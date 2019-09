Voor KPN lijkt het opheffen van XS4ALL een hoofdpijndossier te worden

Had KPN besloten om XS4All als apart bedrijfsonderdeel te laten verdwijnen als het telecombedrijf had geweten wat een weerstand dit binnen en buiten het bedrijf had opgeroepen? Het is een vraag die de opvolger van vertrekkend KPN-topman Maximo Ibarra zichzelf ongetwijfeld zal stellen.

Dat weet de ondernemingsraad (OR) van XS4All ook. En dus haalt de OR nu alles uit de kast om te voorkomen dat KPN zijn besluit kan uitvoeren. Vandaag maakte de ondernemingsraad bekend dat zij een negatief advies heeft uitgebracht over de beslissing om XS4All op te heffen. De OR vreest dat het opslokken van XS4All door KPN niet goed zal verlopen en vraagt om een onafhankelijk onderzoek. De plannen van het telecombedrijf zouden ‘onvolledig, gehaast en rommelig’ zijn. De klant zou in de plannen onvoldoende centraal staan. Bovendien is er volgens de ondernemingsraad geen goede reden voor het besluit omdat XS4All een gezond en winstgevend bedrijfsonderdeel is.

KPN liet in een reactie weten het negatieve advies te betreuren. Het bedrijf gaat het advies nog verder bestuderen en zal vervolgens het besluit gaan voorbereiden. Het is de bedoeling dat klanten van XS4All in de loop van 2020 worden overgeheveld naar KPN. Mocht KPN het negatieve advies negeren dan kan de ondernemingsraad van XS4All een procedure beginnen bij de Ondernemingskamer. Dit zou er uiteindelijk zelfs toe kunnen leiden dat KPN XS4All niet mag opheffen.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat de OR dwarsligt. Vorige maand dreigde de ondernemingsraad al met een gang naar de Ondernemingskamer omdat KPN zich in het verleden schuldig zou hebben gemaakt aan ‘wanbeleid en waardevernietiging’ bij dochter XS4All. Het telecombedrijf zou eerder al hebben voorgesorteerd op het opheffen van de internetprovider. Ook liet de OR een onderzoek uitvoeren naar alternatieven voor het opheffen van XS4All.

De kruistocht van de ondernemingsraad kan de redding betekenen van de internetprovider. Het zou zou immers kunnen dat de topman of topvrouw die Ibarra bij KPN binnenkort opvolgt, wel gevoelig is voor de argumenten waar de Colombiaanse Italiaan doof voor was. Er is een kans dat deze nieuwe bestuursvoorzitter wel onder de indruk is van de petitie ‘XS4All moet blijven’, waar meer dan 53.000 mensen hun handtekening onder zetten. En, misschien wel het belangrijkst: het is mogelijk dat de opvolger van Ibarra geen zin heeft in eindeloos juridisch getouwtrek met alle negatieve publiciteit die daarbij komt kijken.

Telfort

Als dit alles al niet genoeg is om de nieuwe topman of topvrouw aan het denken te zetten over het besluit om XS4All in KPN te laten integreren, dan kunnen wellicht de gevolgen van het opheffen van Telfort nog het verschil maken. Dit heeft KPN namelijk in mei al gedaan, waarna het bedrijf 24.000 breedbandklanten verloor. Hoewel een deel van deze klanten is overgestapt naar andere producten van KPN, is er ook een deel vertrokken naar de concurrentie.

Dit kan bij XS4All ook gebeuren. En anders dan Telfort heeft XS4All nog veel fans. De provider werd in 1993 opgericht door vier initiatiefnemers die internet toegankelijk wilden maken voor particulieren. Het bedrijf wist zich succesvol neer te zetten als eigenzinnige provider met veel expertise in huis. Het wordt voor KPN spannend hoeveel klanten zich daadwerkelijk laten overhevelen als het besluit om XS4All op te doeken, wordt uitgevoerd.

