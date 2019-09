Waar blijft het respect?, vraagt de postbode

Om het begin van de cao-onderhandelingen in te luiden, boden postbezorgers gisteren samen met vakbond FNV een petitie aan aan het bestuur van PostNL. Daarin eisen ze een hoger salaris, één cao voor alle medewerkers van PostNL, en meer respect. “Het bestuur moet beter luisteren naar de postbezorger”, stelt Ger Deleij van FNV. “Zij is immers het visitekaartje van PostNL.”

De postbezorgers eisen een loonsverhoging van 1 euro per uur. “Vergelijkbare beroepen als schoonmakers en medewerkers van doe-het-zelfzaken verdienen meer dan de postbodes”, zegt Deleij. “Terwijl zij niet in zware weersomstandigheden hoeven te werken.” Daarnaast vallen de postbezorgers nu nog onder een andere cao dan de rest van het bedrijf. “Ze profiteren daardoor niet van de betere regelingen van de ‘grote’ cao, zoals een betere pensioenregeling.”

PostNL reageert dat het goed is dat de bezorgers hun zorgen uiten, maar kondigt nog geen veranderingen aan. “Een samengevoegde cao is niet aan de orde”, zegt woordvoerder Tahira Limon.

‘Veel postbodes lopen weg’

De oorzaken van veel van de moeilijkheden die de postbode ervaart, zijn een krimpende markt voor de post en een groot personeelstekort. Ondanks dat mensen steeds minder brieven en kaarten versturen, zijn er niet genoeg postbodes op straat. De bezorgers moeten ook steeds verder reizen om bij hun wijk te komen doordat depots steeds vaker worden samengevoegd.

Looptijden zijn volgens de actievoerders structureel te krap en niet opgeschaald naar de extra taken die ze nu krijgen. Zo klagen bezorgers dat ze nu ter plekke een deel van de post moeten sorteren, wat normaal van te voren gebeurt in de depots. Ook is het moeilijk om vrij te krijgen en moet vakantie ver van te voren worden aangevraagd.

De sfeer op het werk verandert ook. De postbezorgers ervaren een gebrek aan saamhorigheid doordat het personeelsverloop zo hoog is. “Veel postbodes lopen weg”, zegt Deleij. PostNL herkent ook het probleem van de personeelstekorten. “Wij doen er alles aan om nieuwe collega’s aan te trekken”, vertelt Limon. “Maar toch moeten wij een postbode soms vragen om een extra loop. Er moeten immers elke dag nog steeds 7 miljoen brieven worden bezorgd, lopend of op de fiets.”

Feit is dat de postvolumes krimpen. Limon: “Daarom heeft het bedrijf een aantal aanpassingen moeten doorvoeren. Die aanpassingen gaan in goed overleg met de ondernemingsraad en vakorganisaties. Wij proberen dat zo zorgvuldig mogelijk en in samenspraak te doen. Maar het kan altijd beter.”

