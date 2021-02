Vooral de rijken profiteren van een hoog eigen risico in de zorg

Wie niet heeft doorgeleerd en een laag inkomen heeft, betaalt veel vaker te veel voor de zorgverzekering dan mensen met een academisch diploma op zak. Dat is het gevolg van de keus die verzekerden hebben om vrijwillig hun eigen risico te verhogen.

“Die keuzevrijheid vergroot de ongelijkheid", zegt Johannes Spinnewijn, verbonden aan de London School of Economics. “Sterker nog, door te veel te betalen sponsoren mensen met lage inkomens de rijkeren.”

Spinnewijn nam samen met drie andere economen gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder de loep over alle twaalf miljoen verzekerden, over hun keuze op het gebied van het eigen risico, over hoe vaak ze gezondheidszorg nodig hebben én over hun inkomen en opleiding. In het blad Economisch-Statistische Berichten doen zij er verslag van.

‘Van belang voor het draagvlak’

Iedereen met een zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico van 385 euro: pas als de zorgkosten daar bovenuit komen, gaat de verzekeraar uitbetalen. Maar mensen die verwachten niet of nauwelijks zorgkosten te maken, kunnen dat eigen risico vrijwillig verhogen, tot hoogstens 885 euro. In ruil daarvoor betalen ze dan een lagere premie, tot zo'n 20 euro per maand minder dan normaal.

Volgens opeenvolgende kabinetten is dat vrijwillig eigen risico belangrijk. Dat “maakt verzekerden bewust van de kosten van zorg”, schreef toenmalig minister van medische zorg Bruno Bruins in 2018 nog op vragen van de SP - die net als onder meer PvdA en GroenLinks ervan af wil. Dat mensen die verwachten geen zorg nodig denken te hebben ervoor kunnen kiezen om te besparen op hun premie, “is van belang voor het draagvlak van gezonde verzekerden voor ons zeer solidaire zorgstelsel”.

Standaardkeuze aanvinken

Spinnewijns onderzoek zet vraagtekens bij dit beleid. Zo’n 12 procent van de verzekerden kiest voor zo’n hoger eigen risico - terwijl uit de CBS-cijfers blijkt dat die keus voor 60 procent van hen verstandig zou zijn. Dat eigen risico van 385 euro is nu eenmaal de standaardkeuze, verklaren de onderzoekers, en veel mensen vinken die aan zonder erover na te denken.

Wie zijn degenen die een verstandige keus maken, en wie niet? Het onderzoek geeft antwoord op die vraag. Mensen die ‘voorspelbaar gezond’ blijven en een hoog opleidingsniveau hebben, kiezen drie keer zo vaak voor een hoger eigen risico als mensen in eenzelfde gezondheidssituatie, maar met alleen middelbare school of lager.

Dat laat zich ook vertalen in inkomensverschillen. De verzekerden die de beste keuzes maken en dus geld besparen, hebben gemiddeld een huishoudinkomen van 110.000 euro. Degenen met de slechtste keuzes, die meer voor hun zorgverzekering betalen dan nodig is, verdienen per jaar 39.000 euro.

Het maak trouwens ook uit of mensen iemand in de omgeving hebben die goed begrijpt hoe het hoger eigen risico werkt, blijkt uit het onderzoek. Verzekerden nemen geregeld de keus van vrienden en bekenden over.

Het stelsel uithollen

Deze verschillen ondergraven de solidariteit die aan de zorgverzekering ten grondslag ligt, stelt Spinnewijn. De keuzevrijheid rond het eigen risico veronderstelt dat mensen hun situatie zelf goed kunnen inschatten en daar ook naar handelen, betoogt hij, maar dat blijkt niet voor iedereen evenzeer te gelden. Als meer mensen de verstandigste keuze zouden maken en minder premie gingen betalen, zou dat het stelsel verder uithollen.

Daar komt nog bij dat mensen met hogere inkomens meestal gezonder zijn en dus minder kosten maken, stellen de onderzoekers. Zij hebben dus sowieso meer te winnen bij de keus om een hoog eigen risico te nemen. “Onze studie toont dat het slechts een beperkte groep is die van die keuzes kan profiteren.”

