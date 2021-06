Waarom de Booking-directie dikke bonussen verdient terwijl het crisis is. Of juist niet

Voel mee met David I. Goulden. In 2018 wordt hij financieel directeur bij Booking. Het van oorsprong Nederlandse reisbedrijf verdient geld als water. Jaar na jaar stijgt het aantal mensen dat via Booking.com een hotel, huisje of auto huurt. Goulden, die eerder werkte bij Dell (computers) en de Nederlandse automatiseerder Getronics, krijgt een jaarsalaris van 500.000 dollar en een aardige bonus als hij bepaalde kortetermijndoelen haalt.

Maar écht leuk wordt het voor hem als hij drie jaar blijft en het bedrijf goed blijft boeren. Dan kan hij een aandelenpakket krijgen dat 10 miljoen dollar waard is. Of meer.

En dan is er corona. Goulden moet omschakelen. Reizen kan niet of nauwelijks meer. Het regent annuleringen. Mensen die hun hotel of vakantieverblijf al hebben betaald, willen hun geld terug. Omdat Booking zijn aandeelhouders een jaar eerder met 13 miljard dollar heeft verwend, komt het nu cash tekort. Goulden moet bij banken aankloppen. Hij leent 4,1 miljard.

Ondertussen moeten er overheidssubsidies geregeld worden, moeten werknemers thuiswerken en hakt Goulden in het personeelsbestand. Hij werkt in de wetenschap dat hij kan fluiten naar de aandelenpakketten die hem in 2018 en 2019 onder voorwaarden zijn toegekend. Die aandelen krijgt hij alleen als Booking in 2020 en 2021 een bepaalde omzet en brutowinst haalt. Door corona kan het bedrijf die nooit halen.

Een aardig aandelenpakket als troost

Sneu voor Goulden? Sneu voor bestuursvoorzitter Glenn Fogel, die in soortgelijk schuitje zit? Ja, vindt Booking, erg sneu. Vandaar dat het de beloningsregels verandert. Omdat de resultaten vóór de coronacrisis wel goed waren, krijgen Goulden en Fogel toch aandelen: niet het maximumaantal, maar toch aardig wat. Fogel krijgt er 11.851, Goulden 3809. Tegen de huidige koers zijn die respectievelijk 27,9 en 8,99 miljoen dollar waard.

Daarbij krijgen ze voor het jaar 2020 nieuwe pakketten. Fogel krijgt er een ter waarde van 7 miljoen dollar (in 2019: 14 miljoen) en Goulden krijgt er twee: een van 10 miljoen omdat hij niet verkaste naar een bedrijf dat wel bonussen betaalt, en een speciaal pakket van 7 miljoen. Dat kan hij innen als Booking in 2023 minder kantoren heeft, heeft bespaard op zijn inkoopkosten en als er een reorganisatie is geweest. Al met al komt Gouldens beloning over 2020 uit op 23,99 miljoen dollar.

Vinden de aandeelhouders van Booking het ook zo sneu voor Fogel en Goulden? Woensdag stemmen ze over het beloningsvoorstel. In Nederland klonken al protesten. Dat het ongepast is om vette bonussen uit te delen over een jaar waarin bijna zesduizend werknemers naar huis zijn gestuurd. Dat het bizar is dat een bedrijf dat 100 miljoen euro aan loonkostensubsidies kreeg (waarvan bijna 65 miljoen euro uit Nederland) zijn directeuren met aandelen besprenkelt. Mogelijk refereren de aandeelhouders aan die protesten. Ze doen het imago van Booking geen goed.

Een loterij waarbij dikke bonussen verzekerd zijn

Mogelijk werpen ze iets anders op. Want als een bedrijf zijn beloningsregels verandert als het, buiten de schuld van de directie, slecht gaat, moeten die regels dan ook niet aangepast als het, buiten de invloed van de directie, heel goed gaat? Als de economie floreert en hoge omzetten makkelijk te halen zijn? Betekent Bookings voorstel niet dat het leiden van een bedrijf een loterij zonder nieten wordt: dikke bonussen altijd verzekerd?

Pikant is dat twee van ’s werelds grootste vermogensbeheerders, Vanguard en BlackRock, grootaandeelhouders zijn van Booking. Maar beide sputteren doorgaans alleen als beloningsplannen exorbitant zijn. Als ze dat van dit plan vinden, dan zullen ze dat toch afwegen tegen een ander feit. Dat het aandeel Booking, ondanks alle corona-ellende, 35 procent meer waard is dan in februari 2020. En anders zullen Glenn D. Fogel – die inmiddels voor ruim 90 miljoen dollar aandelen Booking bezit – en David I. Goulden hen wellicht aan die koers herinneren.

Trouwens, de stemming is niet bindend. De leiding kan de uitslag naast zich neerleggen.

