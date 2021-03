Waarom zit ABN Amro niet meer in de AEX-index, en hoe erg is dat?

De AEX-index, toonaangevend voor de gang van zaken op de Amsterdamse beurs, bestaat uit 25 bedrijven. De samenstelling kan vier keer per jaar veranderen. Stel dat een bedrijf dat in de index staat, is verkocht. Dat bedrijf verdwijnt dan van de beurs en dan moet er in de index een vervanger komen. Het kan ook zijn dat een bedrijf dat net naar de beurs is gegaan zo groot is dat het een plek in de AEX-index verdient. Dat gebeurde in 2016 met ABN Amro zelf en in 2019 met Prosus.

Zulke aanpassingen voert beursbedrijf Euronext drie keer per jaar door: in juni, september en december. Daarnaast voert Euronext in maart een ‘grote herweging’ uit. Dan bepaalt de beursorganisatie opnieuw welke bedrijven in de index komen. Bij die laatste herweging is ABN Amro gesneuveld en gedegradeerd naar de Midkap-index.

Waarom valt ABN Amro buiten de boot?

Leidend voor Euronext is de beurswaarde van alle in Amsterdam genoteerde bedrijven. Euronext berekent die waarde op basis van de koersen op 19 februari. Vermenigvuldig die koers met het aantal uitstaande aandelen en je krijgt de beurswaarde. Maar bij veel bedrijven tellen niet alle aandelen mee. Stukken die in vaste handen zijn en niet worden verhandeld, rekent Euronext niet mee.

De index wordt dan als volgt samengesteld. De 23 bedrijven met de hoogste beurswaarde (van de vrij verhandelbare aandelen) komen in de AEX. De nummers 24 en 25 in principe ook. Maar als de nummers 26 en 27 al in de AEX stonden, dan blijven ze daarin. Dan is er geen plek voor nummer 24 en 25.

ABN Amro stond al in de AEX-index. Dat betekent dat de bank na de ‘grote herweging’ niet bij de 27 bedrijven zat met de hoogste beurswaarde. Maar bij ABN Amro speelt iets bijzonders. De staat is grootaandeelhouder. Dat drukt de beurswaarde, zoals Euronext die berekent. Zou Euronext alle aandelen hebben meegerekend, dan zou ABN Amro in de index zijn gebleven.

Maar de staat is toch al jaren grootaandeelhouder?

Klopt. Er speelt meer mee. ABN Amro werd hard geraakt door de coronacrisis. De koers van het aandeel ook. Op 19 februari kostte het aandeel 9,29 euro tegen 15 euro een jaar eerder. Bovendien hangt de bank een boete boven het hoofd, omdat hij in het verleden te weinig zicht had op een deel van zijn clientèle en te weinig deed om witwassen te voorkomen. Ook die boete-angst drukte de koers. En de beurswaarde.

De verwijdering uit de AEX komt dus vooral door corona?

Ja. Extra sneu voor ABN Amro is de peildatum. Het Financieele Dagblad berekende dat de bank in de AEX was gebleven als het aandeel toen 10,77 euro waard was geweest, zoals afgelopen dinsdag. “Pech”, oordeelt aandelenspecialist Nico Inberg, werkzaam bij de website deaandeelhouder.nl, dan ook over de verwijdering. Maar hij spreekt ook van gezichtsverlies. Dat de bank, die zichzelf ooit afficheerde als ‘de Bank’, nu geen deel meer uitmaakt van de toonaangevende AEX-index is pijnlijk.

Heeft het voor de bank nog nadelen?

Misschien wat prestigeverlies, misschien iets minder publiciteit. De kans is ook dat er wat minder in het aandeel zal worden gehandeld. Veel beleggers kopen geen losse aandelen, maar ‘mandjes’. In zo’n mandje zitten bijvoorbeeld alle AEX-fondsen. Het aandeel ABN valt daar straks niet meer in. Maar volgens Inberg zal het effect op de handel in het aandeel niet groot zijn.

Zien we ABN Amro nog terug in de AEX?

Inberg denkt van wel. Als het einde van de coronacrisis nadert, kan het aandeel een koerssprong maken en gaat de beurswaarde navenant omhoog. Als er dan een AEX-fonds wordt verkocht, kan ABN al snel zijn rentree maken. Anders duurt het minstens een jaar.

