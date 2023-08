VS iets minder kredietwaardig vanwege groeiende ‘politieke instabiliteit’

Wie geld uitleent aan de Verenigde Staten, weet iets minder zeker dat het op tijd en met rente wordt terugbetaald. Dat is althans het oordeel van Fitch Ratings, een Amerikaans bedrijf dat de kredietwaardigheid van landen en organisaties beoordeelt. Tot dinsdag gold voor de VS nog het hoogste oordeel voor de kredietwaardigheid, maar vanaf woensdag is dat één stapje naar beneden bijgesteld. De Amerikaanse overheid ging dus van een stickertje met AAA-score naar AA+.

Fitch vond de stap noodzakelijk vanwege de groeiende politieke instabiliteit in de VS, de oplopende staatsschuld en de slechte vooruitzichten voor de Amerikaanse begroting. De Amerikaanse federale overheid werkt met een schuldenplafond. Komt dat plafond in zicht, dan mag de Amerikaanse overheid geen extra schulden meer aangaan.

Zonder het verhogen van dat plafond kunnen de VS niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Dat was altijd een routineklus, maar leidt in de afgelopen twintig jaar steeds vaker tot politiek gehakketak tussen de Democraten en de Republikeinen.

Afgelopen juni dreigden de onderhandelingen over het schuldenplafond weer helemaal spaak te lopen, waardoor een situatie kon ontstaan dat de VS hun schulden niet konden betalen. De impasse kon pas op het allerlaatste moment worden voorkomen.

Schuldenplafond inzet van politieke gekissebis

Fitch wijst erop dat het schuldenplafond de afgelopen twintig jaar steeds vaker inzet is van politieke twist. Die toenemende politieke instabiliteit draagt er toe bij dat leningen aan de VS minder veilig zijn. De kans is toegenomen dat investeerders niet op tijd terugbetaald worden.

De kredietwaardigheid van de VS staat ook onder druk door het matige begrotingsbeleid, extra uitgaven van de federale overheid, belastingverlagingen en hogere rentelasten. Fitch gaat ervan uit dat het begrotingstekort de komende jaren blijft stijgen. Afgelopen jaar was het tekort 3,7 procent van het bbp. Dit jaar zal dat oplopen tot 6,3 procent en mogelijk zelfs 6,9 procent in 2025.

Bij ongewijzigd beleid kan de Amerikaanse overheid de uitgaven voor pensioen en inkomenssteun aan gehandicapten in 2033 niet meer kan betalen, twee jaar later gevolgd door gezondheidszorg voor ouderen (Medicare).

Witte Huis reageert furieus op stap van Fitch

Het Witte Huis is het niet eens met Fitch Ratings. Het beleid van president Joe Biden heeft juist bijgedragen aan het sterke herstel van de Amerikaanse economie. Daarentegen is het beleid van de Republikeinen een ‘bedreiging’ voor de economie, schrijft het Witte Huis in een reactie.

En ook de de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen reageerde onmiddellijk. Ze noemde de verlaging ‘willekeurig’ en ‘achterhaald’. Ze vroeg zich ook af waarom Fitch de kredietscore niet aanpaste toen Trump nog president was en de onderhandelingen over het schuldenplafond eveneens muurvast zaten.

In internationale media reageren analisten verrast op de stap van Fitch. De impact wordt vooralsnog gering ingeschat, al daalde de koers van de Amerikaanse dollar. Er zijn meer bedrijven die de kredietwaardigheid inschatten, zoals Standard & Poor. Dat bedrijf verlaagde de kredietscore van de VS al in 2011, eveneens naar de op een na hoogste score. Moody’s handhaaft voorlasnog de AAA-score.

De AA+ rating is volgens Fitch helemaal gerechtvaardigd. Structureel heeft de VS een sterke, diverse en ondernemende economie. De VS profiteren er ook van dat de meeste andere overheden en bedrijven hun reserves aanhouden in dollars. Dat geeft de Amerikaanse overheid veel extra speelruimte.

