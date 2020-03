Vrachtwagenchauffeurs kunnen nergens handen wassen of naar het toilet

Vrachtwagenchauffeurs voelen zich geschoffeerd, meldt FNV Transport en Logistiek. “Alle toiletten en wegrestaurants zijn dicht, dus even opfrissen en een fatsoenlijke maaltijd halen kan niet tijdens een lange dienst,” vertelt vrachtwagenchauffeur Jan Slotboom. Door aangescherpte veiligheidsmaatregelen rond het nieuwe coronavirus is het voor vrachtwagenchauffeurs bijna onmogelijk om gebruik te maken van sanitaire voorzieningen of een maaltijd te halen bij restaurants.

FNV kreeg afgelopen dagen tientallen klachten binnen van chauffeurs. Meerdere distributiecentra laten chauffeurs geen gebruik maken van hun toiletten om besmetting van het virus te voorkomen. “Soms rijden wij dagen achter elkaar. Dan wil je bij een tussenstop of de eindbestemming jezelf even opfrissen. Als dan alles dicht is vanwege veiligheidsmaatregelen denk ik: en wij dan? Wij moeten ons werk toch kunnen doen?”, zegt vrachtwagenchauffeur Jan Streep. “Als wij stilvallen, valt alles stil.”

Drie keer zo druk als rond Kerst

Voor vrachtwagenchauffeurs gelden dezelfde regels als voor zorgpersoneel, omdat hun werk tot de zogenoemde ‘vitale beroepen’ horen. In de winkeldistributie is het volgens Streep helemaal een gekkenhuis. “Als wij licht verkouden zijn moeten wij doorwerken, terwijl de rest van Nederland thuiszit”, legt hij uit. “Alle verloven van chauffeurs zijn ingetrokken en wij moeten tussen de zestig en zeventig uur per week werken. Het is drie keer zo druk dan rond de kersttijd. Dat betekent dat wij lang moeten wachten op het laden en lossen. En dat terwijl er geen voorzieningen zijn. Dat is echt schandalig.”

Belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) meldt in een persbericht dat zij de situatie heeft aangekaart bij het ministerie van infrastructuur. TLN pleit voor het openhouden van truckstops en wegrestaurants, zodat vrachtwagenchauffeurs hun werk kunnen blijven doen.

Intussen zijn er ook transportbedrijven die hun eigen maatregelen hebben getroffen, zoals meubeltransportbedrijf Jos Dusseldorp uit Lichtevoorde. “Wij hebben alle chauffeurs desinfecterende handgel meegegeven. Lange ritten, bijvoorbeeld langer dan twee dagen, zeggen wij af,” legt woordvoerder Jill Dusseldorp uit. “De veiligheid en het welzijn van onze chauffeurs is het belangrijkst.”

