VS stoppen mogelijk met massaal inkopen coronavaccins, Pfizer wil prijzen verhogen

Als de Amerikaanse regering stopt met het massaal inkopen van coronavaccins zullen Pfizer en BioNTech de prijs van hun vaccins fors verhogen. De prijzen kunnen dan vier tot zes keer zo hoog worden als nu.

Pfizer mikt in principe, zo meldde de farmaceut deze week, op een prijs van 110 tot 130 dollar per dosis. Voor de eerste serie coronavaccins betaalde de Amerikaanse overheid 19,50 dollar per dosis. De overheid kocht in juni van dit jaar nog 105 miljoen doses voor 3,2 miljard dollar: dat is bijna 30,50 dollar per vaccin. De verwachting is dat de Amerikaanse overheid begin volgend jaar met de inkoop van coronavaccins stopt.

Pfizer heeft een aantal argumenten voor de enorme prijsverhoging. Het bedrijf wijst allereerst op de waarde van het vaccin: het voorkomt veel maatschappelijke kosten. Daarbij zal het bedrijf het vaccin per stuk gaan verkopen. Tot nu toe toe deed het dat in grote hoeveelheden. Dat betekent dat Pfizer meer geld kwijt is aan kosten voor verpakkingen. Ten slotte neemt de vraag naar de coronavaccins flink af: het aantal mensen dat opkomt voor herhaalprikken is in de VS (veel) kleiner dan het aantal dat een eerste prik liet zetten.

Consequenties voor andere landen

Of een dosis volgend jaar in de praktijk ook 110 tot 130 dollar gaat kosten in de VS, is nog ongewis. Kopers kunnen korting krijgen als zij grote hoeveelheden afnemen. Volgens Pfizer zullen arme mensen die een beroep doen op Medicaid, de gezondheidsverzekering voor laagbetaalden, de prijsverhoging sowieso niet voelen. Datzelfde geldt in principe voor mensen met een gewone verzekering. De verzekeraars voelen die kosten natuurlijk wel. Pfizers concurrent Moderna, de andere grote leverancier van coronavaccins, heeft nog niet gemeld welke prijzen het wil gaan hanteren.

Of de prijzen van de Pfizer-vaccins ook in andere landen omhoog zullen gaan, is ook nog onzeker. Een woordvoerder van Pfizer Nederland meldt dat de onderhandelingen tussen Pfizer en de Amerikaanse overheid alleen betrekking hebben op de situatie in de VS. Het is, meldt hij, nog te vroeg om te zeggen of die ook consequenties hebben voor andere landen. “Pfizer heeft in veel rijke landen overeenkomsten gesloten met overheden. Die lopen tot het eind van 2023.”

Wat er daarna gebeurt, is volgens hem deels afhankelijk van de vraag hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt. Het zou kunnen dat overheden ook na 2023 nog op grote schaal vaccins bij Pfizer inkopen. Het kan ook zijn dat de vaccins langs private weg worden aangeboden, zoals in de VS gaat geschieden. Een combinatie van die twee methoden is in theorie ook mogelijk, meldt de zegsman.

Rijke landen betalen het meest

Pfizer blijft, zegt hij, wel vasthouden aan het principe dat rijke landen het meest betalen voor de vaccins. Arme landen krijgen de vaccins tegen de kostprijs, minder arme landen betalen ongeveer de helft van wat rijke landen betalen. Volgens de zegsman hebben Pfizer en BioNTech tot nu toe 1,5 miljard vaccins geleverd aan arme en minder arme landen. De twee firma’s zullen in totaal twee miljard dosis aan die landen leveren.

Pfizer haalde in de eerste helft van dit jaar een omzet van 22 miljard euro met zijn coronavaccins. Voor het hele jaar rekent het bedrijf op een omzet van 32 miljard. De coronavaccins waren daarmee goed voor ruim veertig procent van Pfizers omzet. Pfizers haalde daarnaast nog 9,5 miljard aan omzet binnen met de coronapil Paxlovid. Dat middel is in Nederland nog niet toegelaten, in de VS en in diverse Europese landen wel. Pfizer maakte in 2021 bekend dat een winstmarge van ongeveer dertig procent maakt op zijn coronavaccins. De marge is in rijke landen hoger.

