Waarom het stroomverbruik in Nederland nog bijna even hoog is

Nederland zit ‘op slot’, maar aan het stroomverbruik is dat nauwelijks te merken. Er wordt wat minder stroom verbruikt dan normaal in april, maar het is niet zeker of dat door de coronacrisis komt.

Opvallend? De verklaring voor het, voor het gevoel vreemd-hoge, verbruik is eenvoudig, zegt Manon van Beek, bestuursvoorzitter van Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet. “In Nederland draaien vrijwel alle industrieën door, vaak op hun normale kracht. In landen als België, Spanje en Italië niet. Daar liggen veel fabrieken stil en is het stroomverbruik met zo’n 15 tot 20 procent gedaald.”

En inderdaad, er wordt nog volop gewerkt, zij het veel thuis of op anderhalve meter, en geproduceerd. De chemie, vorig jaar goed voor een jaaromzet van 52 miljard euro, produceert gewoon door. De machinebouw, goed voor veel export, ook. Shell maakt nog steeds olieproducten en chemicaliën en AkzoNobel verf. Tata Steel, ruim negenduizend werknemers in Nederland, produceert staal, zij het op een iets lager pitje, en chipmachinefabrikant ASML zette begin dit jaar zelfs iets meer om dan in januari-maart 2019.

Voor veel sectoren is er helemaal geen lockdown

Ook de bouw timmert en bouwt aardig verder. Grote en kleine onlinewinkels hebben het druk, zo ook de pakkettenbezorgers van bedrijven als PostNL. Naar sommige producten is zelfs extra vraag. Naar staal voor verpakkingsmateriaal (voor blik voor voedingsmiddelen), naar gassen voor medisch gebruik, naar plastic schermen en naar (grondstoffen voor) desinfecterende middelen. “Iedereen praat over een lockdown. Maar die is er voor veel sectoren eigenlijk niet”, zegt Lize Nauta, sectoreconoom bij Rabobank.

Een leeg terras in het centrum van Den Haag. Beeld ANP

Het slot op de deur geldt wel voor de café’s, de restaurants, de musea, de theaters, de concertzalen, de sportscholen, de fysiotherapeuten, de kappers enzovoorts. Daar hakt de coronacrisis er nu het hardst in. Toerisme? De sector, in 2018 goed voor een omzet van 84 miljard euro, bestaat even niet. Dat merken de flexwerkers: bijna 800.000 flexbanen staan op de tocht, denkt vakbond FNV.

Dat voelen ook de producenten van voedingsmiddelen, die door de bank genomen niet zo veel last hebben van de crisis. Maar Coca-Cola kan zijn cola niet kwijt aan cafés, Heineken zijn bier niet en Nestlé zijn koffiecups niet. Een verschuiving van de vraag is er soms wel. Geen koffie in de kroeg, maar thuis gaat het er met bakken doorheen. Op het stroomverbruik heeft die lockdown ook nauwelijks invloed, weet Van Beek. Zo veel stroom verbruikten de café’s, restaurants en kappers nu eenmaal niet.

Huishoudens gebruiken maar weinig stroom

En de huishoudens dan? Verbruiken zij veel stroom? Waterkokers, koffiezetapparaten en laptops maken toch overuren? Jawel, zegt Van Beek, maar huishoudens zijn maar goed voor 20 procent van het totale stroomverbruik. Bovendien zouden die laptops anders op het werk aanstaan en blazen de servers van bedrijven gewoon door. Het wat lagere verbruik dat Tennet heeft gemeten, zou aan de coronacrisis kunnen liggen. Maar net zo goed aan het mooie weer.

De industrie produceert (bijna) volop in Nederland. Toch krijgt, denken Lize Nauta en Leontine Treur van Rabobank, ook die een klap van corona. Later, en dan vooral vanaf het derde kwartaal. Dan zal de vraag naar de industriële producten vanuit binnen- en buitenland voor langere tijd afnemen, omdat er dan minder wordt geconsumeerd en geïnvesteerd. Dat laatste gaat ook de bouw merken. Als de horeca ergens dit jaar (hopelijk) weer opleeft, zullen bouw en industrie juist krimpen. Met hoeveel? Een procent of tien, op jaarbasis? Zou kunnen, maar, tekent Treur aan: “Voorspellen was nog nooit zo moeilijk als nu.”

.