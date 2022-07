Waarom staat het Russische LukOil (met 66 tankstations in Nederland) niet op de sanctielijsten?

Nederlandse klanten van LukOil financieren de oorlogsmachine van Poetin, zeggen demonstranten. Ook deskundigen waarschuwen dat zo’n groot oliebedrijf in Rusland nooit los van het Kremlin staat.

Net na de Russische inval van Oekraïne komt Aemil Schellens voor een onverwacht dilemma te staan. Als commercieel directeur van het Twentse bedrijf DirectLease runt hij al jaren een app waarmee automobilisten het goedkoopste tankstation in de buurt kunnen vinden. De ‘Tankservice’-app is met honderdduizenden gebruikers per maand een van de populairste in zijn soort. Maar in maart 2022 krijgt Schellens plots klachten. “Gebruikers wilden weten hoe wij er moreel instonden om LukOil als optie aan te blijven bieden.”

Veel Nederlanders zullen nog nooit van LukOil gehoord hebben. Wie echter weleens in Limburg komt, of in de regio rondom Eindhoven, of in het gebied tussen Rotterdam en Tiel, kent de rood-witte tankstations ongetwijfeld. In 2012 opende het eerste LukOil-station, inmiddels telt Nederland er 66, in België zijn het er ruim 180, en ook in andere Europese landen is LukOil actief, zoals Bulgarije en Tsjechië. De Nederlandse stations zijn geliefd, zegt Schellens, want ze zijn vaak iets goedkoper dan Shell of BP.

Maar wat niet alle klanten weten, is dat LukOil Russisch is. Die L-U-K, die staat voor de drie steden waar het de eerste olie massaal oppompte: Langepas, Urai en Kogalym.

Winst van meer dan 12,5 miljard euro

In België demonstreren Oekraïners al sinds maart wekelijks bij LukOil-stations. Ze roepen klanten op de oorlogskas van Poetin niet langer te spekken. En ook in Nederland geven de enkele klachten app-baas Schellens een gevoel van onbehagen. “Blijven we een Russisch product aanbieden?”, vraagt hij zich af. Met collega’s speurt hij het internet af, met de vraag hoe Russisch LukOil is en of er inderdaad banden met het Kremlin zijn.

LukOil is een van de grootste oliebedrijven van Rusland. Het is geen staatsbedrijf, zoals oliegigant Rosneft, maar een privaat bedrijf, waar je aandelen in kan kopen. Toch is LukOils oprichter een steenrijke oud-Sovjetminister die banden met Poetin heeft. Ook de baas van de Nederlandse en Belgische LukOil-takken is een Rus. In 2021 boekte LukOil een winst van meer dan 12,5 miljard euro, waardoor het via belastingen en accijnzen een grote inkomstenbron van het Kremlin is.

Schellens gaat met zijn beslissing niet over één nacht ijs. Met zijn tankapp wil hij immers ‘een compleet aanbod’ laten zien. Toch hakt hij begin maart de knoop door. Bij honderdduizenden gebruikers verdwijnen de Russische tankstations uit de prijsvergelijkingsapp.

Klanten hebben geen idee

Op dit moment draaien de Nederlandse LukOil-stations nog steeds goed. Het is er iets minder druk dan een jaar geleden, maar dat lijkt vooral te komen doordat veel stations in de grensregio’s liggen, waar klanten vanwege hoge brandstofprijzen naar België en Duitsland uitwijken. LukOil-uitbaters mogen niet met de pers praten over de effecten van de oorlog in Oekraïne op hun tankstation, zo blijkt uit een rondgang van Trouw. Klanten zeggen grotendeels geen idee te hebben dat ze bij een Russisch bedrijf tanken.

LukOil heeft meer dan alleen tankstations in Nederland. In Zeeland is het sinds 2009 mede-eigenaar van de Zeeland Refinery, die volgens het concern ‘erg belangrijk’ is voor het moederbedrijf, vanwege de waarde voor de ‘verticale integratie’. Dat houdt in dat LukOil controle heeft over elke schakel van de olieketen. LukOil pompt zelf olie op, vooral in Rusland, en handelt daarin, waarmee het bakken met geld verdient. LukOil raffineert zelf ook olie tot brandstof, onder meer in Zeeland. En LukOil verkoopt zelf diesel en benzine, bijvoorbeeld in tankstations in de Betuwe. Hoewel die benzine en diesel ook vaak op de internationale markt gekocht worden en niet Russisch zijn, zegt LukOil Nederland.

