Waarom de hypotheekrente harder stijgt dan de spaarrente

Toen de Europese Centrale Bank (ECB) vorig jaar zijn rentetarieven begon te verhogen, hoopte het daarmee de inflatie in het eurogebied te bezweren. Dat vervolgens in Nederland de hypotheekrente steeg was niet verwonderlijk. Maar waar bleef de toegenomen spaarrente?

Een aantal economen van De Nederlandse Bank (DNB) erkent in een woensdag verschenen rapport dat de groei van de spaarrente sinds de renteverhogingen ‘beperkt’ is. En in vergelijking met andere landen noemen zij het effect op Nederlandse spaarrentes naast beperkter ook ‘zwakker’.

In de huidige situatie staan banken over het algemeen voor een dilemma, stellen de economen. Verhogen die de spaarrente, dan gaat dat ten koste van hun marges. Maar als ze hier te lang mee wachten kunnen ze klanten verliezen. Tegelijkertijd blijven spaartegoeden voor consumenten aantrekkelijk omdat het alternatief – contant geld – voor hen niets oplevert.

Weinig concurrentie

Dat de hogere rente slechts matig doorwerkte op de spaarrente in Nederland is gezien het geringe aantal banken niet verrassend, vinden de experts van DNB. Omdat consumenten maar bij een paar banken hun spaartegoeden stallen, hoeven die banken onderling minder hard te concurreren.

De grote Nederlandse banken verhogen hun rentes dus ook niet zo lang hun belangrijkste binnenlandse concurrenten dat ook niet doen. En naar buitenlandse banken wordt door consumenten vooralsnog weinig overgelopen. Naar kleinere Nederlandse banken die de spaarrente wel wat verhoogden, evenmin.

Een andere reden die de economen aandragen is het feit dat hypotheekrentes in Nederland voor relatief lange tijd zijn vastgezet. Banken verdienen aan deze afbetalingsregelingen nu dus minder dan voorheen.

4,4 procent meer rente-inkomsten

Voor banken verandert de rente die zij voor hypotheken ontvangen maar langzaam. Hierdoor zijn zij misschien terughoudender in het verhogen van de spaarrente. En in tegenstelling tot andere rentes geldt verhoging van de spaarrente meteen voor alle spaartegoeden, wat het voor hen een kostbare aangelegenheid maakt.

Onder meer dankzij de hogere rentestanden doen de Nederlandse banken het dit jaar over het algemeen goed, bleek onlangs uit onderzoek van KPMG. ING, ABN Amro, Rabobank en Volksbank ontvingen samen 4,4 procent meer rente-inkomsten sinds de renteverhoging.

