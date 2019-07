Vrouw loopt wat betreft pensioen maar langzaam in op man

De alleenstaande vrouw op leeftijd moet van weinig rondkomen. Natuurlijk zijn vrouwen meer gaan werken, waardoor ze meer pensioen opbouwen dan een paar decennia terug. Maar ondanks die emancipatie blijft de pensioenopbouw nog altijd sterk achter bij die van mannen. Een derde van de vrouwen zonder partner heeft niet veel meer dan een schamele aanvulling op de AOW-uitkering.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Welvaartsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS is de AOW voor deze vrouwen de belangrijkste bron van inkomsten. Voor alleenstaanden was die 1170 euro per maand in 2017, het jaar waarover het CBS rapporteert. Let wel, dat is bruto. Door heffingskorting en een bijdrage aan de zorgverzekeringswet gaat daar soms nog 300 euro vanaf.

Steeds meer vrouwen hebben daar bij een aanvullend pensioen: inmiddels 65 procent, tegen 52 procent in 2001. Bij mannen is dat echter 92 procent. Wel lijkt dat gat vanzelf kleiner te worden met de komst van nieuwe generaties. Dat blijkt uit de grote verschillen tussen de groep 75- tot 80-jarige vrouwen (waarvan 38 procent een aanvullend pensioen heeft), en de groep tussen de 65 en 70 jaar (waarvan bijna 60 procent pensioen opbouwde bij een werkgever). Ook heeft de nieuwe instroom pensioengerechtigde vrouwen meer uren gewerkt dan vorige generaties.

Dat neemt niet weg dat hun aanvullende pensioen nog niet de helft is van dat van de gemiddelde man. Een derde van de alleenstaande vrouwen moet het zelfs doen met minder dan 500 euro aan aanvullende inkomsten op de AOW. Naast aanvullend pen­sioen kan dat inkomen onder meer bestaan uit huurtoeslag, uit werk als zelfstandige of uit vermogen.

Toch is het juist deze groep aan de onderkant die haar koopkracht nog iets zag stijgen sinds de crisis. Dat komt doordat de AOW-uitkering meestijgt met de inflatie. Van de meeste aanvullende pensioenen kan dat de laatste jaren niet worden gezegd. Wie dus relatief veel inkomen uit een aanvullend pensioen haalt, zag zijn koopkracht dalen sinds de crisis. Volgens het CBS ging de helft van de gepen­sioneerden er zo’n 12 procent in koopkracht op achteruit sinds 2008.

