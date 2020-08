Waarom de Nederlandse vleeseter relatief duur uit is

Dat de Nederlander relatief veel betaalt voor zijn vlees blijkt uit de gemiddelde consumentenprijzen voor vlees in 2019, die het statistiekbureau Eurostat dinsdag publiceerde. Alleen in EU-landen als Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk rekenen klanten aan de kassa gemiddeld meer af voor gehakt, speklappen en kippenbouten. De prijzen lagen in Polen en Roemenië gemiddeld het laagst. In de Eurostatcijfers zijn ook geit, lam, kalf, en gevogelte meegenomen.

“Die verhouding verbaast me niet zo”, zegt Robert Hoste, expert in de prijs van (varkens)vlees. “In de Nederlandse schappen liggen relatief veel luxe, voorverpakte vleeswaren”, zo verklaart hij het bovengemiddelde prijsniveau. “In veel andere landen eet men vlees dat hier niet in trek is.” Daarom vertaalt de intensieve veeteelt, waarbij Nederlandse boeren grootschalig dieren fokken, zich niet in lage kassaprijzen, ondanks dat er ook ‘kiloknallers’ in de schappen liggen.

Beeld Sander Soewargana

“Het meeste Nederlandse vlees gaat naar export, voor honderd landen wereldwijd”, zegt Hoste. Een varkensoor, noemt hij als voorbeeld, geven Nederlanders hooguit aan hun hond, terwijl dat goedkopere vleeslapje in China in het boodschappenmandje belandt. Binnen Europa zijn er ook zulke voordeligere vleesproducten, die Nederlandse boeren louter exporteren.

De prijs aan de kassa zegt niet alles over wat de boeren verdienen

Hoge vleesprijzen in Zwitserland en Oostenrijk zijn het gevolg van de verkoop van veel exclusievere producten van eigen bodem, verklaart Hoste. “Een beperktere, duurzame binnenlandse vleeshandel stuwt de consumentenprijs. De prijs aan de kassa is niet representatief voor wat boeren eraan verdienen, zegt Hoste. Handelaren en supermarkten rekenen marges, om te verdienen. Dat een deel van de Nederlandse boeren protest aantekent tegen lage inkomsten kan volgens hem terecht zijn, ondanks het feit dat Eurostat de vleesprijs als een van de hoogste in Europa aanmerkt.

Dat milieuorganisaties pleiten voor een ‘eerlijke’, hogere vleesprijs is ook verenigbaar met de Eurostat-cijfers, zegt Hoste. De organisaties vinden de vleesprijs te laag, omdat kosten van geur- en mesthinder erbuiten blijven. Ook zou beter dierenwelzijn tot prijsverhoging mogen leiden. Om daartoe te komen hebben de organisaties een petitie opgesteld, als oproep aan de politiek.

“Het beste is om zoiets Europabreed te regelen”, meent Hoste. In dat geval zouden meegerekende milieukosten de vleesprijs EU-breed verhogen.

Lees ook:

Het kan in Nederland: als eerste een eerlijke vleesprijs invoeren

Nederland zou het eerste land ter wereld kunnen worden met een ‘eerlijke vleesprijs’. Er ligt een kant-en-klaar plan dat zo ingevoerd kan worden. Een groep van ruim veertig hoogleraren en prominenten lanceerden het eerder in het economenblad ESB.