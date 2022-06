Waarom het onontkoombaar is dat Schiphol zal krimpen

Het kan niet anders. Als zelfs het ministerie van infrastructuur en waterstaat, een trouwe bondgenoot van de luchtvaart, als zelfs een VVD-minister tot geen andere conclusie kan komen dan dat Schiphol moet krimpen, dan is het klaarblijkelijk echt onontkoombaar. Vooral vanwege twee kwesties: stikstof en geluidsoverlast. Die werpen onneembare juridische obstakels op.

Stikstof: anderhalf jaar puzzelen

Boeren trokken al eens op naar Schiphol om te protesteren tegen de stikstofaanpak van het kabinet. Waarom moeten wij krimpen, was hun boodschap, terwijl Schiphol gewoon mag doorgaan alsof er geen stikstof bestaat?

Maar Schiphol mag dus niét gewoon doorgaan. Erg veel stikstof stoot de luchtvaart niet uit. Volgens de rekensommen van de commissie-Remkes, die het kabinet adviseerde over de stikstofcrisis, gaat het om 0,1 procent van alle uitstoot in Nederland. Dat percentage slaat alleen op het starten, landen en taxiën van vliegtuigen. Als ook het vliegen boven 900 meter wordt meegerekend, komt het aandeel op 0,7 tot 1,1 procent. Tegen 46 procent voor de landbouw.

Daar heeft Schiphol een natuurvergunning voor nodig – net als elk bedrijf dat stikstof uitstoot. Tot verbazing van Schiphol zelf. “We bestaan al ruim honderd jaar, veel langer dan dan die regels gelden", zei een woordvoerder destijds. Toch diende de luchthaven een aanvraag voor zo'n vergunning in. Tot nu toe tevergeefs.

Schiphol en ministerie puzzelen er al zo'n anderhalf jaar op: hoe kan die aanvraag zo opgesteld worden dat het toch kan? Kan dat bijvoorbeeld door boeren rond Schiphol uit te kopen en hun stikstofruimte over te nemen? Of door op de snelwegen rond Schiphol de maximumsnelheid naar 80 kilometer per uur terug te brengen? Maar nee, dat kan dus niet. Zonder krimp van het aantal vluchten blijft die natuurvergunning buiten bereik.

De verwachte stikstofuitstoot speelt ook Lelystad Airport parten. De berekeningen van dat vliegveld deugden niet, stelde stikstofminister Christianne van der Wal in maart al vast. Met de juiste methode komt de uitstoot veel hoger uit en daarom krijgt Lelystad geen natuurvergunning.

Geluidsoverlast: gedoogbeleid houdt geen stand

Meteen na het weekend gaat minister Mark Harbers rond de tafel met een groep omwonenden van Schiphol die twee jaar geleden de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) oprichtte. Dat is geen toeval. Die stichting heeft een dagvaarding klaarliggen van 182 pagina's met als eis dat de staat maatregelen neemt om geluidshinder en slaapverstoring te beperken.

Zo'n rechtszaak is bepaald niet kansloos, en dat weet minister Harbers ook. Eind vorig jaar waarschuwde de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) al: als er niet snel iets verandert, kon de rechter weleens ‘een streep zetten’ door de methode die het ministerie hanteert om geluidsnormen te handhaven.

Die normen werden lange tijd in beeld gebracht met ‘handhavingspunten’. Voor elk van die 35 punten gold een grenswaarde voor de hoeveelheid geluid die er, over een heel jaar gerekend, mag klinken. Dat leidde ertoe dat Schiphol, als de grenswaarde voor zo'n punt in de loop van het jaar naderde, vliegroutes ging verleggen naar andere punten – ook als daarvoor start – en landingsbanen moesten worden gebruikt waar veel mensen dichtbij wonen.

Sinds 2015 geldt een andere aanpak, het ‘preferentieel baangebruik'. Dat houdt in dat bij voorkeur de twee banen gebruikt worden die de minste hinder opleveren: de Kaagbaan en de Polderbaan. Maar die aanpak moet nog wel juridisch worden vastgelegd in een Luchthavenverkeersbesluit. Daar loopt het spaak, want dat besluit laat al zeven jaar op zich wachten, onder meer omdat er voor het vaststellen daarvan ook een natuurvergunning nodig is.

Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen bedacht er iets op, het ‘anticiperend handhaven’. Dat betekent dat de inspectie bij wijze van spreken doet alsof de nieuwe aanpak wél juridisch is vastgelegd. De inspectie kreeg van het ministerie de opdracht om in de tussentijd geluidsoverschrijdingen volgens het bestaande wettelijk stelsel te gedogen.

Al een paar keer heeft de rechter dit gedoogbeleid toegestaan, in de verwachting dat de zaken snel geregeld zouden worden. Maar dat gedogen houdt een keer op, waarschuwde de inspectie, zeker nu de vaststelling van het Luchthavenverkeersbesluit ‘niet binnen korte tijd wordt voorzien'. Goede kans dat de rechter een volgende keer uitspreekt dat de normen van het oude beleid toch weer gehandhaafd moeten worden.

De gevolgen zullen ingrijpend zijn. Schiphol krijgt dan maatregelen opgelegd, voorziet de inspectie, die ‘impact hebben op de hoeveelheid vliegbewegingen’. Die moet dan teruggebracht worden tot ergens tussen de 420.000 en 450.000.

Dat is wat ook de stichting RBV denkt: de verwezenlijking van haar eisen is ‘niet haalbaar is zonder een significante reductie van het vliegverkeer’.