‘Een privaat bedrijf op die schaal bestaat niet in Rusland’

Ook staan van het Russische bedrijf minstens elf dochterondernemingen en financiële holdings in Nederland geregistreerd, waarschijnlijk vanwege het gunstige vestigings- en belastingklimaat. Nederland speelt dus een aanzienlijke rol in het zakennetwerk van het Russische miljardenbedrijf.

Tegelijkertijd is LukOil in het Russische landschap een atypisch bedrijf. Het was begin maart het eerste grote Russische bedrijf dat zich in een verklaring uitsprak tegen het ‘gewapende conflict’ in Oekraïne, en opriep tot een wapenstilstand. De winsten stromen niet rechtstreeks naar het Kremlin – zoals bij staatsbedrijven wel het geval is – en voor Russische begrippen is LukOil relatief onafhankelijk.

Maar laat je niet misleiden, zeggen deskundigen, zoals Veli-Pekka Tynkkynen van de Universiteit van Helsinki, die de Russische olie- en gassector al twintig jaar volgt. “Op papier is LukOil inderdaad privaat. Maar als je beseft hoe belangrijk de olie- en gasindustrie strategisch voor Rusland is, dan weet je dat een privaat bedrijf op deze schaal en in deze sector, niet bestaat in Rusland.”

Superjachten uit Oss

Als je LukOil wil begrijpen, zegt hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland Hans van Koningsbrugge, moet je beginnen in de vroege jaren negentig, met de val van de Sovjet-Unie en de privatisering van staatsbedrijven. “Onder aanmoediging van Reagan en Thatcher probeerde de eerste leider van de Russische Federatie, Boris Jeltsin, de communistische economie om te zetten in een markteconomie.”

Kort daarvoor was de Azer­bei­dzjaan­se Vagit Alekperov nog onderminister van olie en gas in de late Sovjet-Unie. Zijn taak was het efficiënter maken van de Russische olie-industrie, waarvoor hij keek naar het reilen en zeilen van westerse oliebedrijven en de internationale oliehandel. Alekperov was gedreven, had een moderne blik en bleef ook onder Jeltsin olieminister. Bij het privatiseren van staatsbedrijven creëerde hij LukOil.

Sinds 1993 runt Alekperov zijn bedrijf fulltime, waar hij ongelofelijk rijk mee werd. Dat blijkt onder meer uit het feit dat Alekperov in 2008 het Nederlandse jachtbouwbedrijf Heesen Yachts uit Oss kocht, waar hij ook enkele luxeschepen liet bouwen.

Geheime deal

In de jaren negentig werd gedacht dat Rusland een redelijk democratisch land kon worden, legt Van Koningsbrugge uit, waar bedrijven relatief vrij konden opereren. Dat veranderde toen Poetin in 1999 aan de macht kwam. “Hij zei tegen de oligarchen: take it or leave it, werk met het Kremlin of je krijgt problemen”. Washington Post-journalist Catherine Belton beschrijft in haar boek Putin’s People hoe het Kremlin LukOil in zijn greep probeert te krijgen met een beschuldiging van grootschalige belastingfraude, en hoe zelfs een onderdirecteur van het bedrijf wordt ontvoerd door gemaskerde mannen. LukOil betaalt omgerekend zo’n 80 miljoen euro aan belastingen terug aan het Kremlin, waarna het politieonderzoek naar die kidnapping plots wordt gestaakt. Belton impliceert een geheime deal tussen LukOil en het Kremlin, waarbij mogelijk zelfs is afgesproken dat Poetin via Alekperov indirect aandelen in LukOil heeft. LukOil ontkent dit.

