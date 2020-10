Voor lokale held Kamst Mode heeft corona ook veel moois gebracht

Kamst Mode in het Noordoosten van het land is zo'n typisch voorbeeld van een local hero. Landelijk een grote onbekende, maar plaatselijk zijn de damesmodezaken geliefd bij klanten en de mensen die er werken. Volgens eigenaar Bas Kamst is de miniketen van vijf winkels een goedlopend en gezond bedrijf. “Wij zijn een familiebedrijf, in 1946 opgericht door mijn opa. Maar eigenlijk zijn wij één grote familie. Dat kwam in deze coronatijd extra naar voren.” Want in maart meldde zich, net als overal, een ongewenste klant, genaamd Covid-19. Die stond niet in het bestand. En was ook niet van plan voor sluitingstijd te vertrekken.

De jongste lockdown maakt de situatie er voor Kamst Mode niet beter op, vertelt de ondernemer vanuit het hoofdkwartier in Coevorden. “Wij moeten het van deze maanden hebben. Wat dat betreft is het met kleding net als met vlees: je kunt het niet lang bewaren.” Het bedrijf noteerde in de eerste maanden van het virus een omzetverlies van 80 procent. In de zomermaanden werden weer goede plussen gedraaid, maar nu is de omzetderving weer 50 procent. Maar, weet Bas Kamst zeker: “Positivisme overwint altijd alles, dat is onze drijfveer.”

En dus gingen hij en zijn medewerksters (bij Kamst werken veertig vrouwen) met een speciaal creatief team bij elkaar zitten. Nieuwe dingen bedenken. Alternatieve verkoopkanalen aanboren. Zo had Kamst Mode bijvoorbeeld nooit een webshop. Was ook niet nodig. Naar Kamst ga je toe. “Daardoor hadden we er nooit over hoeven nadenken. Maar binnen een week hadden we een webshop gebouwd. Die werkt voor geen meter, maar dat is dan ook een goede les: Ik weet nu hoe ik het niet wil hebben.”

Bas Kamst, eigenaar van Kamst Mode. Beeld rv

Corona heeft hem wel meer lesstof meegegeven. Kamst wist altijd wel dat hij op zijn mensen kon bouwen, maar zoveel crisisbijstand had hij niet verwacht: “Oké, Bas, hoe kunnen we je helpen, zeiden ze. Moet ik vakantiedagen inleveren? Zeg het maar. Dat voelde zo warm. Er was maar één doel: met elkaar door deze crisis heenkomen. Ze blijken ook verborgen talenten te hebben. Stonden medewerksters van de fysieke winkel ineens de online verkopen af te handelen.”

Er werd meer bedacht. Een live modeshow in de buitenlucht en online te volgen, gehouden voor steeds een andere vestiging van het bedrijf. Presentatie: Bas zijn vrouw Vanessa. De modeshows hebben volgens Kamst een bereik tot wel 30.000 mensen. Kamst: “En wat bleek? Medewerksters transformeerden in volleerde mannequins.”

Slotstuk was het idee om cadeaubonnen weg te geven ter waarde van 25 euro. 16.600 stuks om precies te zijn. Speciaal bestemd voor medewerkers in de zorg. Kamst: “We wilden ook aan de menselijke kant iets doen. En het slaat aan. Inmiddels hebben we al voor 150.000 euro aan korting gegeven aan de zorgmedewerkers. In dit geval kóst het geld, maar levert het veel nieuwe en blije klanten op.”

Natuurlijk wordt Kamst er ook wel eens moe van, steeds iets nieuws bedenken. En corona stemt hem soms somber. Maar dat verdraaide virus opent toch ook nieuwe ogen, vindt hij. “We willen altijd maar meer en groeien. Maar ik leef veel bewuster en denk nu vaker: wat hebben we toch een superbedrijf met topmedewerkers.”

