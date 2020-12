Vrachtwagenchauffeurs gestrand in Groot-Brittannië: ‘We hopen dat de overheid ze niet in de steek laat’

Vos Transport heeft momenteel 15 tot 25 chauffeurs in Engeland zitten, zegt directeur Jules Menheere. Andere chauffeurs van het bedrijf uit Deventer waren op weg naar Calais of stonden al in de file voor de Kanaaltunnel. “Toen we hoorden van het virus en de nieuwe reisbeperkingen, besloten we dat ze moesten omkeren”, zegt Menheere.

Dat betekent niet dat het transport van Vos naar Engeland helemaal stilvalt. “We proberen nu de goederen zonder chauffeur op de veerboot te krijgen. Bij zo’n onbegeleide overtocht gaat alleen de trailer mee, de aanhanger. Onze chauffeurs in Engeland kunnen die trailers opwachten bij de veerboot en naar hun bestemming rijden. Zij zijn daar toch.”

Vervolgens is het zaak om iedereen naar huis te brengen. Liefst voor Kerst. “We zijn hard bezig om alles te regelen. Gewoonlijk plannen we goederen, nu plannen we ook mensen”, zegt Menheere. Zo eenvoudig is dat nog niet. “Het lijkt erop dat de ladingen wel terug mogen naar Europa, maar de auto’s niet. We hopen dat de Europese Unie dit snel oppakt. Een mogelijkheid is dat chauffeurs direct bij terugkomst worden getest. Wij hopen dat de overheid flexibel met de situatie omgaat en onze chauffeurs niet in de steek laat.”

Snel schakelen

Het is snel schakelen voor de directeur en zijn planners. Maar dat hoort bij het werk. “Ik zit dertig jaar in het vak en raak niet zo snel in paniek. Je maakt weleens wat mee.” Neem de Franse boeren en hun snelwegblokkades. “Toen was er geen enkele wil bij de Franse autoriteiten om mee te denken. Dat is nu gelukkig anders. De Britten hebben er belang bij dat ze goederen geleverd krijgen en dat de winkelschappen gevuld blijven.”

Het scheelt dat Vos geen bederfelijke waar vervoert. In de vijfhonderd trailers, die heel Europa te zien krijgen, zitten vooral industriële goederen. “Pallets met schoenen, lantaarnpalen, papier, etiketten, foliën, noem maar op”, zegt Menheere. De oversteek naar Groot-Brittannië maken de chauffeurs in Rotterdam, Vlaardingen, IJmuiden of Calais.

“Op Engeland rijden is voor liefhebbers. De oversteek was nooit een pretje en door brexit wordt het er niet beter op”, zegt Menheere. Maar hij heeft vaste chauffeurs die juist om die bestemming vragen. “Ze zijn een beetje gek van Engeland, en dat moet je ook zijn. Want de ongemakken zijn groter dan bij andere ritten.”

Tegenslagen

Tegenslagen horen erbij. De fikse golfslag op zee, berovingen, vluchtelingen, de filevorming in Engeland. “Eigenlijk snap ik niet waarom chauffeurs het nog willen”, zegt Menheere. “Berovingen of inbraken zijn aan de orde van de dag, zelfs op de dure bewaakte parkeerplaatsen. We zijn daar scherp op en hebben er gelukkig niet zo’n last van. Hetzelfde geldt voor inklimming door vluchtelingen. Maar één onoplettendheid en het kan gebeurd zijn.”

De laatste weken nam de drukte toe en moest Vos al regelmatig schakelen, steeds kiezend voor de snelste oversteek. De wachtrijen ontstonden door de kerstdrukte en de extra transporten in verband met de naderende brexitdatum van 31 december. Nu zijn de coronabeperkingen daarbij gekomen, als overtreffende trap. “Maar we zoeken altijd naar oplossingen en laten de klant nooit zitten.”

Lees ook:

Europa schrikt van Britse variant coronavirus

Frankrijk, Duitsland en de Europese Unie voeren topoverleg en diverse lidstaten sluiten het luchtruim voor Groot-Brittannië. De Britse mutatie van het coronavirus is een tegenslag.