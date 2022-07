Waar zijn al die medewerkers gebleven? Vier oorzaken voor het personeelstekort op een rij

Het is inmiddels bijna zo dat werkgevers moeten komen solliciteren bij werknemers in plaats van andersom. Zo nijpend is het tekort aan medewerkers. Om een antwoord te hebben op de grote vraag naar werk moeten bedrijven zich wellicht vaker afvragen waar de extreme krapte op de arbeidsmarkt vandaan komt. De oorzaken op een rij.

Het was de pandemie

Toen het coronavirus een groot deel van werkend Nederland thuis hield, is er veel veranderd. De huiselijke omgeving werd belangrijker en daarom werd daar flink in geïnvesteerd. Een nieuwe keuken, een opgeknapte badkamer, een fris behangetje; allemaal zaken waar menskracht voor nodig was. Omdat door lockdowns restaurants en bioscopen gesloten waren, was er ruimte om geld te sparen voor grotere uitgaven. De noodsteun van de overheid speelde ook een rol. Die hield bedrijven overeind maar zorgde er ook voor dat werknemers bleven zitten waar ze zaten.

“Er was dus in mindere mate sprake van een ‘arbeidsmarkt’ dan zonder die steun het geval zou zijn”, zegt Sonny Duijn, die als sectoreconoom bij ABN Amro regelmatig met de arbeidsmarkt bezig is. De thuiswerktijd is voor veel werkenden een periode van bezinning geweest, denkt Duijn. “Een deel van de werknemers is uit een standaardpatroon gehaald waardoor iemand wellicht eerder schakelt naar een andere, bijvoorbeeld meer flexibele baan, als die behoefte er is.”

Het is de nieuwe economie

Zo’n flexbaan, waarbij je meer invloed hebt op je werktijden, is vooral te vinden in de bestel- en bezorgeconomie. Die nieuwe economie, waarbij iets online kopen of regelen het startpunt is, werd al ver voor corona in gang gezet maar kwam door de pandemie in een stroomversnelling terecht. Inmiddels zijn we wel gewend aan fietskoeriers, chauffeurs, webshopbouwers en order-pickers. Maar het zijn wel banen die een aantal jaren terug niet bestonden en die door mensen worden gedaan die eerst ergens anders werkten. Daar waar dus nu vaak vacatures openstaan.

Er zijn meer nieuwe banen in het leven geroepen, zoals stikstofdeskundigen, recycling-analisten, data-verpleegkundigen of beveiligers van digitale persoonsgegevens. En niet te vergeten de banen bij test- en vaccinatiecentra. Een deel van de uitgewaaierde mensen keert terug op het oude nest, maar een deel ook niet.

Niek Hinsenveld, specialist arbeidsmarkt bij werkgeversvereniging AWVN, constateert bovendien dat de arbeidsproductiviteit al sinds de crisis in 2008 nauwelijks nog groeit. Dat roept weer het verlangen op bij werkgevers dat medewerkers meer uren zouden moeten werken om het rooster rond te krijgen: “Want als de arbeidsproductiviteit niet stijgt, groeit de economie voornamelijk als er meer uren gewerkt worden. Maar de groei van de beroepsbevolking stagneert ook en gecombineerd met de stagnerende productiviteitsgroei is dat echt een probleem.”

Het is de vergrijzing

Sinds 2003 nam het aantal werkende 65-plussers volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek toe van 75.000 tot 300.000 in 2020. Dat komt deels doordat de pensioenleeftijd is opgerekt. “Maar ook het aantal mensen dat vóór hun pensioen met werken stopt is kleiner geworden. We werken langer door”, zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Daar staat tegenover dat de uitstroom van oudere werknemers veel groter is dan het aantal nieuwe mensen dat zich meldt op de arbeidsmarkt.

In 2021 gingen bijvoorbeeld ruim 100.000 werknemers met pensioen. Dat is iets meer dan in 2020 maar bijna 40 procent meer dan in 2019. Dit komt volgens het CBS mede doordat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet verhoogd is. Schippers: ‘Het échte probleem van het personeelstekort in Nederland: de oude generaties die nu uitstromen zijn zeer omvangrijk en groter dan de instroom. Als mensen niet langer waren gaan doorwerken was de krapte op de arbeidsmarkt nog groter geweest.” En dan te bedenken, zo legt Schippers uit, dat veel banen al zijn verdwenen door automatisering. “Bij de NS zijn haast geen loketten meer en bij banken hebben ze al het werk naar ons geschoven.”

Het is de welvaart

Door de oorlog in Oekraïne en de nasleep van de pandemie is het leven duurder geworden. Toch zijn we kennelijk nog welvarend genoeg om te kunnen kiezen wat voor werk we willen doen, waar we dat werk willen doen, voor hoeveel uur per week en – tegenwoordig steeds vaker – voor hoeveel salaris. Toch zou Schippers de huidige krapte op de arbeidsmarkt geen welvaartsprobleem noemen.

“Het klopt dat we niet elke baan hoeven aan te nemen die beschikbaar is. En als we ver terug gaan, tot na de Tweede Wereldoorlog, zijn we natuurlijk minder gaan werken. Het was 48 uur per week, later, na 1982, kregen we verdere werktijdverkorting en gingen we naar 36 uur. Maar de arbeidstijdverkorting lijkt nu te stagneren.” Ook Sonny Duijn denkt niet dat onze welvaart een rol speelt bij de krapte. “Arbeidsmarktkrapte is eerder een belemmering voor economische groei.” Volgens hem heeft het meer te maken met welzijn: “Mogelijk kan krapte op termijn een motivatie zijn om meer aan het welzijn van werknemers te werken.”

Lees ook:

Er is een chronisch tekort aan personeel maar misschien moeten we dat helemaal niet oplossen.

De krapte op de arbeidsmarkt is een goed moment om na te denken over wat de waarde is van ons werk.