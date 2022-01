Waarom Unilever wereldwijd 1500 managementbanen schrapt

Unilever neemt afscheid van circa 1500 managers, vooral in de hogere regionen van het bedrijf. Ook gaat de producent van was-, schoonmaak- en voedingsmiddelen zijn structuur veranderen. Unilever zegt door de maatregelen sneller te kunnen inspelen op de wensen van consumenten. Het concern ziet groei – meer omzet – als zijn topprioriteit, meldt het dinsdag in een persverklaring.

Het besluit van de Unilever-top betekent dat zo’n 15 procent van het senior management en zo’n 5 procent van het junior management kan vertrekken bij het bedrijf. In totaal telt Unilever 149.000 werknemers, waarvan zo’n 2700 in Nederland. In de fabrieken verdwijnen door deze reorganisatie hoogstwaarschijnlijk geen banen.

Of de rust bij en rond Unilever door het besluit terugkeert, valt nog te bezien. Unilever groeit de laatste drie jaar maar mondjesmaat en het aandeel van het concern is in die periode niet in waarde gestegen. Bij concurrenten als Nestlé, Procter & Gamble en Danone was dat wel het geval. Daarbij baarde Unilever opzien met een bod van circa 60 miljard euro op het onderdeel van farmagigant GSK dat tandpasta’s, pijnstillers, voedingssupplementen en vrij verkrijgbare medicijnen maakt. GSK wees het bod af en Unilever besloot het niet te verhogen.

Gebrek aan innovatie

Als een groot bedrijf kampt met een stagnerende omzet en een haperende beurskoers gebeuren er vaak twee dingen. Analisten van banken en andere financiële instellingen gaan vertellen wat een bedrijf beter moet doen en waar het aan schort. Bij Unilever zou dat onder meer een gebrek aan innovatie – lees: nieuwe, succesvolle producten – zijn.

Ook zou Unilever er volgens sommige analisten goed aan doen zijn voedingsmiddelen (waaronder de merken Knorr en Hellmann’s) te verkopen en zich alleen nog te richten op producten voor persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen. Daar zit meer groei in.

Bovendien kunnen grote aandeelhouders en investeerders zich gaan roeren. De Brit Terry Smith van het investeringsfonds Fundsmith deed dat een paar weken geleden toen hij publiekelijk stelde dat Unilever meer aandacht heeft voor duurzaamheid dan voor zijn omzet en zijn winst. Volgens Smith is Unilever doorgeschoten in zijn duurzaamheidsambities.

Nieuwe grote investeerder

Begin deze week werd bekend dat een Amerikaanse investeerder, Nelson Peltz, een (onbekend) belang in Unilever heeft genomen. De 79-jarige Peltz koopt vaker aandelen van bedrijven die het in zijn ogen niet goed doen en gaat zich dan vervolgens met de zaken bemoeien. Dat deed hij in het verleden onder meer bij Heinz, bij het Amerikaanse industrieconcern Ingersoll Rand, bij Pepsico en bij Procter & Gamble, een concurrent van Unilever.

Soms uit Peltz alleen kritiek op een bedrijf, soms ook probeert hij een plekje te bemachtigen in de raad van commissarissen om van daaruit de zaken te beïnvloeden. Dat lukte Peltz onder meer bij Procter & Gamble in 2017, waar hij onder meer de bedrijfsbureaucratie te lijf ging. Bij Pepsico wilde hij de snacks van het bedrijf afsplitsen van de drankenpoot. Daarin slaagde hij niet.

Wat Peltz van de Unilever-directie verlangt, is nog onduidelijk. Peltz zou kunnen aansturen op de verkoop van bedrijfsonderdelen, meer overnames, minder bureaucratie en meer vernieuwing.

Peltz’ invloed deed zich maandag meteen gelden. Terwijl de aandelenkoersen over een breed front fors daalden – de AEX-index verloor maar liefst 3,3 procent – steeg het aandeel Unilever met 6,8 procent. Tenminste een deel van die stijging kan op het conto van Peltz worden geschreven. Vorige week was het aandeel Unilever nog flink in waarde gedaald: beleggers zagen de overname van GSK’s consumentenproducten duidelijk niet zitten.

