Waar blijven de toeristen op Rhodos?

Op Rhodos lijkt het wel winter. Niet dat het koud is, met dertig graden en een strakblauwe hemel. Maar het is de stilte. Normaal gesproken klinkt in deze tijd van het jaar in het centrum van de hoofdstad het geroezemoes van drommen toeristen, het gerol van hun koffers en muziek uit cafés en restaurants. Onafgebroken. Nu weergalmt slechts een kort Grieks “hallo” door de hele hoofdstraat, naar een ijsverkoper van een van de spaarzame zaken die open zijn.

Rolluiken zijn omlaag, terrasstoelen staan opgestapeld en souvenirs blijven onaangeraakt in etalages hangen. Net als de rest van Griekenland staan de deuren naar het Griekse eiland Rhodos sinds deze maand wagenwijd open, maar het coronavirus houdt de toeristen vooralsnog thuis. “Hopelijk trekt het nog aan later deze maand en in augustus”, zegt de ijsverkoper, Apostolis Manolakis (28). Hij zet even zijn mondkapje af – voor personeel van winkels en hotels verplicht om te dragen. “Dat is onze enige hoop. Anders zie ik het somber in. Ik denk dat de helft van de zeshonderd winkels in het oude centrum dan voorgoed kan sluiten.”

Lege bontwinkels, waterparken en een verlaten kermis

De zaak van Manolakis is open omdat hij af en toe Griekse klanten heeft. Die maken dan een wandeling vanuit het nieuwe deel van de stad naar het schitterende middeleeuwse centrum, het oudste nog bewoonde van Europa, normaal gesproken het domein van de toeristen. Maar ook de Grieken houden nu de hand op de knip, aangezien de meesten hier van het toerisme afhankelijk zijn en geen inkomen hebben. “Ik denk dat twintig tot dertig zaken open zijn. Volgende week loopt dat op tot misschien het dubbele. Dan zitten we dus op tien procent.”

Een tochtje over het eiland levert het beeld op van paradijselijk lege stranden, maar ook enigszins lugubere spookdorpen. Rhodos is compleet vergroeid met buitenlandse vakantiegangers, sinds het als eerste Griekse eiland vanaf de jaren zestig massatoerisme omarmde. Dat de buitenlanders nu wegblijven, voelt als een amputatie. In Faliraki, normaal gesproken het domein van Russen, staat de ene na de andere betonnen hotelkolos werkloos te blinken in de brandende zon, net als bontwinkels, waterparken en een kermis.

“De Russen en de Britten vormen samen de helft van de 2,3 miljoen toeristen die hier jaarlijks met een directe vlucht uit het buitenland arriveren”, zegt Manolis Markopoulos (36), voorzitter van de vereniging van hoteleigenaren op Rhodos. Voor hen zit Griekenland voorlopig op slot, in verband met het hoge aantal coronabesmettingen. “We hopen dat de Duitsers, de Nederlanders, Tsjechen en Polen nu snel komen.” Maar ook al gebeurt dat: bijna de helft van het seizoen, dat op Rhodos relatief lang duurt vanwege zijn zuidelijke ligging, zit er al op. Van de 600 hotels zijn er nu 60 open, Markopoulos verwacht dat dat er aan het eind van de maand 150 zijn. Een kwart dus.

Vanwege de hoge kosten die opengaan met zich meebrengt, ook voor het coronaproof maken, kiest een groot deel van de eigenaren ervoor dit seizoen maar helemaal over te slaan. Van de drie hotels die Markopoulos’ familie bestiert, gaat er slechts één open: het onderkomen dat zich richt op families. “Die hebben door de schoolvakanties minder mogelijkheid om hun vakantie uit te stellen. We verwachten dat de rest terughoudend blijft.”

1974

Net als de rest van Griekenland ziet de hotelbranche 25 procent van de omzet van vorig jaar als het hoogst haalbare. “Mijn familie zit al sinds het eerste begin in de hotels, en zoals dit hebben we alleen meegemaakt in 1974, toen Turkije Cyprus binnenviel. Zelfs de economische crisis van de afgelopen jaren raakte ons niet zo, juist omdat we zo afhankelijk zijn van buitenlanders.”

Wat dit betekent voor de bevolking, op een eiland dat verder weinig andere economische activiteit kent, laat zich raden: die zit massaal thuis. Dankzij steunmaatregelen van de overheid kunnen werknemers aanspraak maken op 534 euro per maand. Maar dat dat niet altijd voldoende is, merken ze bij hulporganisatie Agia Sofia. “Van onze voedselbank maken nu driehonderd gezinnen gebruik. Vorig jaar om deze tijd waren dat er tweehonderd”, zegt Sofia Mania (60).

Zelf zou ze normaal gesproken ook in een restaurant staan, maar nu besteedt ze al haar tijd aan haar vrijwilligerswerk. En ook de collega’s die druk in de weer zijn met voedselpakketten, zouden anders aan de slag zijn achter de receptie of bar van een hotel. “Nog meer zorgen maak ik me over wat er gebeurt ná het seizoen. Als het toerisme een beetje op gang komt, kunnen mensen wellicht de zomer wel doorkomen. Maar hun inkomsten zullen niet genoeg zijn om de winter te overbruggen.”

