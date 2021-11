Vorig jaar liepen de besmettingen na Black Friday snel op, maar dit jaar is één ding anders

Bewezen is het uiteindelijk nooit, maar het was op zijn minst verdacht dat de gestegen besmettingscijfers vorig jaar gelijk opgingen met koopjesevenement Black Friday. Niet gek dus dat ook dit jaar met enige huiver wordt uitgezien naar de stuntprijzen-dag, die al lang geen dag meer is trouwens. Eerder ruim een week.

Dat laatste, die verlenging van het evenement, zou wel eens een onbedoelde virusremmer kunnen zijn. Het spreiden van de bezoekersstroom in de winkelcentra over meerdere dagen, voorkomt wellicht het verspreiden van het virus. “Winkels maken van veiligheid een topprioriteit”, zegt Paul te Grotenhuis van branchevereniging Inretail. “Maar wij als consumenten moeten ook kiezen voor een rustig koopmoment.”

De branche vroeg deze week om ‘meer tijd’ om zich te kunnen aanpassen aan de anderhalvemeter-plicht, die nu van kracht is. Inmiddels schat Inretail in dat de meeste winkeliers de looproutes, stickers en posters wel weer hebben aangebracht. Te Grotenhuis: “Wij houden onze achterban al heel lang voor om afstand te creëren maar ook om de focus meer naar online te verleggen. En je hoeft niet de stad in, hè. Het is geen verplichting.”

Veel schade

Hoewel viroloog Ab Osterhuis verleden jaar zei dat er geen hard bewijs was voor een rechtstreeks verband tussen de opgelopen besmettingscijfers en Black Friday (maar dat het niet uitgesloten was), steekt de ‘beschuldiging’ Te Grotenhuis nog altijd: “Het leed was geleden. Het heeft onze branche heel veel schade toegebracht.” Het evenement moet bovendien niet groter worden gemaakt dan het is, stelt hij. “Het is ook weer niet zo dat iedereen aan Black Friday meedoet.”

De Zweedse meubelreus Ikea riep bijvoorbeeld de BringBackFriday in het leven. Klanten kunnen dan hun oude meubels bij het bedrijf inleveren om een deel van de waarde van die meubels terug te krijgen in de vorm van een Ikea-waardebon. Winkelketens als Dille & Kamille en Bever gaan eveneens op de duurzame toer met boomplant-acties of ze bieden de mogelijkheid tot gratis kledingreparatie of schoenonderhoud.

Toch nemen zulke alternatieve acties niet weg dat Black Friday zich wel degelijk prominent heeft genesteld in het Nederlandse consumentenbrein. Na jaren van aanloop en aarzeling, dat wel. Maar onmiskenbaar, weet ook Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan Nyenrode Business Universiteit. “Het is inmiddels ook in Nederland dé aftrap van het feestseizoen.”

Internationaal

Veel winkelketens zijn internationaal, dan is het logisch dat zij die acties ook hier voeren, zegt Koelemijer. “Pakjesavond lijkt de laatste jaren ook minder groot geworden. Dat we Black Friday aardig hebben opgepikt compenseert dat weer.” Voor winkeliers is het koopjesfestijn belangrijk, meent de hoogleraar: “Zij moeten de consument nu naar zich toe trekken omdat je niet weet hoe het later loopt. En ze kunnen hun budget maar één keer uitgeven.”

Of het winkelend publiek zo door kooplust is gedreven dat het virus erbij inschiet, valt te betwijfelen. De voortekenen wijzen er althans op dat de winkelstraten dit jaar rustiger zijn. Sinds de afgelopen persconferentie nam het aantal passanten in de Nederlandse winkelcentra met gemiddeld 17 procent af, meldt Bureau RMC. Zij tellen overigens ook de voorbijgangers mee die niet per se winkelen maar bijvoorbeeld onderweg zijn naar huis of werk.

