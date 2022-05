Waarom wil het kabinet méér investeren in KLM, als het bedrijf de regels overtreedt?

Zondag werd bekend dat KLM de regels overtreedt die gelden voor de overheidslening die het bedrijf kreeg tijdens de coronacrisis. Toen werd afgesproken dat KLM haar kosten met 15 procent zou reduceren, om na de pandemie weer op eigen benen te kunnen staan. Dat lukt niet, omdat de luchtvaartmaatschappij de lonen met 5 procent heeft verhoogd.

Die vaststelling staat in een brief van staatsagent Jeroen Kremers aan het ministerie van financiën. Hij rapporteert onafhankelijk van KLM en overheid over de naleving van de regels voor de staatssteun.

Welke regels overtreedt KLM?

Tijdens de coronacrisis kreeg KLM 3,4 miljard euro steun, die het binnen 5,5 jaar moet aflossen. Om het geld te ontvangen moest KLM beloven om te bezuinigen en te verduurzamen.

Staatsagent Kremers ziet nu dat de verplichte bezuinigingen niet gehaald worden, omdat de KLM zijn personeel meer is gaan betalen.

Eigenlijk waren de KLM-piloten verplicht om loon in te leveren, maar omdat zij het niet eens waren met voorwaarden van lening, stapten zij in 2020 naar de arbeidsbond van de Verenigde Naties. Die oordeelde dat de Nederlandse regering in strijd handelde met fundamentele werknemersrechten en internationale verdragen.

Geen loonoffers voor piloten dus. KLM probeert nu een nieuwe cao voor 2022-2023 met de vliegers op te stellen, maar er is nog steeds discussie. Ze zijn er niet uit.

Waarom krijgt het KLM-personeel extra geld?

Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij laat weten dat KLM het niet verantwoord vindt om in tijden van stijgende inflatie grote loonoffers te vragen. Ook lijkt de krappe arbeidsmarkt een rol te spelen, KLM wil het personeel niet kwijt.

Daarnaast betwist KLM de mening van de staatsagent. Ze stellen dat het personeel afhankelijk van de inkomensgroep tot 20 procent heeft ingeleverd op de arbeidsvoorwaarden. Zij hebben bijvoorbeeld vrije dagen ingeleverd en vergoedingen voor flexibiliteit.

Ook vindt KLM dat ze binnen het hele bedrijf wel genoeg heeft bezuinigd, en zelfs twee keer zoveel als afgesproken. De leiding zegt dat de voorwaarde van de staatslening een bezuiniging op ‘beïnvloedbare kosten’ was. Dat is iets anders dan de structurele kosten waarop de Staat had gehoopt. KLM kon op die beïnvloedbare kosten makkelijk veel bezuinigen, omdat tijdens de coronacrisis veel personeel vertrok.

Staatsagent Kremers erkent die bezuiniging ook wel, maar stelt dat het doel van de staatssteun altijd was om KLM structureel gezonder te maken. Dat gebeurt niet nu het bedrijf weer meer vliegt en mensen aanneemt.

Ondertussen wil het kabinet voor 220 miljoen aandelen in Air France-KLM kopen en het Nederlands belang in het bedrijf behouden. Waarom?

Air France-KLM geeft extra aandelen uit. Het geld van de aandelen willen ze gedeeltelijk gebruiken om de Franse en Nederlandse staatssteun terug te betalen. De Franse overheid meldde zich direct om een deel van de nieuwe aandelen te kopen, zo houdt ze haar totale aandeel van 28,6 procent op peil.

De Nederlandse overheid bezit nu 9,3 procent aandelen en wil dat zo houden om mee te beslissen over de koers van het bedrijf. Ze hoopt zo grip te houden op de verduurzaming van het bedrijf, maar ook op het aantal overstapvluchten dat Air France-KLM (met weinig Nederlandse passagiers) via Schiphol uitvoert.

Kamerleden vroegen zich maandag tijdens een wetsoverleg echter af of een nieuwe staatsinvestering wel terecht is, nu KLM regels rond de staatssteun overtreedt.

Gaat de aankoop door?

Minister van financiën Sigrid Kaag zei tijdens het wetsoverleg dat het kopen van aandelen wat haar betreft los staat van het overtreden van de regels van het steunpakket aan KLM. Op een vraag uit de Kamer zei ze echter ook dat de Staat met meer aandelen beter kan toezien op naleving van de voorwaarden die bij de staatssteun horen. Ook zei ze dat de Nederlandse overheid ‘beter aan tafel kan zitten’ als ze zich met de koers van Air France-KLM wil bemoeien.

De minister heeft een Kamermeerderheid nodig voor de aankoop. Er moet nog gestemd worden, maar de verwachting is dat er genoeg steun is voor het kopen van nieuwe aandelen.

