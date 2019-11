Voorlopig handelsakkoord China en de VS hangt in de lucht

China en de Verenigde Staten gaan de onderlinge invoerheffingen, het belangrijkste wapen in hun handelsoorlog, afbouwen. Het Chinese ministerie van handel maakte dit donderdag bekend, zonder overigens een termijn te noemen.

Beide landen onderhandelen over een voorlopig handelsakkoord. Voor China is het daarbij cruciaal dat de VS hun invoerheffingen afbouwen. Eerder liet de Amerikaanse president Donald Trump dat in het midden: hij zou eerst willen zien of China de gemaakte afspraken wel nakomt.

“De handelsoorlog begon met tarieven, en zou moeten eindigen met het annuleren van die heffingen”, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van handel op een persconferentie.

Optimisme over ‘fase-1-akkoord’

Een Europese index voor aandelenkoersen, de STOXX Europe 600, steeg donderdag naar het hoogste niveau in vier jaar tijd. In de financiële sector leeft de verwachting dat een zogenoemd ‘fase-1-akkoord’ nabij is.

President Xi en Trump zouden dat moeten ondertekenen in Chili, op een top voor Aziatische landen, maar die top gaat niet door vanwege de onrust in dat land. Er wordt een nieuwe locatie gezocht. Mogelijk ontmoeten Xi en Trump elkaar begin december in Londen rond een Navo-top.

Het voorlopige akkoord, waarbij gevoelige thema’s opzij worden gezet, voorkomt -als het aan China ligt- dat de Verenigde Staten op 15 december extra tarieven invoeren op Chinese goederen, waaronder mobiele telefoons, laptops en speelgoed.

De wereldhandel is gaan schuiven

De handelsoorlog kwam midden 2018 op gang en heeft voor veel verschuivingen gezorgd in de internationale handel, meldt Unctad. Volgens deze VN-organisatie voor internationale handel en ontwikkeling hebben de Amerikaanse invoerheffingen China een kwart van de export naar de VS gekost in de eerste helft van dit jaar.

“Dit cijfer laat ook zien hoe concurrerend de Chinese bedrijven zijn”, schrijft Unctad. “Want ondanks de aanzienlijke invoerheffingen hebben Chinese bedrijven 75 procent van hun export naar de VS kunnen behouden.” De extra invoerkosten worden door Amerikaanse bedrijven doorberekend aan consumenten, meldt Unctad. Die betalen de prijs van de handelsoorlog.

Per saldo is er voor 14 miljard dollar aan handel tussen China en de VS verdwenen in de eerste helft van 2019. Veel vervangende goederen haalden de VS uit andere landen. In het eerste half jaar ging dat om 21 miljard dollar aan producten. Taiwan, Mexico en de Europese Unie zijn de grootste winnaars hiervan.

De VS haalden bijvoorbeeld voor 4,3 miljard dollar aan kantoorapparatuur uit Taiwan ter vervanging van de apparatuur die eerder uit China kwam. Vietnam leverde extra communicatie-apparatuur ter waarde van 1,1 miljard dollar en de Europese Unie kreeg 2,7 miljard dollar extra omzet door de verschuivende handel. De EU exporteerde vooral extra machines, precisie-instrumenten en chemicaliën. Het is een relatief voordeel, want tegelijkertijd lijdt Europa onder het afkoelen van de wereldeconomie en het handelsconflict.

Goed nieuws voor Amerikaanse boeren is alvast dat China volgens persbureau Xinhua de invoerheffingen op Amerikaans pluimvee en eieren opheft. Die mochten sinds januari 2015 het land niet meer in vanwege de vogelgriep, die allang voorbij is. Het besluit valt mooi samen met de toenadering tussen beide landen. Maar ondertussen komt het China erg goed uit. Want door de Afrikaanse varkenspest in het land zijn Chinezen meer kip gaan eten.

