Voor het eerst in vijf jaar wordt pakketjes versturen duurder

Pakketjes versturen gaat vanaf volgend jaar meer geld kosten. PostNL verhoogt de prijs daarvoor met ruim 4 procent naar 7,25 euro. Dat zou nodig zijn om te kunnen investeren in nieuwe sorteercentra, personeel en afhaalpunten. Daarnaast is de prijs voor pakketjes al meer dan vijf jaar onveranderd gebleven, terwijl de kosten voor PostNL al die tijd stegen door inflatie, meldt het bedrijf.

De postgigant presenteerde die tariefverhoging maandagochtend tegelijk met haar kwartaalcijfers. Daaruit blijkt dat de markt voor pakketjes nog altijd hard groeit, de afgelopen drie maanden met 11 procent. Dat is wel iets minder dan in eerdere kwartalen. De groei in sommige consumentensegmenten als mode en elektronica blijkt wat te haperen.

Postzegel ook duurder

Ondertussen gaat ook de prijs van een postzegel omhoog. Vanaf 2020 kost het versturen van een brief 91 cent, 4 cent bovenop de huidige prijs. Brieven en kaarten blijven aan populariteit verliezen, het afgelopen kwartaal daalde het gebruik verder met ruim 10 procent. PostNL wist die schade met kostenbesparingen te beperken, en hield er zelfs nog een miljoen euro méér aan over vergeleken met het derde kwartaal van 2018.

Dat kon niet voorkomen dat de omzet dit kwartaal met 636 miljoen euro iets lager uitvalt dan een jaar geleden. Algemeen directeur Herna Verhagen heeft het in een persbericht over ‘toenemende tegenwind door de aanhoudende internationale economische druk’. Het aantal ritjes dat de oranje-witte busjes door Nederland maken, daalt nu de economie ietwat op zijn retour lijkt. Verhagen noemt de kwartaalcijfers in dat licht toch nog ‘bevredigend’.

Aandeelhouders zien dat kennelijk anders. Op de beurs ging PostNL maandagochtend onderuit. Die reactie zal niet alleen komen door de lager uitvallende groei van pakketbezorging, maar ook door kosten die komen kijken bij de recente overname van concurrent Sandd uit Apeldoorn.

Op papier is die fusie inmiddels rond. Eerder zei Verhagen dat het bundelen van de krachten uiteindelijk meer dan 50 miljoen euro per jaar zal besparen. Maar op de werkvloer zijn Sandd en PostNL nog niet ‘geïntegreerd’, zoals dat heet. Daar beginnen ze in december mee. Halverwege 2020 zou het geheel als een gestroomlijnde machine aan de slag kunnen.

De fusie kost ook geld doordat PostNL een aantal vorderingen op Sandd op zich neemt. In het laatste kwartaal van dit jaar zal het bedrijfsresultaat naar verwachting wel 15 tot 25 miljoen euro lager uit vallen door de overname. Volgens Verhagen geen nieuws, deze bijkomende zure appel bij de overname was al eerder bekend gemaakt.

