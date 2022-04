Waarom we altijd over geld praten maar bijna nooit over ons salaris

“Let maar eens op, zodra mensen worden gevraagd naar wat ze verdienen, bijvoorbeeld in interviews, beginnen ze ineens met termen als 1,5 keer modaal”, zegt Kilian Wawoe. Verhullend taalgebruik, noemt de organisatiepsycholoog en docent HR-management dat.

Vertellen wat we precies verdienen, dat doen Nederlanders liever niet. Best gek, zegt Wawoe. Want we zijn in vergelijking met de landen om ons heen scheutig met het delen van privé-informatie, ook op de werkvloer.

Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat collega’s weten dat en met wie je een relatie hebt. Ook als iemand in scheiding ligt, een familielid verliest of zich even niet goed voelt, wordt daar meestal geen geheim van gemaakt. Wawoe: “Mijn vader komt van Curaçao, die praat op zijn werk echt niet over zijn privéleven. In België is dat ook minder gebruikelijk, merkte ik toen ik daar naar iemands relatie vroeg.”

Taboe

Vanwaar dan het taboe op praten over salaris? “Dat is simpel. Je kunt het niet goed doen. Als blijkt dat je meer verdient dan je collega’s is dat ongemakkelijk, en als je minder verdient is het ook gênant”, zegt Wawoe.

Daarom delen we het maar liever helemaal niet, zegt Renée de Reuver, docent en onderzoeker aan de Tilburg University. Ze houdt zich bezig met de invloed van personeelsbeleid op het welzijn en de prestaties van werknemers.

“Loon lijkt iets objectiefs. Maar er zitten veel emoties aan verbonden. Het zegt iets over wat we waard zijn, onze status. Zodra je weet dat je collega’s meer of minder verdienen kan dat heel vervelend zijn. De meeste mensen blijven liever ver van zulke ingewikkelde gesprekken.”

Behalve starters op de arbeidsmarkt. De Reuver merkt op dat zij vaak wel met elkaar delen wat ze verdienen. “Die hebben er baat bij te weten wat leeftijdsgenoten met hetzelfde opleidingsniveau in dezelfde sector verdienen, zodat ze dat kunnen meenemen in hun onderhandelingen”, zegt ze.

Meer werkjaren, minder transparantie

Wanneer diezelfde starters langer bij een bedrijf werken, zie je dat ze daar steeds minder voor voelen. Dat heeft ermee te maken dat de hoogte van het loon dan wordt bepaald door hoe goed je functioneert, door je talent en succes en hoe goed je kunt onderhandelen. De verschillen worden dan vaak groter. Dat maakt het vergelijken met collega’s extra ongemakkelijk”, legt De Reuver uit.

Maar transparant zijn over je salaris heeft ook voordelen. “Als je van alle werknemers weet hoeveel ze verdienen, kun je ook zien of er sprake is van een loonkloof. Als bijvoorbeeld alle vrouwen minder verdienen dan hun mannelijke collega’s, kun je de werkgever daarop aanspreken en vragen waarom dat zo is.

Werkgevers zijn er over het algemeen niet happig op om te delen wie wat verdient. De Reuver: “Zij willen graag de vrijheid hebben om iemand die heel goed presteert, mogelijk wil overstappen naar een concurrent of hele goede connecties heeft wat meer te bieden om diegene bij zich te houden. Als werkgevers open zijn over wie wat verdient zal dat ingewikkelder worden, omdat de groep dan zal vragen om een eerlijker verdeling.”

Salaris delen mag niet zomaar

Daar komt bij dat werkgevers salarissen nu niet openbaar mogen maken. Dat is in strijd met de privacywetgeving. “De wet AVG laat niet toe dat werkgevers informatie uit het personeelsdossier delen. Ook niet met toestemming van de werknemer. Onderling mogen collega’s – mits ongedwongen – wel hun salaris met elkaar delen”, legt Wawoe uit.

Er zijn bedrijven, met name wat kleinere, die hun werknemers zelf hun salaris laten bepalen. Wawoe is daar niet zo’n fan van. Vanwege twee menselijke mechanismen. “We zijn kuddedieren die zichzelf vergelijken met de rest van de kudde (onze collega’s) en we overschatten chronisch wat we kunnen. Vraag aan tien collega’s hoe goed ze zijn in hun werk en bijna iedereen zal zeggen boven het gemiddelde te presteren. We willen namelijk graag een positief zelfbeeld hebben”, zegt hij.

“Oftewel: Je vindt jezelf een beetje beter dan je collega’s en je vergelijkt je met diezelfde collega’s. Die combinatie levert vaak veel gedoe op als het gaat om gesprekken over een passende beloning”, besluit Wawoe. De Reuver: “We hebben in Nederland niet voor niets veel cao’s afgesloten. Die vooraf afgesproken collectieve salarisschalen zijn er ook om constante discussies over geld te voorkomen.”

Lees ook:

Meer seksuele intimidatie op de werkvloer na ‘coronadip’



Meer dan 10 procent van de vrouwen kreeg in 2021 te maken met ongewenst seksueel gedrag op het werk. Soms is de boosdoener de baas of een collega, maar nog veel vaker een klant of patiënt.

Hoe werd Nederland een van de ongelijkste landen ter wereld?

Bezit is in Nederland zeer ongelijk verdeeld. Vrijdag presenteert het kabinet nieuwe manieren om vermogen te belasten, al zal dat de kloof niet zomaar dichten. Waarom is de vermogensongelijkheid zo groot?