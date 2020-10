Vraag naar corona-obligaties breekt alle records

Nog nooit keken beleggers en investeerders zo verlekkerd naar de nieuwe leningen die de Europese Commissie hen nu voorhoudt. De Commissie gaat lidstaten in de coronacrisis te hulp schieten met genereuze steunpakketten van honderden miljarden euro’s, en dat geld wil ze grotendeels gaan lenen uit de markt. Nu de eerste 17 miljard euro aan schuldpapier is verkocht, blijkt hoe ongelooflijk gewild deze zogeheten corona-obligaties zijn. Professionele beleggers wapperden in totaal met 223 miljard euro, zodat verreweg het gros van hen teleurgesteld moest afdruipen.

Gelukkig voor hen volgen er nog veel nieuwe rondes. De komende jaren wil de EU 850 miljard euro uitdelen aan de lidstaten, in de vorm van goedkope leningen en subsidies. Daarmee kunnen die lidstaten dan weer loonsubsidies en andere steunpakketten betalen. Het lijkt erop dat de Commissie vanaf nu ongeveer elke twee weken een nieuwe bulk schuldpapier gaat aanbieden om zo stapsgewijs genoeg geld op te halen.

Hele veilige investering

Beleggers buitelen dus over elkaar heen om maar wat geld te mogen lenen aan Europa. Dat komt onder meer omdat het een hele veilige investering is: als heel Europa garant staat voor het terugbetalen van de lening, dan krijg je je geld ook gegarandeerd wel terug. Van oudsher vervullen Nederland en Duitsland die rol als veilige landen om geld aan uit te lenen, die staan immers ook te boek als economisch stabiel. Nu kunnen investeerders ook uitwijken naar de hele EU.

Voordeel daarvan is dat ze er iets meer rente op vangen dan ze nu krijgen op Nederlandse of Duitse staatsobligaties. Al is dat allemaal wel relatief, want op een tienjaarslening aan heel Europa moeten beleggers alsnog een beetje inleggen: de rente is met zo'n -0,20 procent een beetje negatief. De Commissie krijgt dus geld toe bij elke lening die ze voor tien jaar afsluit.

Dat klinkt raar, waarom zouden beleggers hun geld dan niet gewoon op de bank laten staan? Maar in een wereld waarin spaarrentes voor de rijken nog veel negatiever zijn, kan het alsnog uit. Bovendien zijn veel professionele beleggers – denk aan pensioenfondsen, banken en verzekeraars – wettelijk verplicht een deel van hun beleggingsportefeuille risicovrij te investeren. In die zin hebben ze weinig keus.

Door het zo graag willen opkopen van het nieuwe EU-schuldpapier, drijven ze de rente zelfs nog iets verder naar beneden. Hoe meer gegadigden, hoe meer vraag dus, hoe hoger de prijs voor zo’n corona-obligatie. Dat vertaalt zich naar een naar lagere opbrengst, en met andere woorden een lagere jaarlijkse rente.

Sociaal keurmerk

Mede door die ongekende belangstelling betaalt de EU straks zo’n 5 miljoen euro per jaar minder aan rentekosten dan zijzelf eigenlijk beprijsd had, rekent ABN Amro-econoom Jolien van den Ende desgevraagd uit. Volgens haar speelt ook mee dat de obligaties een sociaal keurmerk meekrijgen vanuit Brussel. “Dat betekent dat de investeerder de garantie krijgt dat het opgehaalde geld wordt besteed aan sociale projecten. In dit geval wordt het gebruikt voor behoud van werkgelegenheid.”

Dat kunnen die investeerders dan weer laten zien aan de toezichthouders met wie zij te maken hebben, die wereldwijd steeds meer eisen stellen aan verantwoord beleggen.

Lees ook:

EU-ministers alsnog akkoord met miljardenpakket coronasteun

Het groepje kernlanden, waaronder Nederland en Italië, komt er samen uit. Daarna kunnen alle ministers een zucht van opluchting slaken.