Duidelijk is volgens de Finse onderzoeker Tynkkynen dat LukOil sinds het begin van Poetins macht onder indirecte controle van het Kremlin staat. “De huidige LukOil-top zit er alleen omdat het Kremlin dat goedkeurt.” Die top is sinds de oorlog in Oekraïne overigens alleen maar Russischer geworden, aangezien de drie westerse leden van LukOils raad van bestuur na de inval van Oekraïne opstapten. Ook Alekperov legde noodgedwongen zijn functie als CEO neer, nadat hij op de Britse en Australische sanctielijsten was beland (zie het kader hieronder).

LukOil (nog) niet op de EU-sanctielijsten Het ministerie van buitenlandse zaken en de Europese Commissie willen niet ingaan op de vraag waarom LukOil niet is gesanctioneerd. “Het kabinet kan geen uitspraken doen over individuele gevallen”, zegt een woordvoerder. Het Verenigd Koninkrijk en Australië zetten Alekperov in april wel op hun sanctielijst, waarna hij (op papier althans) aftrad als CEO van LukOil, en een deel van zijn aandelen in het bedrijf verkocht. (Hij stapte ook op als eigenaar van Heesen Yachts.) Met nog zo’n 8 procent van de LukOil-aandelen behoudt Alekperov een enorm vermogen. Deskundigen tasten in het duister over de vraag of hij zijn functie neerlegde om LukOil te beschermen tegen zijn sancties, of dat dit een straf was van het Kremlin vanwege zijn houding tegenover de oorlog in Oekraïne. De Zeeland Refinery, die LukOil voor 45 procent bezit, weigert vragen van Trouw te beantwoorden over de gevolgen van de Oekraïneoorlog op het bedrijf.

‘Europese Commissie heeft boter op het hoofd’

Hoe kan het dat LukOil nog steeds in Nederland actief is en niet op de Europese sanctielijst staat? Sanctierechtdeskundige Heleen over de Linden van advocatenkantoor Rechta Advocatuur verbaast zich er ook enigszins over. “Als Europa Russische bedrijven- en personen sanctioneert omdat het de oorlogskas van Poetin niet wil spekken, dan hoort LukOil daar ook bij.” Sommige grote Russische staatsbedrijven, zoals Rosneft, zijn wel gesanctioneerd. Ze denkt dat LukOil slim is weggekomen doordat het op papier een privaat bedrijf is, onder meer met een grote internationale dochteronderneming in Zwitserland, waarmee het bedrijf eerder ook al Amerikaanse sancties wist te ontlopen. Ook vermoedt Over de Linden dat er voor LukOil vroeg in de oorlog slim gelobbyd is in Brussel.

LukOil presenteert zich in Europa tactisch, dat is duidelijk, bijvoorbeeld met de verklaring waarin het bedrijf zich uitspreekt tegen het ‘gewapende conflict’ in Oekraïne. Maar Over de Linden, die zelf jarenlang in Rusland woonde en vloeiend Russisch spreekt, vindt die verklaring erg vaag. Ze denkt dat die vooral bedoeld is om ‘iedereen te vriend te houden’, en zegt dat LukOil nauwelijks een kant kiest tussen Rusland of Oekraïne. “Wij betuigen ons oprechte medeleven aan alle slachtoffers die getroffen zijn door deze tragedie”, schrijft LukOil. Over de Linden: “Russen die dat lezen, interpreteren dat ook als positief”.

De sanctierechtdeskundige vindt dat de Europese Commissie ‘boter op het hoofd’ heeft, vanwege de willekeur waarmee ze sommige Russische bedrijven wel sanctioneert en andere niet. Zij is niet de enige die dat vindt. “Er komt een olie-embargo aan”, zegt bijvoorbeeld Europarlementariër Daniel Freund (De Groenen). “Waarom niet ook het Russische bedrijf uitsluiten dat al jaren een groot deel van die Russische olie naar Europa haalt?”

‘Geen genadeklap, wel een tikje’

Toch blijkt het geen uitgemaakte zaak of Europa LukOil moet sanctioneren. Europarlementariër Freund legt uit dat een gevolg van sancties vaak is dat bedrijfstakken genationaliseerd moeten worden, zoals het gedeelde eigenaarschap van de Zeeland Refinery, wat Nederland dan zou moeten overkopen van het Russische bedrijf. Dat geld kan Rusland op korte (of lange) termijn mogelijk ten goede komen.

