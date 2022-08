Waarom de olieprijzen weer gedaald zijn tot het niveau van voor de oorlog in Oekraïne

Terwijl stroom peperduur is en de gasprijzen de pan uit rijzen, is olie de laatste weken in prijs gezakt. Een vat olie kost nu iets minder dan honderd dollar. Goedkoop is dat niet, maar in maart en de maanden erna was olie veel duurder. Nu zijn de olieprijzen weer ongeveer net zo hoog als in februari, vlak voor de Russische inval in Oekraïne.

Dat de ontwikkelingen van de olie- en gas zo sterk uiteenlopen is geen wonder, zeggen de oliedeskundigen Hans van Cleef van ABN Amro en Jilles van den Beukel van het Den Haag Instituut voor Strategische Studies. “Het zijn twee verschillende markten”, zegt Van Cleef. “Aan gas is een groot tekort, terwijl het aanbod van en de vraag naar olie min of meer in evenwicht zijn”, vult Van den Beukel aan.

Aanvankelijk joeg de oorlog in Oekraïne de olieprijs flink op. In maart kostte een vat even 123 dollar – 25 dollar meer dan eind februari – en daarna schommelde de prijs wekenlang tussen de 100 en de 120 dollar. Dat de olieprijs inmiddels onder dat niveau is gedoken, komt volgens de twee deskundigen vooral door de angst voor een aankomende recessie. Als de economie krimpt, zal de vraag naar olie dalen. De angst voor dat scenario zit nu al in de prijs verdisconteerd.

De vraag kan ook groeien

Daarmee is niet gezegd dat de olieprijs op het huidige niveau blijft of dat olie nog goedkoper wordt, betogen Van Cleef van Van den Beukel. Want de vraag naar olie kan ook stabiel blijven of zelfs groeien. Van Cleef wijst op China: dat wil mogelijk extra olie hebben, nu de meeste lockdowns daar tot het verleden lijken te behoren.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) meldde deze week dat sommige landen olie gaan gebruiken voor de productie van stroom nu gas zo duur is. Het Agentschap verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie volgend jaar boven het pre-coronaniveau zal liggen. Van den Beukel wijst op de Russische olieproductie: als die zal verminderen als gevolg van de boycot door de EU en andere westerse landen, kan dat een prijsopdrijvende werking hebben.

Spannend is vooral hoe die boycot gaat uitpakken. Voor de oorlog in Oekraïne importeerde de EU 3,5 miljoen vaten Russische olie per dag. Dat aantal is volgens gegevens het het Noorse onderzoeksbureau Rystad inmiddels teruggelopen naar 2,2 miljoen vaten. In december, als de EU de import van Russische olie nog verder heeft beknot, zullen dat er nog maar 0,5 miljoen zijn.

Olieprijs lastig te voorspellen

Tot nu toe is Rusland er behoorlijk goed in geslaagd om nieuwe afnemers te vinden voor die olie. China, India, Turkije en aantal andere Aziatische landen kopen nu veel olie die Rusland normaliter aan de EU zou slijten. “Met olie kan dat. Dat stop je in een tanker en die vaart dan naar Azië in plaats van naar West-Europa”, zegt Van den Beukel. Maar of Rusland nóg meer olie kan afzetten in Azië en Afrika is ongewis. Van Cleef: “Ik denk niet dat Rusland het hele verlies aan export naar Europa kan compenseren.”

Gezien al die onzekerheden is het lastig om te voorspellen wat de olieprijs de komende maanden gaat doen. Vrij zeker is wel dat de landen die lid zijn van de Opec (de organisatie van olie-exporterende landen) en tien andere producenten (waaronder Rusland) hun productie voorlopig niet zullen opschroeven. Zij varen wel bij de huidige prijzen. Daarnaast zijn ze, op Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten na, ook niet in staat om flink meer olie op te pompen.

De Verenigde Staten, lees: de bedrijven die schalieolie uit de grond halen, zouden dat in principe wel kunnen. Maar, zegt Van den Beukel, daar voelen hun aandeelhouders niet voor. “Die bedrijven maken na tien jaar eindelijk veel winst. In grote uitbreidingsinvesteringen hebben die aandeelhouders geen trek.”

