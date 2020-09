Voorzitter Han Busker treedt volgend jaar af bij FNV

“Toen mij vier jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode. Aan die afspraak ga ik me houden”, laat Han Busker in een persbericht weten. Dinsdag heeft hij het aan het FNV-ledenparlement verteld. In maart 2021 kiezen de bijna een miljoen FNV-leden een nieuwe voorzitter.

De namen die rondgaan, zijn Niek Stam, nu bestuurder bij FNV Havens. Ook de huidige vice-voorzitters Tuur Elzinga en Kitty Jong worden vaak genoemd. Geïnteresseerden hebben tot 2 november de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De verkiezing begint op 4 februari en loopt tot 9 maart. Dat betekent dat de verkiezing vrijwel gelijk oploopt met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Dalend ledental

Tijdens het voorzitterschap van Busker is het ledental van de FNV voor het eerst onder de psychologisch belangrijke grens van één miljoen gezakt. Vorig jaar werd bovendien bekend dat honderden werknemers de vakbond moeten verlaten omdat het financieel niet goed gaat met FNV. Toch spreekt Busker zelf trots over ‘een vereniging die volop in beweging is en waar zich dagelijks 100 tot 150 nieuwe leden bij aansluiten, iedere dag opnieuw’. Die instroom laat volgens hem zien dat de ingezette strategie om meer jongeren aan de FNV te binden, werkt.

Busker is tevreden over de prestaties van de vakbonden. “We hebben ongelofelijk veel bereikt voor onze leden”, stelt hij. Zo stemde in juli het ledenparlement van de vakbond in met de uitwerking van het pensioenakkoord. “Na tien jaar discussie hebben we het met de andere vakbonden voor elkaar gekregen dat het pensioenstelsel eerlijker en toekomstvast is geworden”, zegt Busker daarover. “Hierdoor kunnen mensen eerder stoppen met werken en gaan de miljarden euro’s uit de pensioenfondsen sneller naar de mensen die ervoor gewerkt hebben", aldus Busker.

Ook benoemt de scheidend voorzitter dat de FNV met forse eisen in de cao’s voor meer goede loonstijgingen en vaste banen gezorgd heeft. “Niemand in dit land durft nog te zeggen dat een flexibele, en dus onzekere, arbeidsmarkt de toekomst moet zijn.”

Dat betekent niet dat het werk erop zit. Het komende halfjaar is er volgens Busker nog veel te doen. “De economische gevolgen van de coronacrisis hebben een ongelofelijke impact. Het is ook in de komende maanden van groot belang dat banen en inkomens behouden blijven. Waar nodig moeten mensen met goed gefaciliteerde bij- of omscholing van werk naar werk kunnen gaan. Daar ga ik me met volle energie voor inzetten.”

Lees ook:

Honderden banen op de tocht bij FNV

Er verdwijnen de komende twee jaar honderden banen bij vakbond FNV. Al decennialang teruglopende ledenaantallen en een vergrijzende achterban nopen tot ingrijpen om de begroting op orde te houden.

Populistisch rechts verdeelt FNV

Er heerst een tweestrijd binnen de FNV: moet de bond zich uitspreken tegen populistisch rechts of niet? Die discussie speelt tegen de achtergrond van almaar dalende ledenaantallen.