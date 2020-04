Voor het EK voetbal werd deze tentenbouwer afgebeld, maar de opblaasbare ziekenhuizen zijn hard nodig

Geen Olympische Spelen, geen EK voetbal, het schrappen van grote evenementen wereldwijd hakt er flink in bij tentenbouwer Losberger De Boer. Maar de anderhalvemetereconomie biedt ook kansen. Denk aan een opblaasbaar ziekenhuis.

Het is wel heel rustig bij Losberger De Boer, voorheen bekend als De Boer Tenten en tegenwoordig wereldwijd een van de allergrootsten in evenementen-tenten. Bijna niemand te zien als je door het raam naar binnen kijkt bij het kantoor in Alkmaar. Gelukkig is Paul Hermes er wel. Hij doet de deur open en biedt koffie aan.

Hermes werkt al 22 jaar voor het tentenbedrijf, maar werken ziet er vandaag de dag heel anders uit: “Ik ben internationaal projectplanner, maar er valt niet zo veel internationaal te plannen”, zegt hij. Het kantoor en de kantine zijn zo goed als leeg. Wel is de werkplaats open en gaat de productie door. Noodgedwongen worden tijdelijk weinig nieuwe tenten gebouwd, maar de tentenbouwers helpen met het onderhoud van de tenten voor de verhuur (de ‘huurvloot’) en het assembleren van nieuwe onderdelen.

Noodoplossingen

De opslaghal die normaal gesproken leeg staat in deze tijd van het jaar, is nu vol. Er is immers haast geen evenement dat nog doorgaat, in de hele wereld niet. En de hele wereld, dat is het speelterrein van Losberger De Boer. De tenten en hallen van het van oorsprong Noord-Hollandse bedrijf worden geboekt voor evenementen als de Olympische Spelen in Tokio, het EK voetbal, de Formule 1 in Nederland en andere grote gebeurtenissen waar veel mensen samenkomen. Normaal gesproken dan.

“Ja, het is een onzekere tijd”, zegt woordvoerder Onno Koole. “Iets minder dan de helft van al onze activiteiten hangt samen met evenementen en daarvan is nu dus het merendeel uitgesteld of zelfs weggevallen vanwege het coronavirus.” Het bedrijf kan daar voor een deel wel op inspelen vanuit de tak van het bedrijf dat bedrijfsruimte en noodoplossingen levert.

Bij Losberger De Boer is de werkplaats open en gaat de productie door, al worden er veel minder tenten gebouwd dan normaal gesproken. Beeld Olaf Kraak

Zo leverde Losberger De Boer ziekenhuisunits in Italië en het Midden-Oosten, zette het een locatie voor coronascans neer voor het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, ontwikkelde het drive-in testlocaties in Duitsland en Amerika en zijn opblaasbare noodziekenhuizen staan in het zwaar door het virus getroffen New York. Maar het dekt nog zeker niet het verlies van de grote evenementen.

Tijdelijke bedrijfsruimte

Ook ziet het bedrijf kansen in de periode na de ‘intelligente lockdown’, met de bedrijfstak die zich richt op bouwen en verhuren van tijdelijke en modulaire bedrijfsruimte. “Bedrijven, instellingen, overheden en verenigingen moeten nadenken over hoe zij nu, letterlijk, ruimte gaan maken voor de anderhalve meter-samenleving”, begint Koole.

“Van klaslokaal tot kantine en van productiehal tot ontvangstruimte, overal is extra ruimte nodig om mensen veilig op anderhalve meter te laten werken, studeren of ontspannen. En lang niet alle organisaties hebben genoeg inpandige ruimte om iedereen op voldoende afstand te houden.” Werk aan de winkel voor Losberger De Boer.

“We bouwden al een paar kantines en andere hallen als uitbreiding bij een aantal bedrijven die zich nu voorbereiden op de anderhalvemetereconomie, en we hopen en verwachten onze mensen en materialen de komende tijd meer in te kunnen zetten, nu we waarschijnlijk nog maanden of zelfs jaren met de beperkende coronamaatregelen te maken zullen hebben.”

Noord-Hollandse trots bouwt wereldwijd tenten Losberger De Boer ontstond in 2017, toen het van oorsprong Alkmaarse tentenverhuurbedrijf De Boer Structures – in 1924 als De Boer Tenten in Hensbroek opgericht – werd overgenomen door de Duitse tenten- en modulaire hallenproducent Losberger. Het gecombineerde bedrijf ging verder als Losberger De Boer en telt 1100 werknemers in twintig landen in Europa, China, VS en het Midden Oosten. In 2019 behaalde Losberger De Boer een omzet van 240 miljoen euro.

