en van data en algoritmes.

Klantgevens in één database

“Op digitaal advertentievlak willen we sterker gepositioneerd staan ten opzichte van Google en Facebook”, zegt topmanager Kris Vervaet in het laatste jaarverslag. “We willen onze adverteerders een eigen digitaal advertentieplatform aanbieden, dat hen toelaat om heel gemakkelijk campagnes te creëren en de impact ervan te volgen.” Dus niet alleen advertenties plaatsen, maar ook weten wie erop klikt. Verder wil DPG alle klantgegevens in één database onderbrengen, zodat consumenten gemakkelijk kunnen wisselen tussen media.

Met de tv-stations en websites van RTL zou DPG adverteerders nog meer te bieden hebben. RTL is het moeilijke coronajaar overigens redelijk doorgekomen met een bedrijfsresultaat van 58 miljoen euro, ook door de goede resultaten van streamingdienst Videoland. DPG wil volgens De Tijd ook RTL België overnemen, in samenwerking met de uitgeverij van de krant Le Soir.

‘Zorg’ over merkenconcentratie

Vorig jaar verwierf DPG de Nederlandse tak van de Finse uitgever Sanoma, met uitgaven zoals AutoWeek, Donald Duck, Margriet, Veronica Magazine, Tina en Nu.nl. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) kijkt met ‘de nodige zorg’ naar de concentratie van mediamerken bij DPG Media.

SP-Kamerlid Peter Kwint kondigt alvast op Twitter aan dat hij Kamervragen wil stellen. “Nog meer media in nog minder handen. Slecht voor de onderhandelingspositie van freelancers en slecht voor de pluriformiteit van onze media.” Al heeft DPG bij een eventuele overname van RTL geen nieuwsmonopolie op tv, zolang er ook een publieke omroep is.

Lees ook:

Wat de groeiende macht van DPG Media betekent voor journalistiek in Nederland

Steeds meer kranten vallen in handen van steeds minder uitgevers. Kan de journalistiek nog pluriform en onafhankelijk zijn als een paar machtige bedrijven, zoals DPG Media, bijna alle titels in handen hebben?