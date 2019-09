Vooral bedrijven met jonge werknemers zijn straks duur uit met pensioen

Werkgevers met veel werknemers tussen de 20 en 45 jaar zijn met het nieuwe pensioenakkoord veel meer geld aan premies kwijt. Dat loopt per werknemer al snel in de duizenden euro’s per jaar. Volgens advocaat Nicolette Opdam van HVG Law, die de aanstaande kosten in kaart bracht, speelt dit nog helemaal niet bij veel ondernemingen. “Iedere werkgever zou nu zo snel mogelijk moeten uitrekenen hoe groot de schade bij hem is, en wie daarvoor moet opdraaien.”

Reden van de hogere kosten is de intrede van een vaste premie voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. In het huidige stelsel loopt het premiedeel dat de werkgever afdraagt op met de leeftijd van de werknemer. De baas hoeft voor heel jong personeel maar 4 procent pensioenpremie af te dragen, wat oploopt naar ruim 30 procent voor zestigers. Straks wordt dat dus één premie.

Dan is iemand met veel twintigers in dienst straks veel duurder uit. Een werknemer van 25 jaar met een bruto jaarsalaris van 30.000 euro kost een werkgever straks 3300 euro per jaar extra aan pensioenpremie. Een 45-jarige met een inkomen van 50.000 gaat de werkgever straks 1850 euro extra kosten aan pensioen.

Andersom is een oudere werknemer straks juist goedkoper. De nieuwe ‘gladgetrokken premie voor iedereen’ is immers lager dan wat een werkgever nu aan hem kwijt is. Vandaar dat een 55-jarige met een salaris van 60.000 euro juist 1850 minder premie uit de portemonnee van zijn baas krijgt.

“Deze berekeningen zijn nog gedaan op basis van een verwachte vaste premie van 20 procent”, zegt Opdam. “Maar Koolmees heeft onlangs gezinspeeld op een vaste premie van 27 procent. Al noemde hij dat wel een vingeroefening, het bedrag is nog niet zeker.” De stijgende kostenpost voor jongeren zou met die 27 procent aan werkgeverspremie nog veel hoger uitvallen.

De werkgever kan ervoor kiezen om zelf voor die kosten op te draaien. Ook kan hij met de ondernemingsraad om tafel om de pijn wat te verdelen met de werknemers. “In elk geval voel ik bij de duizenden ondernemingen voor wie dit speelt nog veel te weinig urgentie.” Zij denken dat hier vanzelf wel een oplossing voor komt: er gaat immers nog een stuurgroep van allerlei experts en betrokkenen kijken hoe het pensioenakkoord precies moet worden uitgewerkt, zegt ze. Maar dat uitwerken zal helemaal niet over dit fenomeen van een vaste premie gaan, dat is juist wel beklonken.

Overigens zijn de meeste werkende Nederlanders aangesloten bij een cao die voor hun hele bedrijfstak geldt. De werkgevers die binnen die cao vallen, bijvoorbeeld in de zorg of bij de overheid, hebben hun zorgen al geuit over de hoogte van de nieuwe vaste premie. “Over de verdeling van die kosten wordt vanzelf meer nagedacht bij het afsluiten van de cao”, zegt Opdam.

Een vaste premie voor elke leeftijd is niet het enige dat de prijs van die premie opdrijft. Afgelopen juni kwam oud-minister Dijsselbloem met een verstrekkend pensioenrapport, waarin onder meer stond hoeveel rendement pensioenfondsen redelijkerwijs mogen verwachten met hun beleggingen. Dat verwachte rendement heeft Dijsselbloem naar beneden bijgesteld. Dat betekent dat de premies omhoog moeten om iedereen in de toekomst nog uit te kunnen betalen.

Al met al staan bij de fondsen ‘alle seinen op rood’, zo schreef belangenclub Pensioenfederatie onlangs op haar site. Zij schat dat de premies alleen al door ‘Dijsselbloem’ met wel 10 tot 30 procent kunnen stijgen. Voordat ze over mogelijke oplossingen kan praten, wil de Pensioenfederatie eerst goed uitzoeken hoe groot de problemen precies zijn de komende jaren. Minister Koolmees (sociale zaken) heeft toegezegd daar samen met de sector naar te willen kijken.

