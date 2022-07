Waarom zijn er geen beveiligers te vinden? ‘Het imago is niet zo best’

Als de beveiligers ‘op’ zijn is, dat lang niet alleen op Schiphol te merken. Het chronisch gebrek aan mensen – er staan ruim 3000 vacatures open – die toezien op de openbare orde is voor heel veel sectoren een probleem. Evenementen, winkelcentra, ziekenhuizen en kantoren zijn tegenwoordig nauwelijks nog zonder zo’n man of vrouw in uniform voor te stellen.

“En dan heb je nog de objectbeveiligers op industrieterreinen, de mobiele surveillanten of stewards in voetbalstadions”, weet Pauline van Zon, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. Zij onderzocht waar het probleem vandaan komt en dan komt toch de pandemie weer om de hoek kijken. Tijdens de coronacrisis weken mensen uit allerlei beroepsgroepen uit naar ander werk. “Veel beveiligers raakten hun baan kwijt en hebben ergens anders werk gevonden, bijvoorbeeld in logistieke centra. Veel mensen zijn bij hun nieuwe baan gebleven en keren niet meer terug.”

Weinig nieuwe instroom

Daar komt bij dat de vraag naar beveiligers weer is toegenomen sinds de maatschappij weer is opgestart. Er is dus meer werk waar minder mensen voor beschikbaar zijn. Nu wordt de krapte op de arbeidsmarkt in veel branches gevoeld, maar bij de beveiligingsberoepen lijkt het nog net iets problematischer om de roosters rond te krijgen. Volgens het UWV stonden aan het eind van 2021 liefst 3100 vacatures open in beveiligingsberoepen. Dit zijn er ruim duizend meer dan voor het begin van de coronacrisis.

Ook het aantal mensen dat met een beveiligingsberoep staat ingeschreven in de WW is sterk gedaald het afgelopen jaar. Het UWV ziet dat veel oudere mensen uitstromen en dat maar weinig nieuwe beveiligers van de opleiding het beroep instromen. “Vergrijzing is een structureel probleem voor de gehele arbeidsmarkt, maar in deze branche is de situatie nijpender. Drie op de tien mensen in beveiligingsberoepen is ouder dan 55 jaar. In andere sectoren is dat gemiddeld twee op de tien”, zegt Van Zon.

Wat allemaal ook niet helpt is het imago van het beroep onder werkzoekenden. Dat is niet zo best. Op luchthaven Schiphol is al vanaf 2018 regelmatig onvrede over de arbeidsomstandigheden en de betaling van beveiligers, soms met stakingen als gevolg. Maar ook in andere takken van de branche klinken signalen door die het aanzien van het beroep omlaag halen. Van Zon: “Het is een zwaar beroep waarbij je vaak onregelmatige diensten draait. In de coronaperiode klaagden met name boa’s over toegenomen agressie waar ze mee te maken kregen.”

Omscholing

Het UWV laat weten de beveiligingsbranche te helpen bij het vinden van nieuw personeel. Dat doet het UWV door middel van leerwerktrajecten te organiseren zodat werkgevers op die manier extra krachten kunnen vinden. Met behulp van omscholing kunnen mensen die afkomstig zijn uit andere sectoren dan in aanmerking komen voor een baan in de beveiliging.

Werkzoekenden die zo’n opleiding volgen, behouden hun uitkering. Mensen die zich omscholen tot boa’s krijgen direct een contract, in eerste instantie voor 7 maanden, daarna voor 2 jaar. Van Zon: “Als verschillende beroepen in de beveiliging samenwerken, helpt dat. Politie en defensie vissen toch al in dezelfde vijver. Het binden en boeien van mensen kan, naast scholing, ook door te werken aan zo aantrekkelijk mogelijke arbeidsomstandigheden.”

