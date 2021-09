Waarom is de horeca zo vaak boos? Voorman Robèr Willemsen legt het uit

‘Woest.’ ‘Slachtoffer.’ ‘Onacceptabel.’ ‘Gestraft.’ Leg wat reacties van de horeca naast elkaar, en meteen wordt duidelijk dat de sector allesbehalve tevreden is met het coronabeleid van het kabinet. Horecabazen worden getroffen door de beperkingen die het kabinet hen oplegt.

Ook concertzalen, musea, bibliotheken en andere branches moeten omgaan met de maatregelen. Van alle kanten volgen gefrustreerde reacties, maar de protesten na een persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge klinken vaak het luidst uit de horecahoek.

‘We gaan er met gestrekt been in’

Ook nu weer. De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) meldde voor dit weekend al dat honderden cafébazen en restauranteigenaren niet van plan zijn zich te gaan houden aan de nieuwste restrictie: gasten controleren op hun bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test. In Nijmegen werd een restaurant dit weekend daarom gesloten.

En het ziet er somber uit. Zo eindigen de steunmaatregelen van de overheid 1 oktober. Ook het vertrek van demissionair staatssecretaris Mona Keizer is een tegenvaller voor de sector. Zij kwam binnen het kabinet op voor de horecabelangen.

De horeca wordt zwaarder gestraft dan andere sectoren, vindt Robèr Willemsen, voorman van KHN. “Daarom gaan we er soms inderdaad met gestrekt been in”, zegt hij. Maar helemaal ontevreden met het coronabeleid? Nee, dat is de sector ook weer niet.

Burgemeesters moeten optreden omdat een deel van uw leden zich niet aan de maatregelen houdt. Wat vindt u daarvan?

Willemsen: “De KHN gaat niet over de keuzes van een individu, maar als een horecaondernemer aangeeft geen personeel te hebben om coronabewijzen te checken, heb ik daar wel begrip voor. Ik zie ook de reacties op Twitter van mensen die niet begrijpen dat wij vaak boos zijn. Zij zouden zich eens moeten verdiepen in de schade die wij lijden. Natuurlijk heeft de zorg het zwaar, daar hebben wij alle begrip voor. Maar de meeste mensen ontvangen gewoon hun salaris en sparen zelfs. In onze branche is het crisis. De horeca heeft al vijf miljard euro aan eigen vermogen geïnvesteerd. Pensioenen gaan eraan, studiegeld van kinderen. Personeel vinden is moeilijk. De steunmaatregelen eindigen, maar we moeten wel helpen met de virusbestrijding. Dat kan niet.”

Niemand is blij met de restricties, maar in andere sectoren klinkt ook begrip. Waarom horen we dat niet in de horeca?

“Ik hou me niet bezig met wat andere branches doen. Vorig jaar zomer hebben wij in kranten nog een advertentie geplaatst om de overheid te bedanken voor alle steun. Dat zijn mensen misschien alweer vergeten. Onze achterban is heel divers. Sommige horecazaken ondervinden weinig last, die hoor je niet. We tonen ook begrip, maar de ondernemers die zwaar worden getroffen, zijn wel heel blij met ons geluid. Met op de achterste rij voorzichtig je vinger opsteken kom je ook nergens, natuurlijk.”

U verschijnt vaak in de media om de horecastandpunten te verdedigen. Waarom luistert het kabinet niet naar u?

“Dit klinkt misschien gek, maar we hebben overleg met het kabinet juist vaak als prettig ervaren. En dat is wederzijds. Zo mochten we meedenken over protocollen om weer veilig open te mogen en werkten we goed samen rondom de fieldlabs. Helaas is daar vervolgens niks mee gedaan. Sinds de tweede lockdown eind vorig jaar is de overheid in een tunnelvisie gekomen waarin ze blijven doordenderen. Met name sinds het kabinet vastzit in de formatieperikelen is het lastig onderhandelen. Ze koersen volledig op de adviezen van het Outbreak Management Team. Op zijn minst moeten de huidige steunpakketten verlengd worden. We blijven strijd voeren met de bewindslieden tot we dat voor elkaar hebben.”