Tynkkynen voegt toe dat meer olie- en gasbedrijven uit principieel oogpunt op de sanctielijsten horen, maar dat dit praktisch gezien niet altijd direct haalbaar is, omdat Europa er soms te afhankelijk van is. Daarnaast is het de vraag of de komende olieboycot LukOil nu niet al hard genoeg raakt, met een raffinaderij in Zeeland die er op is ingericht om Russische Oeral-olie te verwerken, en dat straks niet meer kan doen.

Tegelijkertijd denkt Over de Linden wel degelijk dat het sanctioneren van LukOil Rusland op termijn best zou kunnen raken. “Het zal geen genadeklap geven, maar het zou wel weer een tikje geven.”

‘Delukoilisatie’

Klopt het dan dat Nederlandse klanten de Russische oorlogsmachine financieren, zoals de demonstranten in België beweren, die daar pleiten voor een ‘delukoilisatie’ van het land? “Dat klopt”, zegt de Finse onderzoeker Tynkkynen. “Zelfs als de olie niet uit Rusland komt, komen de winsten van LukOil Nederland het moederbedrijf in Moskou ten goede.” Dat is volgens Tynkkynen een basisregel voor multinationals: dochterbedrijven staan ten dienste van het moederbedrijf, zoals bijvoorbeeld bij McDonald’s ook het geval is. Draai het maar eens om: als LukOil in Moskou geen belang zou hebben bij een Nederlandse tak, waarom zou die er dan een hebben?

Een woordvoerder van LukOil Nederland benadrukt zelf dat LukOil een ‘internationaal’ bedrijf is, met dochterondernemingen als ‘onafhankelijke entiteiten’. Maar dat argument gaat niet of nauwelijks op, vinden deskundigen. ‘Onafhankelijk’ is LukOil Nederland niet, aangezien het in bezit is van LukOil België, dat uiteindelijk weer onderdeel is van het moederbedrijf, gevestigd in Moskou. De algemeen directeur van LukOil Nederland is daarnaast Bulat Subaev, een geboren Rus die eerder een onderscheiding van het Kremlin kreeg voor zijn verdiensten met LukOil in Europa.

Ontwrichtende werken

Olie- en gasexpert Jilles van den Beukel van het The Hague Centre for Strategic Studies benadrukt wel dat Poetin niet rijk zal worden van Nederlandse LukOil-klanten. Het grote geld zit voor bedrijven als LukOil normaal niet in de verkoop in benzinestations, maar voornamelijk in het oppompen ervan en de internationale oliehandel.

Tynkkynen stemt hiermee in, maar benadrukt dat je LukOil net zoals Gazprom niet slechts op zijn economische waarde moet beoordelen. De tankstations kunnen namelijk ook een machtsinstrument zijn. Tynkkynen noemt de LukOil-stations in Finland als voorbeeld. “Veel Finnen besloten er niet meer te tanken.” Tot LukOil de prijzen er onlangs met 25 procent verlaagde, waarna het er weer drukker werd.

Volgens Tynkkynnen is dit een manier waarop Rusland macht kan uitoefenen in Europa, net als het dichtdraaien van de gaskraan naar Duitsland. Als de prijzen de pan uitrijzen, mensen financieel krap zitten, en de benzine van LukOil ineens spotgoedkoop wordt, dan kan dat ontwrichtend werken, bijvoorbeeld door burgers die toch gaan sympathiseren met Rusland.

Die invloed van het Kremlin over LukOil kan de komende tijd toenemen, vrezen deskundigen, nu het land een ‘oorlogseconomie’ op poten zet. Daarmee wil Poetin bedrijven per wet sommeren om hun productieproces toe te leggen op de militaire behoeften van Rusland. Zo kunnen bedrijven gedwongen worden om het Russische leger in Oekraïne te bevoorraden. “Dat geldt ook voor LukOil”, zegt Van Koningsbrugge. “Er was al warme belangstelling van de Russische overheid voor het bedrijfsleven, en die wordt de komende tijd alleen maar groter.”

