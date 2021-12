Waarom de mooie koopkrachtplaatjes de prullenbak in kunnen

Niet vaak zijn de prijzen zo hard gestegen als vorige maand. De inflatie in Nederland was in november 5,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het hoogste percentage in ruim twintig jaar, blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag bekendmaakte. Een van de belangrijkste oorzaken van de hoge inflatie zit in de stijging van de energieprijs.

Energie was in november ruim veertig procent duurder dan een jaar geleden, waardoor de gas- en elektriciteitsrekening omhoogschiet. Deze week maakte energieleverancier Essent bekend dat klanten met een variabel contract vanaf januari gemiddeld 17,50 euro per maand meer gaan betalen. Tegelijkertijd betalen we meer voor onze boodschappen, omdat ook de inflatie op voedingsmiddelen langzaam stijgt, ziet het CBS. De prijs van koffie bijvoorbeeld is dit jaar verdubbeld.

DNB ziet geen reden om in te grijpen

De vraag is hoe lang deze prijsstijgingen gaan duren. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), houdt tot nu toe vol dat de inflatie vooral wordt veroorzaakt door tijdelijke factoren, zoals de hoge energie- en containerprijzen. Vooralsnog ziet DNB daarom geen reden om - samen met de andere centrale banken in Europa - in te grijpen om de inflatie te beteugelen.

De Rabobank voorspelt in een nieuw rapport dat de kosten voor voedingsmiddelen ook volgend jaar hoog blijven. Het CBS verwacht dat de hoge inflatie zeker nog een halfjaar blijft duren, met name vanwege de hoge energieprijzen. De eerder voorspelde koopkrachtstijging - 0,8 procent dit jaar en 0,1 procent volgend jaar - kan dus wel van tafel. Tenzij de overheid lastenverlichtingen gaat doorvoeren, zoals het nu al doet door huishoudens te compenseren voor de hogere energierekening.

‘Werknemers komen steeds meer klem te zitten’

Maar ook vakbonden hebben invloed. Als alles duurder wordt, moeten mensen meer gaan verdienen om hetzelfde te kunnen blijven kopen. En dus kunnen vakbonden voor hogere lonen pleiten. Dat doen ze ook. “Werkgevers moeten nu snel over de brug komen met meer loon. De inflatie stijgt tot recordhoogtes waardoor werknemers steeds meer klem komen te zitten”, zegt Piet Fortuin, voorzitter van vakbond CNV.

In de cao’s die dit jaar zijn gemaakt, gaan werknemers er gemiddeld 2 procent op vooruit, meldt werkgeversvereniging AWVN. Daarmee stijgen de lonen niet met de economische groei en inflatie mee. CNV merkt dat werkgevers in cao-onderhandelingen nog steeds de hand op de knip houden. Fortuin: “Terwijl de arbeidsmarkt krapper is dan ooit en werkgevers steen en been klagen over personeelstekorten. Zeker in sectoren waar het nu goed gaat is een loonsverhoging broodnodig.”

Hoger minimumloon

Vakbond FNV roept de Tweede Kamer op om het minimumloon te verhogen, net als de AOW en de bijstand. “Nu de prijzen van essentiële levensbehoeften zo hard stijgen, zijn mensen die lonen op minimumniveau hebben, uitkeringsgerechtigden en ouderen het meest de klos”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Ook roept de FNV werkgevers op de automatische prijscompensatie die de bond eist in 2022, te honoreren. Veel werkgevers vinden dat spannend vanwege de grote onzekerheid die het coronavirus in al zijn varianten met zich mee brengt. Daar komt bij dat bedrijven de stijgende energieprijzen zelf ook voelen in hun portemonnee.

In het doorvoeren van loonsverhogingen kan uiteindelijk wel een gevaar zitten: de door economen gevreesde loon-prijsspiraal: als prijsstijgingen op sommige goederen, leiden tot prijsstijgingen voor alles, ontstaan loonstijgingen. Maar die loonstijgingen worden vervolgens weer doorberekend in de prijzen, waardoor alles nog duurder wordt. Daar is, voor de goede orde, op dit moment nog geen sprake van.

Lees ook

De economie zit in de lift, maar waar blijft de loonsverhoging?

Werkgevers staan te springen om personeel, de economie groeit en de werkloosheid is laag. Toch schieten de lonen niet omhoog. Hoe zit dat?