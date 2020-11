Waarom de Chinese ‘megabeursgang’ op het nippertje niet doorging

Tandenknarsend zal Jack Ma vandaag aan het ontbijt zitten. Zijn grote fintechbedrijf Ant Groep krijgt donderdag tóch geen notering aan de beurzen van Shanghai en Hongkong. Ma richtte Ant in 2014 op, als dochter van Alibaba, het e-commercebedrijf dat hij eerder stichtte. De interesse van beleggers was gigantisch. Met de beursgang zou Ant zo’n 30 miljard euro ophalen: de grootste beursgang ooit.

Waarom is het feest uitgesteld?

De officiële lezing is dat de regels voor financiële bedrijven zijn veranderd of binnenkort gaan veranderen. Ant voldeed blijkbaar niet aan de nieuwe regels. Ant veranderde de ­afgelopen jaren een aantal keer zijn bedrijfsmodel om onder de strenge ­regels voor banken uit te komen.

Ant regelt het betalingsverkeer voor Alibaba, maar doet ook aan kredietverlening, verzekeringen en andere financiële dienstverlening. Mogelijk vinden de autoriteiten dat Ant over flinke financiële buffers moet beschikken, zoals banken dat moeten.

Het kan ook zijn dat het uitstel te maken heeft met een toespraak die Ma gaf op 24 oktober in Shanghai. Hij zei toen dat de grote banken de mentaliteit hebben van een pandjeshuis: ze hebben veel onderpand ­nodig voor ze een lening verstrekken. Het ontbreekt China, volgens Ma, aan bedrijven als Ant, die de nek durven uit te steken voor ­innovatieve bedrijven.

Heeft hij een punt?

Het overgrote deel van het kapitaal dat China beschikbaar heeft, komt terecht bij staatsbedrijven. Veel ­jonge, kleine ondernemingen hebben geen toegang tot dat geld. Banken vinden leningen aan private ­bedrijven te riskant. Ant bracht daar verandering in.

Ma’s kritiek viel zeker niet goed in Peking.

Het was tegen het zere been van de Communistische Partij, dus van ­leider Xi Jinping. De staat belooft al jaren steun aan de private sector, maar bevoordeelt keer op keer de staatsbedrijven. Dat bekend is ­gemaakt dat Ma deze week een ­gesprek had met de autoriteiten op de financiële markten, is een teken aan de private sector: wij zijn er voor jullie, maar dan moeten jullie er voor ons zijn.

Dat past bij eerdere uitspraken van Xi Jinping. Hij wil de Partij een grotere rol geven in de private sector. Daarbij vervult Ant, dat vorig jaar een omzet had van 15,4 miljard euro, een grote rol in de Chinese economie. Miljarden betalingen ­lopen via het bedrijf. Als er iets mis zou gaan, heeft dat grote gevolgen. De Partij wil de controle over zulke bedrijven niet verliezen.

Het feest is twee dagen voor de beursgang afgeblazen. Hadden de financiële autoriteiten niet eerder kunnen ingrijpen?

Het was erg laat. En pijnlijk voor China. Nu de spanningen met de VS toenemen, wil Peking graag grote Chinese bedrijven die bijvoorbeeld genoteerd staan aan de beurs van New York, terughalen naar Shanghai en Hongkong. Deze beursgang was een mooi visitekaartje geweest.

Heeft dit nog gevolgen voor Ma zelf?

In 2018 stond Ma op een lijst met honderd partijleden, op wie de Partij bijzonder trots was. Goede relaties met de Partij zijn nodig om een bedrijf te laten groeien. Aan de andere kant is Ma een icoon, een voorbeeld van succesvol ondernemerschap en van de stormachtige groei van China’s economie. Het gebeurt wel dat topmensen die een bedreiging vormen voor de Partij, worden geroyeerd en juridisch vervolgd voor aanklachten als corruptie of machtsmisbruik, maar Ma heeft een te grote pr-waarde om hem uit de partij te zetten.

