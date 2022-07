Waarom de snelle opmars van de dollar eigenlijk geen goed nieuws is

Er is in ieder geval één iemand die zichtbaar opknapt nu de wereld in grote economische onzekerheid verkeert: George Washington. Of eigenlijk: het dollarbiljet waar de eerste president van de Verenigde Staten met zijn gezicht op staat.

De dollar is in twintig jaar niet zoveel waard geweest en zelden heeft de valuta zo’n rappe opmars gemaakt als in het eerste halfjaar van 2022. De laatste week is weliswaar sprake van een lichte daling, maar afgezet tegen zes grote andere valuta staat de dollar nog altijd bijna 11 procent hoger dan in januari. Leuk voor Amerikanen die in het buitenland op vakantie zijn, maar verder brengt het vooral ellende met zich mee.

Veel minder-ontwikkelde landen voelen de schulden die zij in dollars zijn aangegaan als een steeds zwaarder wordende molensteen om hun nek hangen. Volgens persbureau Reuters zit een recordaantal landen in de problemen, van Egypte tot Ecuador. Sri Lanka ging in april al failliet, mede door zijn dollarschuld.

Relatief agressief beleid

Maar ook in de ontwikkelde wereld is de sterke dollar voelbaar. Voor veel grondstoffen wordt op de wereldmarkt in dollars betaald. Wie met de huidige wisselkoersen bijvoorbeeld besluit om olie te importeren, haalt zo ook extra inflatie binnen.

De sterke dollar is vooral toe te schrijven aan het relatief agressieve beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. Om de aanhoudende inflatie in de VS te bestrijden heeft ‘de Fed’ zijn belangrijkste rentetarieven fors verhoogd dit jaar.

Alleen al vorige maand kwam er weer 0,75 procentpunt bij, zodat de rente in 2022 met 1,5 procentpunt omhoog is gegaan. Woensdag worden nog meer verhogingen verwacht, de consumentenprijzen blijven immers nog altijd stijgen.

Bij onrust springt iedereen op de dollar

Hogere rentes maken het voor grote beleggers aantrekkelijker om meer Amerikaanse staatsobligaties op te kopen. Daar is met een hogere rente meer rendement uit te halen. Die aankopen worden in dollars gedaan en door die extra vraag stijgt de waarde van die valuta.

Andere grote centrale banken hebben het rustiger aan gedaan met hun renteverhogingen, wat het verschil in aantrekkelijkheid verklaart tussen de munten die ze uitgeven.

Meer in het algemeen geldt: als er onrust is in de wereld, springt iedereen op de dollar. Beleggers vinden het een veilig idee om een deel van hun vermogen in dollars aan te houden als er veel onzekerheid heerst over waar het heen gaat met de economie.

‘Effect in eurozone valt mee’

Nog meer dan goud is de ‘greenback’ dan een veilige haven, zo bleek bijvoorbeeld toen de coronacrisis in maart 2020 voor een grote storm zorgde op de financiële markten. Het idee daarachter is dat je dollars altijd weer kwijt kunt aan iemand anders, aangezien die munt overal ter wereld nodig is om handel te voeren. Je zit er nooit lang aan vast.

Hoeveel last heeft de eurozone van dit alles? Volgens euro-specialist Nick Kounis van ABN Amro is het effect van de sterke dollar hier tweeledig. “Het zorgt voor een beetje meer inflatie, doordat geïmporteerde olie en ook veel andere goederen relatief duurder worden. Dat is nadelig, want de inflatie is al heel hoog.”

Maar aan de andere kant verbetert de relatief zwakke euro onze exportpositie ten opzichte van de VS, zegt Kounis, wat juist weer voor iets meer handel en dus economische groei kan zorgen.

Harde effecten

Hoe dan ook vallen de effecten in de eurozone wel mee, vindt Kounis. De hoge inflatie is volgens hem bijvoorbeeld vooral toe te schrijven aan de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. “De wisselkoers heeft er wel iets aan bijgedragen, maar niet veel.”

Nee, de harde effecten van een sterke dollar zie je vooral in ontwikkelingslanden, vervolgt Kounis. “Centrale banken daar voelen veel sterker dan bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank de druk om hun rentestanden mee te laten bewegen met die in de VS, om zo de waardeverschillen met hun eigen munt niet te veel te laten oplopen.”

Het verhogen van de rente is niet iets waar centrale banken makkelijk toe besluiten, omdat het een recessie teweeg kan brengen. Volgens analisten van ABN Amro zou de Fed dat risico wel bereid zijn te nemen voor de VS. Maar de gevolgen voor andere landen nemen de Amerikaanse centrale bankiers natuurlijk niet mee in die overweging.

