Voor wie modaal verdient is een tweedehands auto nauwelijks nog te betalen

Voor iemand met een doorsnee-inkomen is een tweedehands personenauto onderhand nauwelijks nog op te brengen. De gemiddelde prijs voor een occasion steeg volgens het Europese autoplatform AutoScout24 in oktober naar 20.984 euro. Precies een jaar eerder kostte een gebruikte personenwagen in Nederland nog 18.402 euro gemiddeld. Een verschil van bijna een modaal nettomaandsalaris.

De opgelopen aanschafprijs voor een occasion heeft onder meer te maken met lange levertijden voor nieuwe auto’s vanwege het chiptekort. “Die zijn een reden voor consumenten om uit te wijken naar de tweedehandsmarkt”, vertelt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. Dat is een belangrijke markt voor Nederlandse autobedrijven, belangrijker dan in andere landen. “Nederland is een sterk occasionland. Wij zijn toch iets meer gericht op de kosten. In Duitsland is een nieuwe auto niet alleen goedkoper, die is ook meer onderdeel van de stijl van leven.”

Virusvrij naar het werk

Het effect van trage levertijden komt bovenop de extra vraag door uitwijkende ov-reizigers. Zij laten bus en trein links liggen en kopen een auto om virusvrij naar hun werk te gaan.

Vraag naar tweedehandsauto’s is er ook bij voormalig zakelijke leaserijders die niet voor een nieuwe private leaseauto kiezen, maar voor jonge tweedehands. Luman: “Leasemaatschappijen hebben hun jonggebruikte auto’s in elk geval goed kunnen verkopen de afgelopen tijd”.

De honger naar occasions doet het aanbod flink slinken. Een auto uit het buitenland importeren was lange tijd een alternatief; maar omdat in Duitsland en België hetzelfde probleem speelt, is ook daar het aanbod schraal en de prijs met dezelfde vaart gestegen.

Vooral duurdere modellen en minder gangbare autotypes

Algemeen directeur Eric Berkhof van autobedrijf Van Mossel Groep (250 vestigingen) herkent het probleem maar deels. Volgens hem treft de prijsverhoging vooral duurdere modellen of autotypes die minder gangbaar zijn. “Tweedehandsauto's uit het lagere- en middensegment zijn maar zo'n 2 tot 3 procent duurder geworden vergeleken met 2020 en dat is toch veruit de meerderheid van de auto's die we verkopen. Er is wel minder keus. Waar je voorheen kon kiezen uit tweehonderd modellen van een populaire auto zijn dat er nu zo’n 75.”

Berkhof merkt dat het probleem van de lange levertijden door het chiptekort zich niet verergert. “De laatste vier weken lopen de achterstanden niet verder op. Het ene merk heeft er meer last van dan het andere.”

Zo ontwerpt Tesla deels zijn eigen chips, waardoor het minder afhankelijk is van de grote chipfabrikanten. Andere automerken geven tijdelijk voorrang aan het produceren van modellen met meer marge of modellen met minder uitstoot, ook om zo de milieunorm te kunnen halen. Enkele fabrikanten leveren soms ‘kalere’ auto’s af, met minder elektronica aan boord.

Eindejaarsopleving, mits de auto’s er zijn

Volgens sectoreconoom Luman blijft de markt voor nieuwe auto's voorlopig nog last hebben van de leveringsproblemen. “Tot en met oktober lag het aantal nieuw verkochte auto's 7 procent lager dan over dezelfde periode vorig jaar. Op dat pad zitten we nog steeds.”

Hij verwacht nog wel een eindejaarsopleving, onder meer doordat de zogeheten bijtelling per 1 januari omhooggaat. “Maar dan moeten de auto’s er wel zijn. Zeer waarschijnlijk komen we duidelijk lager uit dan vorig jaar.”

Autoscout24 constateert verder een forse groei in de populariteit van elektrische auto’s. Het aantal bekeken elektrische auto’s steeg in oktober met 23 procent ten opzichte van een maand daarvoor, zag het platform aan de zoekopdrachten. Hybride auto's – wagens met zowel een verbrandingsmotor als een batterij – waren ook in trek (+16 procent).

Veel vraag naar tweedehands elektrische auto’s

Concurrent Gaspedaal.nl meldde dat de markt voor tweedehands elektrische auto’s onderhand ook serieuze vormen aanneemt. Het occasionplatform ziet het aanbod stijgen, maar ook voor een auto met een stekker is de vraag groter dan het aanbod. Volgens data van Gaspedaal.nl werd dit jaar 49 procent meer gezocht op een tweedehands elektrische auto dan vorig jaar.

De overheid stimuleert de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s met een subsidie van 2000 euro. Door de grote vraag is dat potje voor dit jaar al enige tijd leeg. Vanaf 3 januari is, onder bepaalde voorwaarden, een nieuw subsidiebudget beschikbaar.

